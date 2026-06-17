Chân dung 'thầy giáo trị học sinh hư' đang gây sốt toàn cầu

Thực tế, việc nam chính sử dụng bạo lực để trừng trị bạo lực gây không ít tranh cãi. Một số luồng ý kiến lo ngại rằng việc sử dụng bạo lực như một phương thức giáo dục có thể gây nhận thức sai lệch. Trong khi số khác bênh vực, cho rằng phim phản ánh thực tế và đặt ra những câu hỏi gây trăn trở về vấn nạn bạo lực học đường cho tới sự suy giảm vị thế của giáo viên. Ảnh: Netflix.