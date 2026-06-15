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Giải trí

Kỳ trăng mật mặn nồng của Dua Lipa

  • Thứ hai, 15/6/2026 12:06 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Dua Lipa và Callum Turner tình tứ trên bờ biển Amalfi trong kỳ trăng mật tại Italy. Cặp đôi tận hưởng những ngày đầu hôn nhân sau hai lễ cưới ở London và Sicily.

Theo People, Dua Lipa và Callum Turner tiếp tục thu hút sự chú ý khi xuất hiện tình tứ trong kỳ trăng mật tại Italy, chỉ ít ngày sau khi tổ chức lễ cưới ở London và Sicily.

Cặp đôi tận hưởng thời gian nghỉ dưỡng trên bờ biển Amalfi, thuộc khu vực Salerno. Trong loạt hình được truyền thông đăng tải, Dua Lipa và Callum Turner cùng bơi, thư giãn trên phao nước và trao nhau những cử chỉ thân mật.

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Dua Lipa và Callum Turner trong kỳ trăng mật. Ảnh: @backgird.

Nữ ca sĩ 30 tuổi gây chú ý với bikini ánh kim màu vàng, kết hợp khăn bandana trên tóc. Cả hai được mô tả là thoải mái, rạng rỡ và không ngần ngại thể hiện tình cảm trong chuyến trăng mật lãng mạn.

Trước đó, Dua Lipa và Callum Turner đã tổ chức lễ cưới tại Old Marylebone Town Hall ở London vào ngày 31/5. Sau đó, cặp đôi tiếp tục có một lễ cưới thứ hai tại Villa Valguarnera ở Palermo, Sicily, vào ngày 6/6.

Theo Vanity Fair, trong hôn lễ tại Sicily, Elton John đã biểu diễn ca khúc Your Song trên đàn piano khi cô dâu chú rể trao lời thề nguyện. Buổi lễ có sự tham dự của nhiều nhân vật nổi tiếng trong làng giải trí và thời trang, gồm Donatella Versace, Joe Alwyn, Olivia Dean, Charli XCX cùng chồng George Daniel, Kevin Parker, Mark Ronson và Grace Gummer.

Trong ngày trọng đại, Dua Lipa diện thiết kế couture của Schiaparelli gồm bộ suit váy trắng, áo khoác bất đối xứng, găng tay đồng bộ, giày Christian Louboutin và mũ rộng vành. Callum Turner chọn phong cách tối giản với bộ vest xanh navy đơn sắc.

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Dua Lipa và Callum Turner kết hôn tại London vào ngày 31/5. Ảnh: Daily Mail / Shutterstock.

Dua Lipa và Callum Turner lần đầu vướng tin hẹn hò vào tháng 1/2024, sau khi cùng xuất hiện tại buổi ra mắt phim Masters of the Air ở London. Đến tháng 7 cùng năm, nữ ca sĩ xác nhận mối quan hệ trên Instagram. Tháng 6/2025, Dua Lipa tiết lộ với British Vogue cô và Callum Turner đã đính hôn.

Dù khá kín tiếng về đời tư, Callum Turner từng chia sẻ Dua Lipa là người truyền cảm hứng cho anh trong nghệ thuật. Nam diễn viên cho biết cả hai luôn cố gắng dành nhiều thời gian bên nhau nhất có thể, dù lịch trình công việc bận rộn.

Dua Lipa sinh năm 1995, là ca sĩ, diễn viên. Phong cách nhạc hiện đại cùng hình tượng gợi cảm giúp giọng ca New Rules tạo sức ảnh hưởng trong cả giới nhạc và thời trang.

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Minh An

Dua Lipa trăng mật mặn nồng giải trí

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