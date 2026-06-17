'Mỹ nhân World Cup' Shakira rời khách sạn với một tài tử

Loạt ảnh Shakira rời một khách sạn ở Los Angeles cùng tài tử Manuel Garcia-Rulfo, làm dấy lên nghi vấn hẹn hò. Cả hai hiện chưa lên tiếng về mối quan hệ.

Theo Justjared, Shakira và nam diễn viên Manuel Garcia-Rulfo đang trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông quốc tế sau khi bị bắt gặp xuất hiện cùng nhau tại Los Angeles, làm dấy lên nghi vấn hẹn hò.

Theo các hình ảnh do tài khoản chuyên săn ảnh sao DeuxMoi chia sẻ, Shakira và Manuel Garcia-Rulfo được nhìn thấy cùng rời khách sạn Sunset Tower, Los Angeles vào buổi tối.

Trong loạt ảnh, Shakira mặc áo hai dây màu đen, quần jeans tối màu, để tóc xoăn dài tự nhiên, xuất hiện với phong cách giản dị. Cô được nhìn thấy đứng cạnh Manuel Garcia-Rulfo trong lúc rời lối ra của địa điểm ăn uống. cả hai xuất hiện khá thoải mái, trò chuyện và cùng di chuyển ra khu vực xe chờ.

Một bức ảnh khác cho thấy cả hai ngồi trong xe, Shakira ở ghế phụ, còn Manuel Garcia-Rulfo tập trung điều khiển phương tiện.

Hiện Shakira đang trong thời gian lưu diễn với Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. Trước đó, cô vừa có hai đêm diễn tại Los Angeles để khởi động chặng mới của tour diễn. Những bức ảnh được chụp trong khoảng thời gian nữ ca sĩ tạm nghỉ giữa các lịch trình biểu diễn.

Hình ảnh mới đây của Shakira và Manuel Garcia-Rulfo. Ảnh: deuxmoi.

Đáng chú ý, tin đồn này xuất hiện chỉ vài ngày sau khi Shakira chia sẻ về tình trạng tình cảm hiện tại. Trong cuộc trò chuyện với People, giọng ca người Colombia nói cô chưa nghĩ đến chuyện hẹn hò sau biến cố tình cảm với cựu cầu thủ Gerard Pique, người là cha của hai con cô.

Sau khi chia tay Gerard Pique, đời sống tình cảm của Shakira nhiều lần trở thành chủ đề được truyền thông và người hâm mộ quan tâm. Tuy nhiên, nữ ca sĩ thường giữ thái độ kín tiếng, tập trung vào công việc âm nhạc, các con và những dự án cá nhân.

Về phía Manuel Garcia-Rulfo, anh là diễn viên Mexico, được biết đến rộng rãi qua vai Mickey Haller trong loạt phim The Lincoln Lawyer. Trước khi vướng tin đồn với Shakira, nam diễn viên từng có mối quan hệ với Audrey McGraw, con gái của cặp sao nhạc đồng quê Tim McGraw và Faith Hill.

Gần đây, màn trình diễn của Shakira và rapper người Nigeria, Burna Boy tại World Cup 2026 đang gây sốt trên toàn thế giới. Ngôi sao người Colombia gợi cảm, khỏe khoắn trong thiết kế xuyên thấu màu vàng, khuấy động sân khấu với những cú lắc hông, bước nhảy điêu luyện và màn hất tóc ấn tượng. Hàng vạn khán giả tại khán đài đã đứng dậy reo hò, cổ vũ và hát theo nữ ca sĩ. Tiết mục ghi nhận hàng chục triệu lượt xem khi đăng tải trên các nền tảng mạng chỉ trong thời gian ngắn.