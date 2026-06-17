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Giải trí

'David và Victoria sốc khi Brooklyn dùng mâu thuẫn gia đình kiếm tiền'

  • Thứ tư, 17/6/2026 09:38 (GMT+7)
  • 58 phút trước

Brooklyn Beckham bị cho rằng đã lợi dụng mâu thuẫn gia đình để kiếm tiền. Điều này khiến cha mẹ nổi tiếng của anh cảm thấy sốc.

Theo The Sun, David và Victoria Beckham được cho là cảm thấy sốc và không hài lòng sau khi Brooklyn Beckham xuất hiện trong một quảng cáo mới của DoorDash, ám chỉ đến mối quan hệ căng thẳng với gia đình.

Trong đoạn quảng cáo, Brooklyn ngồi trên ghế sofa, cầm đồ ăn và nói trước ống kính: “Có lẽ bạn đang thắc mắc vì sao tôi lại xem FIFA World Cup 2026 ở nhà…”. Cuối video, anh bật cười và nói: “Đó là một câu chuyện dài”.

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David và Victoria Beckham được cho là cảm thấy sốc trước quảng cáo của Brooklyn. Ảnh: Shutterstock.

Một nguồn tin nói với The Sun rằng việc thực hiện quảng cáo dựa trên sự rạn nứt trong gia đình, như thể đó là một câu chuyện đùa, là điều khó chấp nhận trong bối cảnh gia đình Beckham được cho là vẫn rất đau lòng.

Nguồn tin nói tiếp: “Điều đó có vẻ hơi đạo đức giả đối với một người tuyên bố rằng mình muốn hòa bình và sự riêng tư. Anh ấy nói rằng không muốn liên quan gì đến gia đình, nhưng giờ lại đang dựa vào họ để kiếm lợi bằng cách sử dụng một trong những di sản bóng đá của cha mình - World Cup, làm điểm bán hàng cho quảng cáo. Brooklyn hoàn toàn có quyền tự kiếm tiền. Cha mẹ anh ấy luôn ủng hộ tham vọng đó, nhưng đem một tình huống gia đình đau lòng, sâu sắc ra để chế giễu thì không ổn”.

Trước đó, trong quảng cáo, Brooklyn được nhìn thấy ném vé xem trận đấu xuống bàn. Trên bàn được cho là có một chiếc đồng hồ thiết kế trị giá 250.000 bảng Anh, món quà từ cha anh, cùng một chồng thư chưa mở.

Quảng cáo được đăng trên mạng xã hội sau khi Brooklyn đã không đáp lại nỗ lực hòa giải của em gái Harper Beckham. Cô bé 14 tuổi được chụp ảnh khi mang một lá thư đến căn nhà Brooklyn sống cùng vợ Nicola Peltz vào cuối tuần. Tuy nhiên, cặp đôi không có nhà vào thời điểm đó và hiện chưa phản hồi trực tiếp về lá thư.

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Brooklyn mỉa mai gia đình trong quảng cáo mới đây. Ảnh: Instagram.

Sau sự việc, phía Brooklyn và Nicola cho rằng việc lá thư được trao tận tay giống như một “động thái được gia đình anh ấy dàn dựng”, đồng thời khẳng định điều này khiến họ cảm thấy không thoải mái. Người phát ngôn của cặp đôi nói thêm rằng việc các nhiếp ảnh gia có mặt đúng lúc lá thư được chuyển đến “đã nói lên tất cả”.

Brooklyn Beckham được cho là đã xa cách gia đình, bao gồm cả các em ruột, trong hơn một năm qua. Hồi tháng 1, con trai cả nhà Beckham từng đưa ra hàng loạt cáo buộc nhắm vào gia đình trong một tuyên bố gay gắt. Theo The Sun, anh chỉ trích cha mẹ là “không chân thật”, và bày tỏ bất bình về cách gia đình đối xử với vợ anh trong ngày cưới.

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Minh An

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