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Giải trí

Cầu thủ cao 1,96 m khóc trong 20 phút thề nguyện với Taylor Swift

  • Thứ ba, 7/7/2026 08:36 (GMT+7)
  • 33 phút trước

Trong hôn lễ, Travis Kelce xúc động, khóc khi nói lời thề nguyện với vợ. Anh chia sẻ về lần đầu gặp Taylor Swift và hành trình tình yêu trước khi về chung một nhà.

Theo US Weekly, chuyện tình yêu của Taylor Swift và Travis Kelce đã có cái kết viên mãn bằng siêu đám cưới diễn ra tại Madison Square Garden (New York). Đám cưới quy tụ dàn siêu sao Hollywood và giới thể thao được bảo mật rất nghiêm ngặt từ khâu thiệp mời.

Nữ ca sĩ đã bước đi trên một "lễ đường siêu dài" trong giai đoạn chuyển âm của tứ tấu đàn dây, tái hiện lại giai điệu của ca khúc tỷ view Love Story trước khi cô trao lời thề nguyện với cầu thủ bóng bầu dục Travis Kelce.

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Taylor Swift và Travis Kelce kết hôn sau nhiều năm bên nhau. Ảnh: GC/Shutterstock.

Cả hai đều không giấu nổi sự xúc động trong khoảnh khắc thiêng liêng. Một nguồn tin chia sẻ: "Những lời thề nguyện chân thành đã gợi lại cho mọi người ký ức về lần đầu cả hai gặp nhau và hành trình đã đưa họ đến đây".

"Travis thậm chí còn rơi nước mắt nhiều hơn cả Taylor. Họ chia sẻ những chi tiết và câu chuyện rất riêng tư mà ngay cả một số khách mời thân thiết cũng chưa từng được nghe", một khách mời khác tiết lộ.

Trên People, nguồn tin chia sẻ màn thề nguyện của cả hai kéo dài 20 phút. "Trong đó, Taylor đã kể về việc Travis hồi còn học trung học, dù là một ngôi sao thể thao, vẫn luôn đến ngồi cùng và bảo vệ những đứa trẻ yếu thế bị bắt nạt vào giờ ăn trưa", người này nói.

Hôn lễ của cả hai được cử hành dưới sự chủ trì của danh hài đình đám Adam Sandler. Em trai Taylor Swift là Austin đảm nhận vai trò phù rể danh dự, còn Jason Kelce - anh trai Travis Kelce - làm phù rể chính. Ba cô con gái nhỏ của Jason Kelce giữ vai trò rải cánh hoa hồng trắng và hồng dọc lối cô dâu tiến vào lễ đường. Ngay sau khi cặp đôi nói lời thề nguyện, màn hình khổng lồ bên ngoài Madison Square Garden hiện dòng chữ: "JusT&T Married!".

Trong khi đó, huấn luyện viên trưởng của đội Kansas City Chiefs - Andy Reid - gửi lời chúc phúc và nhắn nhủ cặp đôi: "Hãy hôn nhau bất cứ khi nào có cơ hội, mỗi ngày. Dù là trước khi đi ngủ hay trước khi đi làm, hãy tiến đến và hôn cô ấy".

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Travis Kelce Taylor Swift Travis Kelce Taylor Swift

  • Taylor Alison Swift

    Taylor Alison Swift

    Taylor Alison Swift là nữ ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Mỹ. Sinh ra và lớn lên tại Wyomissing, Pennsylvania, năm 14 tuổi cô dời đến Nashville, Tennessee để theo đuổi sự nghiệp âm nhạc đồng quê. Cô ký hợp đồng cùng hãng thu âm độc lập Big Machine Records và trở thành nhạc sĩ trẻ tuổi nhất từng hợp tác với Sony/ATV Music Publishing. Cô là một trong những nghệ sĩ bán đĩa chạy nhất mọi thời đại, với hơn 40 triệu album và 130 triệu đĩa đơn kỹ thuật số đã được tiêu thụ. Taylor Swift xuất hiện trong danh sách 100 người phụ nữ quyền lực nhất (2016) của tạp chí Forbes.

    Bạn có biết: Album đầu tay cùng tên với đĩa đơn "Our Song" (2006) giúp Taylor là nghệ sĩ tự sáng tác trẻ tuổi nhất có bài hát đạt quán quân bảng xếp hạng Hot Country Songs.

    • Ngày sinh: 13/12/1989
    • Chiều cao: 1.80 m
    • Album: Taylor Swift (2006), Fearless (2008), Speak Now (2010), Red (2012), 1989 (2014), Reputation (2017)
    • Tour: Fearless Tour (2009–10), Speak Now World Tour (2011-2012), The Red Tour (2013-2014), The 1989 World Tour (2015)
    • Tài sản: 280 triệu USD (6/2017)

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