'Đông xưởng' Bạch Ưng qua đời

Ngôi sao "Long môn khách sạn" hưởng thọ 84 tuổi. Ông là gương mặt kỳ cựu, gắn liền với những bộ phim võ hiệp kinh điển của màn ảnh hoa ngữ.

Theo Sinchew, Bạch Ưng vừa được xác nhận qua đời vào ngày 27/5. Ông ra đi thanh thản trong giấc ngủ. Thông tin được gia đình giữ kín, tới nay mới tiết lộ khi nhà báo kỳ cựu Uông Mạn Linh đăng tải bài viết tiễn biệt diễn viên gạo cội trên mạng xã hội.

Gia đình quyết định tổ chức tang lễ đơn giản và thực hiện thủy táng theo di nguyện của nghệ sĩ. Tro cốt ông sẽ được rải xuống biển và không lập mộ phần. Thông tin Bạch Ưng qua đời gây xôn xao giới giải trí Trung Quốc. Nhiều đồng nghiệp, người hâm mộ gửi lời chia buồn tới gia đình tài tử.

Diễn viên Bạch Ưng (bên phải) và nhà báo Uông Mạn Linh. Ảnh: Weibo.

Những năm cuối đời, Bạch Ưng sống khá kín tiếng, hầu như không lộ diện trước truyền thông. Nam diễn viên sinh năm 1941, được đông đảo khán giả biết đến là ngôi sao võ thuật nổi tiếng của màn ảnh hoa ngữ. Tên tuổi ông gắn liền với những phim kinh điển như Long môn khách sạn hay Thiên đao vạn lý truy...

Không lâu sau khi đặt chân vào làng phim, Bạch Ưng đã có cho mình những thành tựu sự nghiệp đáng nể. Năm 1967, ông tham Long môn khách sạn của đạo diễn Hồ Kim Thuyên, vào vai thái giám Đông xưởng Tào Thiếu Khâm - nhân vật được miêu tả là quyền khuynh triều dã và sở hữu võ công thượng thừa. Với ánh mắt lạnh lùng, tàn nhẫn cùng những màn biểu diễn võ thuật ấn tượng, Bạch Ưng đã tạo nên một trong những phản diện kinh điển và có sức ảnh hưởng nhất trong lịch sử phim võ hiệp hoa ngữ.

Sau thành công vang dội của Long môn khách sạn, ông tiếp tục hợp tác cùng Từ Phong và Thạch Tuyển, trở thành những gương mặt chủ lực trong ê-kíp của đạo diễn Hồ Kim Thuyên. Họ cùng nhau thực hiện loạt tác phẩm võ hiệp kinh điển, được xem như giáo trình mẫu mực của dòng phim này, gồm Hiệp nữ, Phong ba nghênh xuân các và Trung liệt đồ.

Vai diễn kinh điển của Bạch Ưng trong Long môn khách sạn. Ảnh: Weibo.

Đến thập niên 1970, Bạch Ưng tiếp tục khẳng định tài năng bằng màn trình diễn xuất sắc trong phim võ hiệp Thiên Đao Vạn Lý Truy, nhờ đó giành cúp Nam diễn viên phụ xuất sắc tại giải Kim Mã. Vào nửa sau thập niên 1970, ông gia nhập hãng phim Gia Hòa - một thế lực lớn của ngành điện ảnh Hong Kong thời bấy giờ. Tại đây, ông thử sức với nhiều dòng phim hiện đại.

Trong suốt nhiều thập kỷ hoạt động nghệ thuật tại Đài Loan lẫn Hong Kong, Bạch Ưng để lại dấu ấn ở nhiều thể loại từ võ hiệp, hành động đến chính kịch. Sự ra đi của ông được cho là mất mát lớn với ngành giải trí hoa ngữ.