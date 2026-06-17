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Giải trí

Dương Hoàng Yến ở tuổi 35

  • Thứ tư, 17/6/2026 05:10 (GMT+7)
  • 47 phút trước

Giọng ca "Không phải em đúng không?" vừa tròn 35 tuổi. Cô được khen ngày càng quyến rũ.

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Hôm 16/6, Dương Hoàng Yến chia sẻ loạt ảnh đón sinh nhật tuổi 35. Cô xuất hiện trong chiếc đầm bèo nhún nữ tính. "Chúc em tuổi mới đong đầy. Bao nhiêu hạnh phúc sẽ là của em", cô viết. Dưới phần bình luận, nhiều đồng nghiệp, khán giả gửi lời chúc mừng sinh nhật nữ ca sĩ.

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Ở tuổi 35, Dương Hoàng Yến được khen ngày càng mặn mà, quyến rũ. Giọng ca Không phải em đúng không? theo đuổi phong cách nữ tính, gợi cảm với những thiết kế ôm sát, cắt xẻ tôn đường cong cơ thể. Cô thường chuộng các tông màu trung tính, pastel, sử dụng đa dạng phụ kiện làm điểm nhấn giúp tổng thể outfit không bị nhàm chán.

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Kiểu làm tóc và trang điểm phù hợp giúp Dương Hoàng Yến trẻ trung hơn so với tuổi thực. Nữ ca sĩ sinh năm 1991 thường lựa chọn trang điểm tông hồng baby girl với điểm nhấn là màu mắt và khối má hồng, son môi anh đào tạo vẻ tươi trẻ.

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Tham gia Chị đẹp đạp gió mùa 2, tên tuổi Dương Hoàng Yến được khán giả biết tới nhiều hơn. Cô vào đội hình thành đoàn cùng Tóc Tiên, Minh Hằng, Kiều Anh, Bùi Lan Hương, MisThy, Xuân Nghi, Mie, Minh Tuyết, Thiều Bảo Trâm. Sau chương trình, Hoàng Yến tích cực hoạt động âm nhạc và đi diễn. Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ thường xuyên chia sẻ về công việc và những khoảnh khắc đứng trên sân khấu.

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Thời gian rảnh, giọng ca 35 tuổi gặp gỡ bạn bè, hoặc đi du lịch, nghỉ dưỡng. Ca sĩ tự tin khoe vóc dáng thọn gọn trong những kiểu trang phục xuyên thấu hoặc cắt xẻ khi tạo dáng trên biển.

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Dương Hoàng Yến sinh năm 1991, tốt nghiệp Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Cô bắt đầu sự nghiệp năm 17 tuổi với cuộc thi Sao Mai điểm hẹn năm 2008. Tới 2013, cô tiếp tục tham gia Giọng hát Việt. Sự nghiệp của nữ ca sĩ những năm gần đây có nhiều bước tiến, được khán giả yêu mến bởi giọng hát nội lực. Kể từ khi Nam tiến vào năm 2022, cô cũng tham gia một số chương trình thực tế, tăng độ phủ sóng.

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Tống Khang

Ảnh: FBNV

Dương Hoàng yến Minh Tuyết ca sĩ sinh nhật

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