Điều gì đã xảy ra với 34 nghệ sĩ nam

Sau hai tập đầu Anh trai vượt ngàn chông gai, Vương Anh Tú, 14 Casper, K.O đang ở cuối bảng tổng sắp điểm hỏa lực. Nếu không có sự thay đổi, họ sẽ gặp nguy hiểm.

Ở Anh trai vượt ngàn chông gai 2024, phải đến sau vòng công diễn 1, những nhân tố nổi bật hay đối diện nguy cơ bị bỏ lại phía sau mới dần lộ diện. Nhưng với mùa này, ngay từ công diễn Hội ngộ, các gương mặt ở hai nhóm nói trên đã không quá khó đoán.

Nhóm những anh tài đang tỏa sáng gọi tên Hà An Huy, Đông Hùng, Hoàng Dũng, Hoàng Tôn, Huỳnh Lập, Thơm, Thái Lê Minh Hiếu…

Trong khi dàn nam nghệ sĩ đang ở mức báo động đỏ phải kể đến Vương Anh Tú, 14 Casper, K.O, Neko Lê. Nếu không có sự bứt phá trong công diễn 1, đây sẽ là những thành viên được dự đoán sớm rời chương trình.

Vương Anh Tú, 14 Casper gặp bất lợi

Cục diện Anh trai vượt ngàn chông gai mùa hai sắp sửa bước vào chặng đấu quan trọng, nơi 34 anh tài được phân bổ vào 8 nhóm tiến thẳng đến công diễn 1. Theo format chương trình, sau khi kết thúc vòng này, một số anh tài sẽ phải chính thức rời khỏi cuộc đấu.

Đội hình chính thức của công diễn 1 gồm: Nhà Mỹ nam: BB Trần, Duy Khánh Zou Zou, Toki Thành Thỏ, Thuận Nguyễn, Lê Xuân Tiền; Nhà Hoa lửa: Hoàng Dũng, Thơm (Da LAB), Cheng, Hoàng Rob, Vương Anh Tú; Nhà Vinh quy bái tổ: Jun Phạm, Thanh Duy, Mew Amazing. Trong khi Nhà làm mạnh có các thành viên: Huỳnh Lập, Thái VG, Thái Lê Minh Hiếu; Nhà Soạn nhạc: Hoàng Tôn, Hà An Huy, Thỏ (Da LAB), Hồ Đông Quan, OSAD; Nhà Điện ảnh: Neko Lê, Phùng Minh Cương, Tùng Mint, Nguyễn Văn Chung; Nhà Củi lửa: Đinh Mạnh Ninh, Đại Nghĩa, It’s Charles., Trịnh Thăng Bình, Will; Nhà Ngoại ô: Đông Hùng, Dũng DT, K.O, 14 Casper.

Nếu nhìn vào đội hình nhóm và thách thức đặt ra từ chương trình ở vòng công diễn 1, các team như Nhà Vinh quy bái tổ, Nhà Soạn nhạc, Nhà Mỹ nam, Nhà Làm mạnh… đang nắm lợi thế khi có trong tay những thành viên được đánh giá mạnh tại Anh trai vượt ngàn chông gai năm nay.

Vương Anh Tú và 14 Casper gặp bất lợi trước vòng Công diễn 1.

Trong khi đó, một số đội khác gồm Nhà Ngoại ô, Nhà Điện ảnh được dự đoán khó khăn để vượt qua thử thách ở vòng công diễn 1.

Với nhà Ngoại ô, ngoại trừ Đông Hùng, ba thành viên còn lại: Dũng DT, K.O, 14 Casper đang là những người xếp cuối bảng tổng sắp điểm hỏa lực.

Trong đó, 14 Casper báo động nhất khi đứng ở thứ hạng 34. Đây là cú sốc với anh tài này khi ở vòng công diễn Hội ngộ, 14 Casper gây ấn tượng về cả giọng hát lẫn vũ đạo. So với một số nghệ sĩ khác, chủ nhân bản hit Bao tiền một mớ bình yên cho thấy nỗ lực vượt qua vùng an toàn của bản thân. Song bất lợi của anh là khá mờ nhạt về mặt truyền thông, độ nhận diện hình ảnh cùng khả năng hoạt ngôn, ứng biến.

K.O cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự 14 Casper. Là các gương mặt mới ở chương trình truyền hình thực tế, ngoài chuyên môn, việc tạo dấu ấn cá nhân thông qua những câu nói, tương tác, thu hút khán giả tại trường quay để nắm giữ số phiếu bình chọn từ “350 giám khảo trực tiếp”, là điều không kém phần quan trọng.

Trong khi Dũng DT (Cù Trọng Xoay) bị bỏ lại phía sau ở vòng công diễn Hội ngộ, bởi những yếu tố về chuyên môn âm nhạc, vũ đạo không được đánh giá cao. Ở bảng điểm hỏa lực, anh tài này cũng chỉ xếp ở vị trí 29.

