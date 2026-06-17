Jennifer Lopez kể mất thị lực sau 98 ngày làm việc liên tục

Jennifer Lopez kể từng mất thị lực tạm thời và phải nhập viện vì kiệt sức sau 98 ngày làm việc liên tục. Cô cũng hé lộ áp lực khi đánh mất sự riêng tư vì nổi tiếng.

Theo PeoPle, trong podcast SmartLess mới đây, Jennifer Lopez gây chú ý khi chia sẻ về giai đoạn làm việc quá sức trong sự nghiệp. Nữ ca sĩ cho biết cô từng phải nhập viện sau khi đột ngột mất thị lực và không thể cử động vì kiệt sức.

Jennifer Lopez nhớ lại thời điểm cô tham gia bộ phim Enough hồi đầu những năm 2000. Lịch trình làm việc dày đặc khiến cô không nhận ra mình đã làm việc liên tục khoảng 98 ngày mà không có ngày nghỉ. Ban ngày, cô có mặt trên phim trường trong nhiều giờ, buổi tối lại vào phòng thu âm. Những ngày cuối tuần, cô tiếp tục tham gia các buổi phỏng vấn, quảng bá hoặc ghi hình.

Jennifer Lopez vào đầu những năm 2000. Ảnh: WireImage.

Nữ nghệ sĩ kể rằng dấu hiệu bất ổn bắt đầu xuất hiện khi cô đang trên phim trường Enough. Mỗi lần bước ra set quay, cô cảm thấy tim đập nhanh, căng thẳng và bồn chồn. Ban đầu, Lopez nghĩ mình chỉ mệt, nhưng tình trạng sau đó trở nên nghiêm trọng hơn.

“Tôi quay lại xe nghỉ, ngồi xuống và đột nhiên không thể nhìn thấy rõ. Giống như có thứ gì đó phủ lên mắt tôi, và tôi không thể cử động”, Lopez kể lại. Khi đó, người bạn thân từ lớp hai và là trợ lý của cô, có mặt bên cạnh. Lopez nói với bạn rằng cô không thể di chuyển và không nhìn thấy, sau đó được đưa tới bệnh viện.

Hình thể Jennifer Lopez ở tuổi 56. Ảnh: @Jenniferlopez

“Chúng tôi đến bệnh viện. Tôi nói với bác sĩ: ‘Tôi có đang phát điên không?’. Và ông ấy nói: ‘Không. Cô không phát điên’”, nữ diễn viên nhớ lại. Bác sĩ trấn an cô rằng vấn đề nằm ở việc cơ thể cô gần như đã “ngừng hoạt động” vì tình trạng kiệt sức nghiêm trọng.

Bên cạnh câu chuyện sức khỏe, Jennifer Lopez cũng chia sẻ về áp lực khi nổi tiếng. Lopez nói đến nay bản thân vẫn hạn chế ra ngoài, chỉ giữ một nhóm bạn thân rất nhỏ. Ngay cả các chuyến đi riêng tư cũng phải được sắp xếp kỹ lưỡng để tránh sự chú ý quá mức. Nữ diễn viên thừa nhận đây là một phần của cuộc sống nổi tiếng mà cô buộc phải học cách chấp nhận.

Jennifer Lopez (sinh năm 1969) là nghệ sĩ đa tài của làng giải trí Mỹ, nổi bật ở cả lĩnh vực ca hát, điện ảnh và thời trang. Cô ghi dấu với loạt hit toàn cầu như On the floor, Let’s get loud và từng nhận nhiều đề cử danh giá với các vai diễn trong Selena, Hustlers. Ngoài nghệ thuật, Lopez còn là doanh nhân thành đạt với các thương hiệu thời trang và nước hoa mang tên mình.

Jennifer Lopez và Ben Affleck đã hoàn tất thủ tục ly hôn hồi tháng 1/2025 sau gần hai năm chung sống. Họ từng là một trong những cặp đôi nổi bật nhất Hollywood khi đính hôn vào năm 2002. Sau khi chia tay vào năm 2004 vì áp lực truyền thông, họ bất ngờ tái hợp năm 2021 và tổ chức đám cưới riêng tư tại Las Vegas vào tháng 7/2022. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân chỉ kéo dài hơn hai năm rồi đổ vỡ.