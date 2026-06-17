Chân dung 'thầy giáo trị học sinh hư' đang gây sốt toàn cầu

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Teach You a Lesson (tựa Việt: Bài học đáng đời) nhanh chóng thu hút sự chú ý khi ra mắt. Phim ghi nhận 6,4 triệu lượt xem chỉ sau 3 ngày chiếu, hiện thống trị bảng xếp hạng phim Netflix tại nhiều quốc gia trên thế giới. Nội dung phim đang trở thành đề tài tranh luận sôi nổi, xoay quanh việc chủ đề bạo lực học đường. Ảnh: Netflix.
Kim Moo Yeol vào vai nam chính trong phim - thầy giáo Na Hwa Jin. Anh là thanh tra thuộc Cục Bảo vệ Quyền Sư phạm, người chuyên giải quyết những vụ việc bạo lực và bất công trong trường học. Trong Teach You a Lesson, những cảnh "xử lý" học sinh bất trị, ngỗ nghịch của Kim Moo Yeol thu hút sự quan tâm. Ảnh: News1.
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Thực tế, việc nam chính sử dụng bạo lực để trừng trị bạo lực gây không ít tranh cãi. Một số luồng ý kiến lo ngại rằng việc sử dụng bạo lực như một phương thức giáo dục có thể gây nhận thức sai lệch. Trong khi số khác bênh vực, cho rằng phim phản ánh thực tế và đặt ra những câu hỏi gây trăn trở về vấn nạn bạo lực học đường cho tới sự suy giảm vị thế của giáo viên. Ảnh: Netflix.
Tạm gác những tranh luận về thông điệp phim, màn thể hiện của Kim Moo Yeol trong vai Na Hwa Jin nhận được nhiều lời khen của khán giả quốc tế. Tài tử sinh năm 1982 được biết đến là một trong những gương mặt thực lực của điện ảnh và truyền hình Hàn Quốc hiện nay. Trước khi trở thành diễn viên, Kim Moo Yeol xây dựng tên tuổi trong lĩnh vực nhạc kịch, tham gia nhiều vở diễn nổi tiếng. Ảnh: IGNV.
Sau thời gian hoạt động trên sân khấu, anh lấn sân màn ảnh và bắt đầu được giới chuyên môn chú ý qua các bộ phim The Scam hay War of the Arrows. Gương mặt nam tính cùng ánh mắt sắc lạnh, có chiều sâu giúp diễn viên tạo được ấn tượng. Nhiều nhà phê bình Hàn Quốc khi đó nhận xét anh có khả năng thể hiện chiều sâu tâm lý nhân vật tốt. Ảnh: IGNV.
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Trong hơn một thập kỷ qua, Kim Moo Yeol đã xây dựng sự nghiệp đa dạng với nhiều thể loại khác nhau, đặc biệt tỏa sáng ở dòng phim hành động, tội phạm. Anh được đánh giá cao với khả năng biến hóa từ nhân vật phản diện, cảnh sát, quân nhân đến những vai tâm lý phức tạp. Ảnh: News1.
Sau nhiều năm hoạt động, Kim Moo Yeol được xem là trường hợp "nở muộn" của làng giải trí Hàn Quốc. Ít ai biết trước khi thành công ở lĩnh vực diễn xuất, tài tử phải làm đủ nghề, từ bảo vệ, nhân viên an ninh hay phát tờ rơi để trang trải cuộc sống. Nhìn lại quãng thời gian này giúp anh có thêm trải nghiệm và bài học, đồng thời rèn cho anh khả năng chịu đựng trước những biến cố của cuộc sống. Ảnh: IGNV.
Trên mạng xã hội, Kim Moo Yeol khá kín tiếng, ít khi lộ mặt. Tài tử còn có tình bạn thân thiết với Bi Rain. Cả hai quen biết từ thời đại học và hiện vẫn giữ mối quan hệ khăng khít. Hai ngôi sao thường xuyên tương tác trên mạng xã hội, thi thoảng còn đi du lịch cùng nhau. Ảnh: IGNV.
Cuốn sách Lược sử âm nhạc của nhà nghiên cứu âm nhạc bậc thầy thế giới Robert Philip, dẫn dắt độc giả trên hành trình khám phá cực kỳ lôi cuốn mọi hình thái âm nhạc. 40 chương sách đưa người đọc đi từ dạng thức sơ khai của âm nhạc đến khi con người sử dụng âm nhạc, qua giai đoạn sự lên ngôi của các nhạc cụ, dàn nhạc, đến khi âm nhạc tạo ra những cơn bão trong tâm trí con người thời cách mạng, cuối cùng là âm nhạc trong nhịp sống hiện đại và âm nhạc hướng về tương lai.