Một số gương mặt khác cũng đang ở tình cảnh đáng lo là Vương Anh Tú, Hoàng Rob, Phùng Minh Cương, Đại Nghĩa, Nguyễn Văn Chung…

Với Vương Anh Tú, Hoàng Rob, Nguyễn Văn Chung, các anh tài này chưa cho thấy quá nhiều sự thay đổi, nỗ lực bứt phá. Phùng Minh Cương, xuất thân là nghệ sĩ xiếc, vì vậy khả năng hát, vũ đạo đều gây thất vọng. Giấc mơ tiến xa của họ trên hành trình của Anh trai vượt ngàn chông gai gặp nhiều bất lợi, trong bối cảnh dàn người chơi năm nay khá đồng đều về chất lượng, với những gương mặt nổi bật ngoại hình, giọng hát tốt, đa dạng nhiều thể loại, vũ đạo chuyên nghiệp và có thể sáng tác, sản xuất nhạc.

Neko Lê đang là nhân tố vấp phản ứng từ khán giả ở chương trình.

Tương tự, nhóm diễn viên tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai năm nay như Đại Nghĩa, Lê Xuân Tiền, Thuận Nguyễn cũng không quá nhiều triển vọng để có thể đi sâu.

Nhân tố vướng ồn ào nhất sau hai tập phải kể đến Neko Lê. Tiết mục trình diễn cá nhân và nhóm của anh bị phản ứng mạnh khi vũ đạo, rap, hát đều kém. Từng tham gia mùa đầu tiên của Anh trai vượt ngàn chông gai, song khi trở lại mùa hai, anh tài này chưa cho thấy sự tiến bộ về các kỹ năng. Thậm chí, sau vòng công diễn Hội ngộ, Neko Lê hứng chịu "búa rìu" từ công chúng khi hàng loạt bài đăng nhắm tới anh với nội dung tiêu cực. Một thành viên khác của Biệt đội tái xuất là Duy Khánh cũng rơi vào làn sóng chỉ trích từ phía người xem.

Anh tài tỏa sáng

Những ca sĩ với giọng hát thực lực đang chiếm tình cảm từ phía khán giả, trong đó có Hà An Huy, Đinh Mạnh Ninh, Đông Hùng, Hoàng Tôn...

Hà An Huy - quán quân Vietnam Idol mùa gần nhất - khá toàn năng khi hát tốt, biết sáng tác, sản xuất nhạc và visual sáng sân khấu. Màn trình diễn solo Nhức tiềm thức do chính nam ca sĩ sáng tác và thể hiện, nhận sự đánh giá cao từ phía hàng chục anh tài ở chương trình lẫn khán giả truyền hình. Tính đến thời điểm hiện tại, tiết mục này ghi nhận 1,5 triệu lượt xem trên YouTube, là phần thể hiện cá nhân tốt nhất. Nhờ hiệu ứng của chương trình, MV Nhức tiềm thức do Hà An Huy trình làng 5 tháng trước, cũng có sự tăng trưởng rõ rệt về thành tích nhạc số. Khi mới phát hành, sản phẩm này của nam ca sĩ khá ảm đảm về lượt xem, hiệu ứng kém.

Bên cạnh khía cạnh âm nhạc, Hà An Huy cũng "viral" trên mạng xã hội nhờ những câu nói khá hài hước ở các clip hậu trường do nhà sản xuất đăng tải. Nghi ngại duy nhất về anh tài này là khả năng vũ đạo. Ở vòng công diễn Hội ngộ, Hà An Huy chưa thể hiện kỹ năng này.

Hà An Huy đang là anh tài tỏa sáng sau vòng công diễn Hội ngộ.

Đông Hùng, Hoàng Tôn, Đinh Mạnh Ninh, Hoàng Dũng thu hút thêm lượng người hâm mộ tại chương trình này. Bên cạnh chuyên môn âm nhạc, nhóm anh tài này cũng cho thấy sự duyên dáng, biết cách "quăng miếng" và tương tác nhanh, nhiều "content", phù hợp với tính chất của show truyền hình thực tế. Đáng chú ý, Đông Hùng, Hoàng Tôn, Đinh Mạnh Ninh chiếm lĩnh ba slot trong danh sách 5 chiến tướng của chương trình sau vòng đầu tiên. Với số điểm hỏa lực từ phía khán giả bình chọn, Hoàng Dũng, Hoàng Tôn đang có chặng khởi đầu thuận lợi.

Với nhóm nghệ sĩ gen Z, Thái Lê Minh Hiếu, Hồ Đông Quan nổi bật với khả năng trình diễn chuyên nghiệp, ngoại hình nổi bật, chơi được nhạc cụ.

Trong đó, Hồ Đông Quan hiện là anh tài được đánh giá cao nhất về kỹ năng trình diễn.

Đường đua của Anh trai vượt ngàn chông gai với những sự thay đổi về format, luật chơi khắc nghiệt đòi hỏi 34 anh tài phải nỗ lực thay đổi, vượt qua giới hạn bản thân và khẳng định dấu ấn cá nhân trong từng khoảnh khắc. Nếu không tập trung hay thiếu sự đầu tư cho từng công diễn, họ sẽ bị bỏ lại và nhanh chóng rời khỏi ngôi nhà chung của chương trình.