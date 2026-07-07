Tổng giám đốc Yeah1 bật khóc, xin lỗi 34 nghệ sĩ

Bà Ngô Thị Vân Hạnh, CEO Yeah1, tổng giám chế Anh trai vượt ngàn chông gai mùa hai lên tiếng xin lỗi 34 nghệ sĩ.

Chiều 7/7, bà Ngô Thị Vân Hạnh, CEO Yeah1, tổng giám chế Anh trai vượt ngàn chông gai mùa hai gặp gỡ báo giới, truyền thông để làm rõ những ồn ào xoay quanh vài tập đầu của chương trình.

Bà Vân Hạnh khóc, gửi lời xin lỗi tới 34 anh tài. "Với tư cách là tổng giám chế của chương trình, tôi gửi lời xin lỗi chân thành đến 34 anh tài và ê-kíp của tôi, những người đang phải chịu những thử thách cùng tôi. Tôi rất tiếc về những điều đã xảy ra. Điều chúng tôi cần là thời gian để chứng minh, nhất là khán giả. Tôi xin họ cho chúng tôi thời gian để chứng minh bằng tất cả nỗ lực. Tất cả nghệ sĩ đều đến và động viên chúng tôi. Họ nói vui và tự hào với chương trình", CEO Yeah1 chia sẻ.

Tổng giám đốc Yeah1 khóc, xin lỗi 34 nghệ sĩ.

"Chúng tôi hiểu rằng một hành trình mà có rất nhiều nghệ sĩ và đến từ các ngành nghề khác nhau. Họ có thể là nhạc sĩ, diễn viên, đạo diễn, MC, ca sĩ chuyên nghiệp. Nhưng tại sao họ dám đến đây để cùng với chúng tôi làm những điều đó. Bởi vì chỉ có ở đây, họ mới được thử thách những điều mà không bao giờ được làm, không bao giờ dám làm hoặc họ không nghĩ là làm được. Tôi tin giá trị mà chúng tôi mang tới", CEO Yeah1 trao đổi.

Chia sẻ về tình trạng dàn anh tài đang bị công kích dữ dội trên mạng xã hội những ngày qua, bà Vân Hạnh nói: "Tôi không đánh giá và cũng không có thời gian để xem những điều đó. Chúng tôi chỉ có một con đường là làm tốt nhất những gì đã cam kết với các anh tài và khán giả. Các anh tài làm được những điều mà họ thấy thoải mái nhất".

Trước câu hỏi về nghi vấn đội ngũ biên tập và dàn dựng của chương trình cố tình tạo chiêu trò, gây chú ý, CEO Yeah1 phản hồi: "Đây cũng là điều để chúng tôi nhìn lại. Tôi cần chấn chỉnh lại. Đây là hành trình thực tế và chúng tôi ghi lại những gì chân thực nhất. Nhưng biên tập cũng phải xem lại vì đôi khi, họ thấy chi tiết đó là thú vị với mình nhưng chưa chắc người khác đã quen".

Về thời lượng dài dòng, lê thê, gây mệt mỏi cho khán giả, bà Vân Hạnh cho rằng đây là ý kiến đa chiều. Bên cạnh những người nhận xét như vậy, cũng có những khán giả ủng hộ, theo dõi cả hai phiên bản, trên truyền hình và YouTube.

Sau tập 2 của Anh trai vượt ngàn chông gai, ê-kíp sản xuất gây tranh cãi khi có cách kêu gọi được cho là thiếu lịch sự. Cụ thể, trong kênh thông báo của chương trình, ê-kíp đề nghị người hâm mộ chia sẻ tiết mục lại nhưng gọi họ là "team". Cách gọi này được cho là thiếu chuyên nghiệp, coi khán giả như nhân viên.

Bà Vân Hạnh mong khán giả thông cảm và tiếp tục ủng hộ, theo dõi chương trình.



Ngoài ra, chương trình cũng gây tranh cãi khi tiết mục của 5 anh tài mùa 1 gồm Thanh Duy, BB Trần, Jun Phạm, Neko Lê và Duy Khánh cũ kỹ, kém hấp dẫn nhưng lại giành chiến thắng. BB Trần thậm chí giành điểm số cá nhân cao nhất. Nhiều người xem cho rằng kết quả này thiếu công bằng.

Đến tối 6/7, ê-kíp Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 lên tiếng về sự việc. Theo ê-kíp, họ hiểu nhiều khán giả đã cảm thấy thất vọng, hoang mang, thậm chí mất niềm tin sau sự việc vừa qua. Ê-kíp cho biết lời xin lỗi được đưa ra muộn không phải để né tránh trách nhiệm mà bởi họ cần thời gian nhìn nhận toàn diện những vấn đề tồn tại trong quy trình làm việc, từ đó xây dựng phương án khắc phục nhằm tránh lặp lại sai sót tương tự.

Đại diện chương trình thừa nhận trong quá trình kiểm duyệt nội dung trên cộng đồng người hâm mộ vào tối 4/7, thời điểm tập 2 lên sóng, đội ngũ vận hành đã chủ quan, dẫn đến việc một bài đăng có nội dung ảnh hưởng tiêu cực đến chương trình đã được phê duyệt. Dù bài viết đã được gỡ bỏ ngay sau khi phát hiện, ê-kíp nhìn nhận đây là lỗi nghiêm trọng.