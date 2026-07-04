'Như chưa hề có cuộc chia ly' dừng phát sóng trên VTV1

Nhà sản xuất thông báo chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly" sẽ dừng phát sóng trên VTV1 từ tối 4/7.

Tối 4/7, nhà sản xuất chương trình Như chưa hề có cuộc chia ly thông báo sẽ dừng phát sóng trên kênh VTV1. Tuy nhiên, chương trình vẫn sẽ được đăng tải trên các nền tảng.

Theo nhà sản xuất, đơn vị đã xin phép nhà đài dừng phát sóng chương trình. Lý do xuất phát từ việc đơn vị này thiếu đội ngũ nhân lực.

Hình ảnh trong chương trình Như chưa hề có cuộc chia ly.

"Việc biên tập phiên bản 60 phút như định dạng kể chuyện của chương trình thành phiên bản 30 phút cho khung giờ truyền hình trên VTV1 mất từ một đến hai ngày. Biên tập rồi vẫn tiếc, vì nội dung chương trình truyền hình 30 phút trở nên mỏng hơn nhiều so với phiên bản chính thức của Như chưa hề có cuộc chia ly", theo nhà sản xuất.

"Quyết định dừng cơ hội phát sóng trên VTV làm chúng tôi áy náy. Trong hơn một năm nay, đông đảo khán giả của VTV đã trở lại thân thuộc với chương trình. Như chưa hề có cuộc chia ly luôn thu hút được lượng khán giả lớn. Tuy nhiên, không thể làm hai việc một lúc được, nên chúng tôi đành quyết định sẽ tập trung sản xuất chương trình dài, phát trên các kênh Youtube, Fanpage và Tiktok, với mong muốn rằng bất cứ khán giả nào khi muốn xem lại bất cứ chương trình nào, cũng được đáp ứng ngay khi truy cập các kênh mạng Như chưa hề có cuộc chia ly", phía nhà sản xuất tiếp tục.

Ê-kíp thực hiện chương trình gửi lời cảm ơn tới nhà đài và mong tiếp tục nhận được sự theo dõi, ủng hộ từ phía khán giả.

Như chưa hề có cuộc chia ly lên sóng tập đầu tiên vào ngày 1/12/2007. Chương trình do nhà báo Thu Uyên lên ý tưởng và làm host. Như chưa hề có cuộc chia ly là chương trình thiện nguyện, nhằm tìm kiếm, kết nối và đoàn tụ thân nhân.

Vào giữa năm 2018, Như chưa hề có cuộc chia ly tạm ngưng phát sóng trong 6 tháng vì không kêu gọi được tài trợ, trước khi hoạt động lại vào đầu năm 2019.

Tháng 6/2020, Như chưa hề có cuộc chia ly thông báo dừng hoạt động do hết nguồn kinh phí thực hiện.

Sau đó, Hà Anh Tuấn và nhiều nghệ sĩ khác chung tay ủng hộ để chương trình hoạt động trở lại. Tháng 11/2020, số 135 của chương trình với tên gọi "Khát vọng bình yên" đánh dấu sự tái xuất của Như chưa hề có cuộc chia ly.