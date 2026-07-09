Khó nhận ra Phạm Băng Băng

Minh tinh Trung Quốc khoe loạt ảnh tại Tuần lễ thời trang Paris 2027. Trong đó, Phạm Băng Băng gây chú ý khi diện thiết kế dáng bông hoa độc đáo.

Trên trang cá nhân, Phạm Băng Băng đăng tải loạt hình ảnh tại Tuần lễ thời trang Paris 2027. Người đẹp biến hóa với nhiều tạo hình đa dạng, thậm chí phá cách. Đáng chú ý, khi diện bộ váy "bông hoa" rực rỡ thuộc bộ sưu tập Germanier Thu Đông 2025, Phạm Băng Băng trông khác lạ với mái tóc dài màu vàng nổi bật.

Phạm Băng Băng gây chú ý với tạo hình khác lạ. Ảnh: IGNV.

Theo HK01, những ngày qua, Phạm Băng Băng có chuỗi lịch trình hoạt động quốc tế khá dày đặc.

Sau khi kết thúc chiến dịch quảng bá cho thương hiệu mỹ phẩm cá nhân tại Thái Lan, cô lập tức bay sang Hàn Quốc tham dự liên hoan phim, sau đó xuất hiện tại Tuần lễ thời trang Paris.

Bên cạnh vai trò khách mời ở hàng ghế đầu, mỹ nhân Trung Quốc cũng gây bất ngờ khi trực tiếp đảm nhận vai trò người mẫu và trình diễn cho một thương hiệu haute couture.

Trên sàn runway, Phạm Băng Băng diện bộ đầm xuyên thấu màu đen, với những phần cắt xẻ táo bạo. Nữ diễn viên hoàn thành trọn vẹn phần trình diễn với phong thái tự tin.

Trang phục trình diễn nói trên do chính giám đốc sáng tạo của thương hiệu cùng Phạm Băng Băng chọn lựa. Ở phần chào kết, cô cũng được nhà thiết kế ưu ái dắt tay ra chào khán giả trong sự cổ vũ của khách mời.

Phạm Băng Băng ở Tuần lễ thời trang Paris 2027. Ảnh: HK01.

Phạm Băng Băng là một trong những ngôi sao hàng đầu của làng giải trí Hoa ngữ. Cô nổi tiếng qua rất nhiều bộ phim như Phong thần bảng, Lạc lối ở Bắc Kinh, Iron Man 3, Hoàn châu cách cách, Võ Mỵ Nương truyền kỳ…

Sau bê bối thuế năm 2018, cô giảm hoạt động tại thị trường nội địa và chuyển hướng phát triển sự nghiệp ở nước ngoài. Những năm gần đây, nữ diễn viên phát triển thương hiệu làm đẹp riêng.

Về sự nghiệp điện ảnh, Phạm Băng Băng từng trở lại màn ảnh với phim Green Night và sau đó gây chú ý khi tham gia phim Malaysia Địa Mẫu. Vai diễn này giúp cô giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Kim Mã (2025), đánh dấu một bước tiến đáng kể trong quá trình xây dựng lại sự nghiệp.