Huyền Baby khoe ảnh sang Mỹ cổ vũ Messi

Huyền Baby khoe loạt ảnh trên khán đài sân vận động Atlanta, Mỹ để cổ vũ Messi trong trận đấu với Ai Cập.

Trên trang cá nhân, Huyền Baby vừa đăng tải loạt ảnh trên khán đài sân vận động Atlanta, Mỹ. Cô có mặt để cổ vũ Messi trong trận đấu với Ai Cập. "Chị đẹp" diện áo đấu của Argentina phối cùng quần short jeans.

"Trận đấu nhiều cung bậc cảm xúc với cú lội ngược dòng đẳng cấp của Argentina", cô chia sẻ. Huyền Baby cũng đăng tải nhiều clip, ghi lại các khoảnh khắc trong trận đấu.

Huyền Baby chia sẻ một số hình ảnh khi tới Mỹ. Ảnh: FBNV.

Ngoài Huyền Baby, ca sĩ Bùi Công Nam cũng có mặt tại khán đài sân vận động để ủng hộ thần tượng Messi. Anh hào hứng khi tuyển Argentina giành chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước Ai Cập để giành vé vào tứ kết World Cup 2026.

"Lần đầu gặp Messi, lần đầu sống trong bầu không khí World Cup. Một kỷ niệm không thể đẹp hơn. Những cảm xúc hôm nay chắc sẽ theo mình rất lâu", Bùi Công Nam viết trên trang cá nhân.

Messi là thần tượng của nhiều nghệ sĩ Việt. Trước đó, Mỹ Tâm cũng sang Mỹ để cổ vũ Messi thi đấu, trong trận Argentina gặp Áo vào tối 22/6.

World Cup 2026 đánh dấu lần thứ 6 liên tiếp Messi tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh - một kỷ lục vô tiền khoáng hậu kể từ lần đầu ra mắt vào năm 2006.

Không chỉ giúp đội nhà đi tiếp, trận đấu ngày 7/7 còn giúp El Pulga chính thức độc chiếm kỷ lục với 9 pha kiến tạo tại các kỳ World Cup. Trước đó, vào ngày 22/6, anh cũng đã nâng cao kỷ lục ghi bàn của mình lên con số 18 tại giải đấu này.

Sau chức vô địch lịch sử tại Qatar năm 2022 với 7 bàn thắng và danh hiệu Quả bóng Vàng, Messi lại đang tiếp tục viết nên những trang sử mới tại mùa hè năm nay.