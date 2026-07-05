Bạn gái Cruz Beckham gây chú ý

Jackie Apostel, bạn gái Cruz Beckham đăng ảnh bán khỏa thân, để đánh dấu cột mốc tròn hai năm phẫu thuật cột sống.

Theo Mirror, nữ ca sĩ kiêm nhạc sĩ 30 tuổi đăng tải loạt ảnh và bài viết xúc động trên Instagram vào ngày 4/7. Trong loạt ảnh, Jackie Apostel bán khỏa thân, chỉ diện một chiếc quần jeans, đứng trước tường và để lộ vết sẹo dài chạy dọc lưng.

Trên bức ảnh đầu tiên, cô viết: "Những vết sẹo rất quyến rũ". Ở tấm hình tiếp theo chụp cận cảnh vùng lưng, bạn gái Cruz Beckham chia sẻ: "Tròn 2 năm kể từ ngày tôi thực hiện ca phẫu thuật hợp nhất toàn bộ cột sống. Chưa bao giờ tôi cảm thấy tốt hơn thế này và chúng ta nên yêu những vết sẹo dễ thương".

Jackie Apostel từng trải qua ca phẫu thuật hợp nhất cột sống.

Trước đó, bạn gái Cruz Beckham từng chia sẻ cô mất khả năng đi lại sau ca phẫu thuật quan trọng. Cô không tiết lộ chi tiết về ca mổ song cho biết tình trạng khá nghiêm trọng.

"Thật khó tin là 3 tháng trước, tôi còn phải học lại cách đi bộ và không thể tự đứng dậy được. Về thể chất và tinh thần, tôi đã trải qua một thời gian khó khăn, mất rất lâu mới ổn định lại bản thân, đặc biệt là về công việc, viết lách. Cơ thể chúng ta thật tuyệt vời và có khả năng làm được rất nhiều điều. Hãy dành chút thời gian để biết ơn những người luôn hỗ trợ bạn, ý chí và sức mạnh của chính mình, bất kể bạn đang trải qua điều gì", cô chia sẻ.

Cruz Beckham và bạn gái trải qua hơn hai năm hẹn hò.

Tháng trước, Cruz Beckham cũng vừa có màn thể hiện tình cảm ngọt ngào trên mạng xã hội để kỷ niệm 2 năm hẹn hò cùng bạn gái. Con trai út của huyền thoại bóng đá David Beckham và Victoria Beckham bắt đầu công khai mối quan hệ với nữ nghệ sĩ mang hai dòng máu Đức - Brazil từ tháng 6/2024.

Bất chấp khoảng cách 10 tuổi, cặp đôi cho thấy sự gắn kết ngày càng bền chặt. Cruz đã đăng tải bức ảnh đen trắng lãng mạn khi anh ôm đàn guitar và nhìn bạn gái đắm đuối kèm lời nhắn: "Jackie, đã hai năm trôi qua và anh yêu em nhiều hơn bao giờ hết. Anh mãi biết ơn vì có em. Em khiến anh trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình". Jackie sau đó cũng đáp lại bằng loạt khoảnh khắc hạnh phúc của cả hai: "2 năm yêu con người yêu thích nhất của tôi".