Vợ Messi vỡ òa

Người mẫu Antonela Roccuzzo vui mừng khi Argentina giành chiến thắng trước Ai Cập, vào tứ kết World Cup 2026.

Theo People, ngày 7/7, Lionel Messi và các đồng đội đã có chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước Ai Cập tại Atlanta để giành vé vào tứ kết World Cup 2026. Khi trận đấu chỉ còn chưa đầy 15 phút và Argentina đang bị dẫn trước, Messi đã tỏa sáng rực rỡ với cú đúp liên tiếp để san bằng tỷ số. Ở những phút bù giờ cuối cùng, cú đánh đầu của Enzo Fernandez đã ấn định chiến thắng cho đội tuyển Argentina.

Ngay sau trận đấu, người mẫu Antonela Roccuzzo, vợ Messi đã đăng tải loạt ảnh ăn mừng lên Instagram kèm dòng trạng thái đầy cảm xúc: "Cố lên Argentina. Không còn từ ngữ nào để tả nữa rồi". Bài đăng của cô được viết bằng tiếng Tây Ban Nha và gắn tài khoản chồng.

Trong loạt ảnh, Roccuzzo cùng ba con trai: Thiago (13 tuổi), Mateo (10 tuổi) và Ciro (8 tuổi) rạng rỡ, ăn mừng chiến thắng. Các thành viên đều mặc áo thi đấu có số 10 của Messi, có mặt trên khán đài để cổ vũ, theo dõi chân sút thi đấu.

Antonela Roccuzzo và các con chúc mừng tuyển Argentina giành chiến thắng. Ảnh: IGNV.

Nàng WAGs thu hút sự chú ý khi khéo léo kết hợp chiếc áo đấu với túi xách Hermes Birkin màu xanh đồng điệu và đồng hồ Audemars Piguet Royal Oak Offshore bằng vàng hồng nạm kim cương sang trọng.

Cô cũng chia sẻ tấm hình Messi được các đồng đội công kiệu trên vai ăn mừng và khoảnh khắc siêu sao 39 tuổi bật khóc vì hạnh phúc khi hướng về phía người hâm mộ.

World Cup 2026 đánh dấu lần thứ 6 liên tiếp Messi tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh - một kỷ lục vô tiền khoáng hậu kể từ lần đầu ra mắt vào năm 2006.

Không chỉ giúp đội nhà đi tiếp, trận đấu ngày 7/7 còn giúp El Pulga chính thức độc chiếm kỷ lục với 9 pha kiến tạo tại các kỳ World Cup. Trước đó, vào ngày 22/6, anh cũng đã nâng cao kỷ lục ghi bàn của mình lên con số 18 tại giải đấu này.

Sau chức vô địch lịch sử tại Qatar năm 2022 với 7 bàn thắng và danh hiệu Quả bóng Vàng, Messi lại đang tiếp tục viết nên những trang sử mới tại mùa hè năm nay.