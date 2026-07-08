Thành Lộc cho biết ông sẽ rời sân khấu kịch Thiên Đăng từ cuối tháng 7. Nghệ sĩ không tiết lộ nguyên nhân dừng hoạt động tại đây.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, nghệ sĩ Thành Lộc xác nhận thông tin sẽ dừng hoạt động tại sân khấu kịch Thiên Đăng. Nghệ sĩ cho biết ông rời sân khấu vào cuối tháng 7. Thành Lộc vẫn sẽ diễn những vở cuối cùng tại đây.

Trước câu hỏi về nguyên nhân rời sân khấu, nghệ sĩ Thành Lộc từ chối chia sẻ.

Trước nghệ sĩ Thành Lộc, một số diễn viên khác của Thiên Đăng như Lê Khánh, Tuấn Khải cũng nói lời chia tay với sân khấu kịch vào năm 2025.

Nghệ sĩ Thành Lộc rời sân khấu Thiên Đăng sau 3 năm. Ảnh: FBNV.

Sân khấu kịch Thiên Đăng được thành lập vào tháng 7/2023. Trên trang cá nhân ở thời điểm đó, nghệ sĩ Thành Lộc giải thích về lý do lấy tên Thiên Đăng cho sân khấu mới: "Tên được đặt là Thiên Đăng (đèn trời) nhưng cũng là ngọn đèn sân khấu bởi vì với người nghệ sĩ thì sân khấu là đạo trời, đạo làm người, là lẽ sống mà họ phải hết lòng tận tụy, phụng sự".

Những năm qua, nhiều vở diễn tại Thiên Đăng được khán giả yêu mến như Giáng Hương, Cô giáo Duyên, Lộ hàng, 13 đức thầy, Những con ma nhà hát, Người đi ngược dòng...

Trước đây, Thành Lộc hoạt động ở sân khấu kịch Idecaf. Đến tháng 5/2023, ông rời sân khấu này sau 25 năm gắn bó, đồng hành.

Nghệ sĩ Thành Lộc là đạo diễn, diễn viên của hàng trăm vai diễn lớn, nhỏ ở sân khấu kịch. Ông được mệnh danh "phù thủy của những vai diễn". Từ chính diện đến phản diện, từ vai phụ đến vai chính, từ bi đến hài, từ những vở kịch thiếu nhi đến kịch người lớn…, Thành Lộc đều đã nhập vai và hóa thân xuất sắc.

Ngoài tài năng được giới mộ điệu ví như "phù thủy sân khấu", Thành Lộc còn nỗ lực gìn giữ hình ảnh người nghệ sĩ kính nghiệp, chưa bao giờ thôi nhiệt huyết, đam mê và "rất khó tính với nghề".