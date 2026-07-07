Chuyên gia nói về vẻ ngoài thay đổi của Nicola Peltz

Con dâu của David Beckham được cho là ngày càng thay đổi về vẻ ngoài. Nữ diễn viên vướng nghi vấn can thiệp thẩm mỹ.

Theo Daily Mail, Nicola Peltz gần đây gây chú ý khi đăng tải một bức ảnh khỏa thân táo bạo trên trang cá nhân. Điều khiến công chúng bàn tán không chỉ là độ táo bạo của bức hình, mà còn đường nét khuôn mặt của cô trở nên góc cạnh, sắc sảo hơn trước.

Theo chia sẻ từ bà xã của Brooklyn Beckham, cô vừa hoàn thành vai diễn vũ công chính trong bộ phim điện ảnh mới mang tên Prima. Để hóa thân vào nhân vật, Nicola đã trải qua 4 tháng tập luyện ballet khắc nghiệt. Nguồn tin hậu trường tiết lộ quá trình này đã khiến cân nặng của cô giảm xuống dưới 45 kg.

Vẻ ngoài của Nicola Peltz ngày càng thay đổi. Ảnh: FilmMagic/IGNV.

Tuy nhiên, Daily Mail đánh giá nếu nhìn lại hành trình phong cách của ngôi sao Bates Motel, công chúng dễ dàng nhận ra diện mạo của cô đã có sự thay đổi rõ rệt qua từng năm. "So với những hình ảnh đầu tiên trên thảm đỏ từ thời thiếu nữ, Nicola Peltz của hiện tại trông như một người hoàn toàn khác. Dù vậy, ái nữ nhà tỷ phú chưa từng công khai thừa luận hay phủ nhận việc mình có can thiệp dao kéo hay không", tờ này viết.

Bác sĩ thẩm mỹ kiêm da liễu Hassan Galadari đã đưa ra những phân tích về mặt chuyên môn khi nói về sự thay đổi diện mạo của Nicola Peltz. "Cô ấy rất xinh đẹp. Nhưng vẻ ngoài của Nicola Peltz rõ ràng có sự thay đổi theo từng năm. Không thể khẳng định chắc chắn nếu chưa thăm khám trực tiếp, nhưng rất có thể cô ấy đã sử dụng các liệu pháp tiêm xóa nhăn như botox", tiến sĩ nói.

Bác sĩ Hassan Galadari cũng chỉ ra rằng phần chân mày của Nicola hiện tại cao hơn so với những bức ảnh chụp trước đây. Vì vậy, đây có thể là kết quả của kỹ thuật nâng cung mày. Bên cạnh đó, sống mũi của cô trông thon gọn và thanh thoát hơn, dấu hiệu thường thấy của việc nâng mũi cấu trúc hoặc tạo hình mũi bằng chất làm đầy.

Đặc biệt, làn da chuẩn "glass skin" (làn da thủy tinh) bóng, đều màu và không tì vết của Nicola là điểm nhấn lớn nhất. Theo chuyên gia, để đạt được độ hoàn hảo này, các ngôi sao thường kết hợp các công nghệ trẻ hóa da tiên tiến như IPL cùng một chế độ dưỡng da và chống nắng nghiêm ngặt.

Đồng quan điểm, bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ Paul Banwell nhận định: "Những thay đổi về đường nét, chất lượng da và sự hài hòa tổng thể trên gương mặt đôi khi là sự kết hợp của quá trình lão hóa tự nhiên, biến động cân nặng, công nghệ trang điểm, ánh sáng và cả những can thiệp thẩm mỹ nội khoa hoặc ngoại khoa".

Nicola Peltz được biết đến với vai trò diễn viên. Tuy nhiên, các bộ phim có sự tham gia của cô nhiều lần bị chê.

Vào năm 2024, Lola - phim đầu tiên do Nicola Peltz đạo diễn kiêm đóng chính - bị giới phê bình chỉ trích "nội dung kém hấp dẫn và khiêu dâm", lợi dụng sự nghèo đói để giải trí. Còn khán giả chê phim này là "dự án phù phiếm".

Sau đó, trong cuộc phỏng vấn với WWD, Peltz đáp trả những chỉ trích: "Theo góc nhìn cá nhân, tôi cảm thấy rất gắn kết với các nhân vật do mình tạo ra. Nhưng tất nhiên, quá trình lớn lên của tôi không giống Lola. Tôi chỉ muốn viết một câu chuyện từ góc nhìn của người không trải qua những chuyện đó".