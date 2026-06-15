Ca sĩ Oliver Tree trước khi qua đời vì tai nạn trực thăng

Trước khi qua đời vì tai nạn trực thăng, Oliver Tree đăng video vui vẻ bên bạn bè ở Brazil. Hình ảnh cuối đời của nam ca sĩ khiến khán giả tiếc thương.

Oliver Tree được truyền thông quốc tế đưa tin là một trong sáu nạn nhân trong vụ va chạm giữa hai trực thăng tại Rio de Janeiro, Brazil, ngày 14/6. Vụ tai nạn xảy ra khi hai máy bay va chạm trên không, sau đó rơi xuống khu vực bãi xe, khiến nhiều ô tô điện bốc cháy. Nhà chức trách Brazil đã mở cuộc điều tra để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Theo Page Six, một ngày trước khi qua đời, ca sĩ Mỹ đã có khoảnh khắc vui vẻ tại Brazil. Trong video cuối cùng của anh trên mạng xã hội hôm 13/6, Oliver Tree xuất hiện cùng influencer người Brazil Iae Break, ghi lại một ngày trải nghiệm đời sống địa phương với nhiều hoạt động như đá bóng, đi xe đạp, cắt tóc và nấu ăn.

Video có chú thích: “Người nước ngoài 24 giờ ở Brazil”. Xuyên suốt clip, ca khúc Worth Nothing của Oliver Tree được sử dụng làm nhạc nền. Hình ảnh trong video cho thấy nam ca sĩ mặc áo đấu Brazil, giao lưu cùng người dân địa phương và liên tục xuất hiện với vẻ ngoài thoải mái, vui vẻ.

Hình ảnh Oliver Tree tại Brazil trước khi tai nạn diễn ra. Ảnh: @iae.break.

Đoạn video đã thu hút khoảng 9,7 triệu lượt xem. Sau khi thông tin về vụ tai nạn được lan truyền, phần bình luận của video tràn ngập lời chia buồn và những dòng tưởng nhớ từ người hâm mộ.

Trước thời điểm xảy ra tai nạn, Oliver Tree đang có mặt tại Nam Mỹ trong khuôn khổ chuyến lưu diễn thế giới. Anh đã biểu diễn tại São Paulo vào ngày 6/6 và dự kiến tiếp tục lịch trình với buổi diễn tại Lisbon vào ngày 13/7.

Oliver Tree (32 tuổi), tên đầy đủ là Oliver Tree Nickell, sinh tại Santa Cruz, California. Anh được biết đến với phong cách âm nhạc pha trộn giữa alternative, pop, điện tử cùng hình ảnh sân khấu khác biệt. Nam ca sĩ nổi tiếng qua các ca khúc như Life Goes On, Miss You và từng hợp tác với nhiều nghệ sĩ, nhà sản xuất lớn trong làng nhạc quốc tế.

Oliver Tree tham dự sự kiện năm 2024. Ảnh: WireImage.

Bên cạnh Oliver Tree, các nạn nhân khác trong vụ tai nạn gồm đạo diễn Lucas Vignale, nhà sáng tạo nội dung Gaspar Prim, nhà sản xuất âm nhạc Lucas Brito Chaves, cùng hai phi công.

Nguồn tin cho biết hai trực thăng sau khi xảy ra va chạm đã rơi xuống bãi đậu xe, khiến ít nhất 20 chiếc ôtô bốc cháy. Video được người dân ghi lại cho thấy lửa cháy dữ dội, tạo thành cột khói đen lớn. Nhiều chiếc xe bị cháy trơ khung, số khác hư hỏng nặng do xác trực thăng đè lên.