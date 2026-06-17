Hai phim Việt bất ngờ bị đánh bại

Phòng vé Việt sáng 17/6 bất ngờ đảo chiều khi phim Hàn "Colony" vươn lên dẫn đầu về doanh thu. Hai phim Việt "Ma xó" và "Lầu chú hỏa" lần lượt lùi xuống sau.

Sáng 17/6, phòng vé Việt ghi nhận diễn biến bất ngờ khi bộ phim kinh dị Hàn Quốc Colony vươn lên dẫn đầu doanh thu trong ngày, qua đó đẩy hai phim Việt Ma xó và Lầu chú hỏa xuống vị trí thứ hai và thứ ba.

Theo số liệu từ Box Office Vietnam, trong sáng cùng ngày, tác phẩm của đạo diễn từng cầm trịch Train to Busan thu về 1 tỷ đồng đồng, với 11.873 vé bán ra trên 1.913 suất chiếu. Hiện, Colony đã dắt túi 37 tỷ đồng tại thị trường Việt Nam.

Lầu chú Hỏa và Ma xó bất ngờ bị vượt mặt.

Trong khi đó, Ma xó - bộ phim Việt từng gây chú ý thời gian qua, rơi xuống vị trí thứ hai dù có số suất chiếu cao hơn đáng kể. Với 2.438 suất chiếu, tác phẩm của Phan Bá Hỷ hiện thu về 830 triệu đồng trong ngày, tương ứng 10.673 vé bán ra. Trước đó, Ma xó đã dẫn đầu phòng vé trong hai tuần liên tiếp và hiện đạt doanh thu khoảng 126 tỷ đồng . Tuy nhiên, phim đang có dấu hiệu hạ nhiệt rõ rệt, khiến khả năng chạm tới những cột mốc doanh thu lớn hơn trở nên khó khăn.

Xếp ngay sau là Lầu chú Hỏa, với 825 triệu đồng thu được trong sáng 17/6. Dù không tạo nên cơn sốt như một số phim kinh dị gần đây, thành tích này vẫn được đánh giá khá khả quan đối với Hùng Trần - đạo diễn 9X lần đầu thực hiện phim điện ảnh.

Sau một tuần công chiếu, Lầu chú Hỏa đã đạt 36 tỷ đồng . Với mức kinh phí không quá cao, bộ phim được cho là đã vượt điểm hòa vốn và đang bước vào giai đoạn có lãi.

Colony (tựa Việt Colony: Bầy xác sống) là phim zombie Hàn Quốc mới của đạo diễn Yeon Sang Ho, người từng làm nên hiện tượng Train to Busan. Nội dung phim xoay quanh một hội nghị công nghệ sinh học tại tòa nhà cao tầng ở Seoul. Khi một loại virus đột biến bùng phát, chính quyền phong tỏa toàn bộ khu vực, khiến giáo sư Se Jeong cùng nhóm người sống sót phải tìm cách thoát khỏi những kẻ nhiễm bệnh đang tiến hóa ngày càng khó lường.

Phim Hàn Colony đang gây sốt toàn châu Á.

Về phòng vé, tính đến cuối tuần giữa tháng 6, Colony vượt 5,21 triệu lượt khán giả, giữ ngôi đầu phòng vé Hàn Quốc 4 tuần liên tiếp. Dữ liệu Korean Film Council cũng ghi nhận đến ngày 15/6, phim đạt hơn 5,24 triệu lượt xem và khoảng 36,57 triệu USD doanh thu tại Hàn Quốc.

Không chỉ gây sốt trong nước, phim còn bứt phá tại châu Á. Theo Korea Times, Colony đạt hơn 1,51 triệu lượt xem tại Malaysia, trở thành phim Hàn ăn khách nhất lịch sử thị trường này; tại Indonesia, phim vượt 1,06 triệu lượt xem, đứng thứ hai trong nhóm phim Hàn ăn khách nhất; tại Philippines, phim đạt hơn 347.000 lượt xem, cũng xếp thứ hai. Phim còn lọt nhóm 5 phim Hàn ăn khách nhất từng phát hành tại Singapore, Đài Loan và Thái Lan.