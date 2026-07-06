Neko Lê thừa nhận 'yếu kém' sau khi gây tranh cãi ở Anh trai chông gai

Neko Lê lên tiếng về những tranh cãi gần đây ở Anh trai vượt ngàn chông gai. Anh cho biết bản thân "còn yếu kém".

Sau tập 2 Anh trai vượt ngàn chông gai, Neko Lê là thành viên vấp phải tranh luận, chỉ trích dữ dội từ phía công chúng. Tiết mục trình diễn lẫn một số hành động, phát ngôn của anh tài này tại chương trình gây bàn tán trên mạng xã hội. Thậm chí, một bộ phận khán giả còn đề nghị chương trình loại Neko Lê khỏi chương trình.

Trước những phản ứng từ công chúng, Neko Lê tạm khóa tài khoản Threads. Chỉ những người đã theo dõi anh từ trước đó mới nhìn thấy các bài viết trên tài khoản này. Trong khi đó, tài khoản trên các nền tảng khác của Neko Lê vẫn hoạt động bình thường.

Neko Lê vấp chỉ trích từ khán giả sau màn công diễn Hội ngộ. Ảnh: NSX.

Đến sáng 6/7, trong nhóm chat với người hâm mộ, Neko Lê lên tiếng. Anh gửi lời cảm ơn fan vì những tin nhắn an ủi, động viên và thừa nhận bản thân "còn yếu kém".

Về những hành xử được cho là không phù hợp với Mew Amazing, Neko Lê giải thích: "Lúc diễn xong, bước vào phòng chờ, tôi nói với Mew là 'đơn giản mà'. Vì trước đó, tôi từng nói câu này với Mew 'Em mặc đồ lên sân khấu đơn giản lắm'. Chữ 'đơn giản' ý nói bộ đồ, không phải thái độ gì khi thắng cả".

Neko Lê khẳng định anh không có ý trù ẻo Mew Amazing khi phát ngôn "thà là nói bị loại".

"Anh em chúng tôi thân thiết, miếng bị loại này giỡn suốt cả mùa 24 (Anh trai vượt ngàn chông gai 2024 - PV) nên nói ra thoải mái", Neko Lê chia sẻ.

Ngoài Neko Lê, một anh tài khác vấp chỉ trích là Duy Khánh vẫn giữ động thái im lặng. Anh tài này cũng đang tạm khóa tài khoản Threads.

Neko Lê là một trong các thành viên của nhóm Biệt đội tái xuất của Anh trai vượt ngàn chông gai mùa hai.

Trong vòng công diễn Hội ngộ, màn solo của Neko Lê với Do U See vấp phản ứng tiêu cực nhiều nhất. Neko Lê hát, nhảy, rap đều lộ hạn chế. Bên cạnh đó, một số hành động, lời nói của anh tài này ở chương trình cũng nhận ý kiến trái chiều.

Anh trai vượt ngàn chông gai năm nay có sự tham gia của 34 anh tài. Ngoài sự trở lại của 5 anh tài mùa đầu tiên, chương trình còn thu hút sự chú ý khi có 7 anh tài ở độ tuổi gần 30 và 3 anh tài ở độ tuổi gần 25. Chương trình đã lên sóng được 2 tập và nhận đánh giá khá tích cực. Nhiều tiết mục trong chương trình được khen ngợi về âm nhạc, trình diễn, dàn dựng.