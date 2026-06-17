Người đẹp Hàn khoe ảnh ở Đà Nẵng

Park Ha Na, diễn viên từng góp mặt trong "Hoàng hậu Ki", gây chú ý khi chia sẻ loạt ảnh nghỉ dưỡng tại Đà Nẵng.

Theo Nate, ngày 17/6, Park Ha Na đăng tải nhiều hình ảnh trên trang mạng xã hội cá nhân kèm dòng chữ “xin chào”. Trong loạt ảnh, nữ diễn viên xuất hiện tại một khu nghỉ dưỡng sang trọng ở Đà Nẵng, Việt Nam.

Park Ha Na check in tại Đà Nẵng. Ảnh: @Parkhana.

Theo hình ảnh được chia sẻ, Park Ha Na dành thời gian nghỉ ngơi tại một resort có không gian gần gũi với thiên nhiên. Nữ diễn viên tỏ ra thích thú khi trên đường đi ăn sáng có thể nhìn thấy khỉ. Cô cũng tranh thủ bơi lội, thư giãn và tận hưởng không khí yên bình của kỳ nghỉ.

Park Ha Na gây chú ý với vẻ ngoài rạng rỡ, nụ cười tươi tắn trong các khoảnh khắc được đăng tải. Những hình ảnh này nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ, nhất là trong bối cảnh cô vừa trải qua giai đoạn nhiều áp lực liên quan đến hành trình tìm con.

Trước đó, Park Ha Na cho biết cô đã thất bại ở lần thứ hai thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm. Sau đó, nữ diễn viên tiếp tục chia sẻ về việc chuẩn bị tái thử lần thứ ba, cho thấy tinh thần kiên trì và mong muốn có con sau khi kết hôn.

Park Ha Na kết hôn vào tháng 6 năm ngoái với Kim Tae Sool, cựu cầu thủ bóng rổ hơn cô 1 tuổi. Sau khi lập gia đình, nữ diễn viên thỉnh thoảng chia sẻ cuộc sống cá nhân với người hâm mộ, trong đó có hành trình điều trị để mang thai.

Nữ diễn viên tươi tắn trong kỳ nghỉ. Ảnh: @Parkhana.

Park Ha Na sinh năm 1985, là nữ diễn viên Hàn Quốc quen mặt với khán giả truyền hình, từng góp mặt trong bộ phim cổ trang nổi tiếng Hoàng hậu Ki với vai Woo Hee. Trước khi theo đuổi diễn xuất, cô ra mắt làng giải trí vào năm 2003 với tư cách thành viên nhóm nhạc FUNNY, sau đó chuyển hướng sang phim ảnh và dần ghi dấu qua loạt phim truyền hình như Apgujeong Midnight Sun, The Promise, Still Loving You...

Gần đây, ca sĩ Hàn Quốc Jeong Ye In, cựu thành viên nhóm Lovelyz cũng vừa có chuyến du lịch Đà Nẵng. Nữ ca sĩ sau đó đăng tải loạt ảnh trong chuyến du lịch lên trang cá nhân.