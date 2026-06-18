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Giải trí

Cuộc rượt đuổi nghẹt thở ở phòng vé Việt

  • Thứ năm, 18/6/2026 05:45 (GMT+7)
  • 57 phút trước

Hiếm khi trong lịch sử phòng vé Việt, cả ba cái tên dẫn đầu đều là phim kinh dị. Bộ ba có màn rượt đuổi thành tích sít sao trong ngày 17/6.

Thống kê từ Box Office Vietnam cho thấy top 3 phim đang được săn đón nhất ngoài rạp đều thuộc dòng kinh dị, lần lượt là Bầy xác sống, Ma xó Lầu chú Hỏa. Trong đó, Bầy xác sống là tác phẩm tới từ Hàn Quốc, hai phim còn lại là của Việt Nam.

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3 phim kinh dị bám đuổi sít sao trong ngày 17/6. Ảnh: Box Office Vietnam.

Trong ngày 17/6, bộ ba có màn cạnh tranh nghẹt thở về doanh thu. Bầy xác sống dẫn đầu với thành tích hơn 3,6 tỷ đồng, bán được khoảng 46.000 vé trên tổng số gần 2.000 suất chiếu.

Thành tích của Ma xó Lầu chú hỏa cũng bám đuổi sát nút, hầu như không có sự chênh lệch so với đối thủ. Khoảng cách doanh thu giữa phim dẫn đầu và phim top 3 chỉ chưa đầy 50 triệu đồng.

Song nếu xét về chỉ số vé bán bình quân trên mỗi suất chiếu, Lầu chú Hỏa nhỉnh hơn với 24 vé/suất chiếu, trong khi Bầy xác sống bán được 23 vé/suất chiếu còn Ma xó vào khoảng 20 vé/suất chiếu.

Với các chỉ số hiện tại, khả năng Bầy xác sống Lầu chú Hỏa sẽ tiếp tục được nhà rạp tăng suất những ngày tới. Cả hai đều là những tác phẩm mới ra mắt, đang nhận được sự quan tâm của khán giả. Lầu chú Hỏa gây ấn tượng khi là phim kinh dị Việt đầu tiên theo phong cách found footage (giả tài liệu). Dự án kinh phí thấp nhưng nhận phản hồi tích cực, được đánh giá ghê rợn và nặng đô về mặt trải nghiệm.

Trong khi Bầy xác sống lại là bom tấn của Hàn Quốc. Phim khai thác chủ đề zombie vốn khá quen thuộc, nhưng vẫn kéo đông đảo khán giả ra rạp nhờ sức hút của dàn sao và đạo diễn Yeon Sang Ho - người cầm trịch bom tấn Train to Busan gây chấn động phòng vé một thời.

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Colony là bom tấn với dàn sao hạng A, trong khi Lầu chú Hỏa là dự án kinh phí thấp với toàn gương mặt mới. Ảnh: NPH.

Với Ma xó, phim đã hạ nhiệt sau khoảng 2 tuần công chiếu. Doanh thu tác phẩm theo ghi nhận là 130 tỷ đồng (tính đến tối 17/6).

Việc 3 phim kinh dị thống trị rạp Việt là là hiện tượng hiếm khi xảy ra. Điều đó chứng minh dòng phim này đang dần lấy lại cảm tình của khán giả nội địa, sau một thời gian bị quay lưng vì chất lượng làng nhàng. Mặt khác, rạp chiếu đang ở giai đoạn ngập tràn phim kinh dị, nên người xem cũng không có quá nhiều sự lựa chọn khác.

Sách khảo cứu Lịch sử opera Ý là tác phẩm hiếm hoi về opera được thực hiện bằng tiếng Việt. Qua cuốn sách này, các tác giả đưa ra câu chuyện về một thành tựu văn hóa kinh điển của thế giới nhưng bằng góc nhìn nhẹ nhàng, dễ tiếp cận thay vì quá nặng nề, phức tạp. Các tác giả không đề cập quá nhiều tên, chi tiết và chỉ đưa vào cuốn sách những khoảnh khắc quan trọng, thú vị nhất trong giai đoạn đầu tiên của các vở opera.

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Tống Khang

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