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Giải trí

Quách Phú Thành - cưới vợ kém 22 tuổi, U70 vẫn phong độ

  • Thứ tư, 8/7/2026 14:55 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Những năm 1990, nam diễn viên này được mệnh danh là nam thần đẹp trai và có nhiều fan nhất trong "Tứ đại thiên vương" lừng lẫy của làng giải trí Hong Kong.

Quách Phú Thành từng được mệnh danh là một trong những gương mặt đẹp nhất của Hoa Ngữ. Anh nổi tiếng bởi diễn xuất ấn tượng trong nhiều tác phẩm chất lượng cao như Đạp huyết tầm mai, Chiến tranh lạnh, Đại náo thiên cung... Là một trong “Tứ đại thiên vương” của Hong Kong, anh vẫn duy trì sự nghiệp bền bỉ suốt nhiều thập kỷ.

Mỹ nam “vạn người mê”

Quách Phú Thành sinh năm 1965 tại Hong Kong (Trung Quốc). Anh xuất thân là diễn viên múa của TVB, sau đó chuyển sang học diễn xuất, đóng quảng cáo và ra mắt các ca khúc nhạc trữ tình.

Quách Phú Thành được biết đến với những thành tích đáng nể trong lĩnh vực âm nhạc và phim ảnh. Nhờ khả năng vũ đạo điêu luyện, giọng hát trầm ấm và lối diễn giàu cảm xúc, anh nhanh chóng được xếp vào danh sách “Tứ đại thiên vương”, ngang hàng với những đàn anh như Lưu Đức Hoa, Lê Minh và Trương Học Hữu.

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Ngoại hình từng khiến bao cô gái si mê của Quách Phú Thành.

Không chỉ có tài năng, Quách Phú Thành còn sở hữu ngoại hình xuất chúng. Vẻ ngoài điển trai, lãng tử đã giúp nam tài tử trở thành hình mẫu lí tưởng của nhiều cô gái trong thập niên 1980 - 1990.

Trong sự nghiệp, nam nghệ sĩ phát hành 30 album, nhận được một giải Ảnh đế Kim Tượng (Hong Kong, Trung Quốc), 2 giải Nam chính xuất sắc của Kim Mã (Đài Loan, Trung Quốc) cùng vô số đề cử khác.

Trải qua nhiều thập kỷ, Quách Phú Thành vẫn là cái tên ăn khách của màn ảnh Hong Kong, thậm chí lớp đàn em sau này cũng khó lòng thay thế được. Các show diễn âm nhạc của nam diễn viên vẫn cháy vé, doanh thu phim điện ảnh cao là minh chứng cho sức ảnh hưởng của tên tuổi Quách Phú Thành.

Viên mãn bên vợ kém 22 tuổi cùng 3 con

Với vẻ ngoài và danh tiếng của mình, Quách Phú Thành được mệnh danh là “tay chơi” chính hiệu khi có lịch sử tình trường với hàng loạt người đẹp như Diêu Chính Tinh, Chu Ân, “mỹ nhân 18+” gốc Việt Chung Lệ Đề...

Năm 2017, mỹ nam đình đám tìm được bến đỗ của cuộc đời khi kết hôn với Phương Viện - một người mẫu, kém anh tới 22 tuổi đồng thời hơn bố vợ 2 tuổi. Sự chênh lệch này từng khiến dư luận bàn tán. Thời điểm công khai tình cảm, mối quan hệ của họ từng vấp phải không ít ý kiến trái chiều do khoảng cách tuổi tác.

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Quách Phú Thành bên bà xã kém 22 tuổi.

Trước bàn tán, Quách Phú Thành chọn cách im lặng và bảo vệ gia đình. Anh hiếm khi lên tiếng giải thích chỉ nhấn mạnh rằng hôn nhân là lựa chọn cá nhân và mong công chúng tôn trọng đời sống riêng tư.

Sau khi kết hôn, Quách Phú Thành và Phương Viện lần lượt chào đón hai con gái vào các năm 2017 và 2019. Tháng 10/2025, vợ chồng anh tiếp tục đón con gái thứ ba.

Truyền thông Trung Quốc nhiều lần đưa tin nam tài tử tỏ ra đặc biệt cẩn trọng trong việc nuôi dạy con, hạn chế tối đa việc để các bé tiếp xúc sớm với sự chú ý của công chúng. Gia đình anh hiếm khi khoe con trên mạng xã hội.

Là một trong “Tứ đại thiên vương” của Hong Kong, Quách Phú Thành duy trì sự nghiệp bền bỉ suốt nhiều thập kỷ. Những năm gần đây, anh tiếp tục tham gia các dự án điện ảnh và tổ chức liveshow cá nhân, cho thấy nguồn năng lượng làm việc dồi dào.

Hiện tại, dù đã bước qua tuổi 60, Quách Phú Thành vẫn giữ được vẻ lịch lãm, phong độ ngày nào. Anh vẫn chăm chỉ tham gia các hoạt động của làng giải trí. Mỗi lần xuất hiện, thần thái và phong cách trẻ trung của anh liên tục được công chúng chú ý.

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Ngọc Thanh/VTC News

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Quách Phú Thành Lưu Đức Hoa TVB Quách Phú Thành

  • Lưu Đức Hoa

    Lưu Đức Hoa

    Lưu Đức Hoa là nam diễn viên, ca sĩ, nhà sản xuất và nhạc sĩ người Hong Kong. Anh bắt đầu sự nghiệp diễn xuất khi đầu quân cho hãng TVB và tham gia các bộ phim truyền hình. Nhưng anh chỉ thực sự nổi tiếng khi vào vai Dương Quá trong bộ phim Thần điêu đại hiệp (1983). Nhờ những vai diễn thành công liên tiếp, Lưu Đức Hoa đã trở thành một trong những diễn viên trẻ triển vọng nhất của hãng TVB và được người hâm mộ xếp vào nhóm "Ngũ hổ tướng".

    • Ngày sinh: 27/9/1961
    • Nơi sinh: Hong Kong
    • Vợ: Chu Lệ Thiên
    • Con: 1

  • TVB

    TVB

    TVB (Television Broadcasts Limited) là một trong ba đài phát thanh truyền hình miễn phí qua sóng ở Hong Kong. Trong giai đoạn 1967-1973, TVB là đài duy nhất phát sóng tại Hong Kong nên còn được gọi là là Vô tuyến điện thị. Hiện nay, TVB vẫn là một trong những đài phát sóng bằng tiếng Hoa lớn nhất trên thế giới.

    • Thành lập: 1967
    • Trụ sở chính: 77 Chun Choi, khu công nghiệp Vịnh Tướng Quân, bán đảo Cửu Long, Hong Kong
    • Sáng lập: Lợi Đức Hòa, Kỳ Đức Tôn, Thiệu Dật Phu

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