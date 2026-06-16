Tôn Ngộ Không và Trư Bát Giới gây chú ý

Với "Tây Du Ký: Mỹ Hầu Vương thật giả", Lục Tiểu Linh Đồng trở lại với vai diễn làm nên tên tuổi. Ngoài ra, Mã Đức Hoa cũng xuất hiện với vai Trư Bát Giới.

Theo Sina, phim hoạt hình Tây Du Ký: Mỹ Hầu Vương thật giả vừa công bố poster hôm 16/6. Dự án do Kha Lợi Minh giữ vai trò tổng giám chế, Trần Chỉ Hy là nhà sản xuất, trong khi Triệu Tễ và Trương Khoa đồng đạo diễn.

Poster phim hoạt hình Tây Du Ký mới được tung ra. Ảnh: Sina.

Lục Tiểu Linh Đồng và Mã Đức Hoa, hai nghệ sĩ gắn liền với phiên bản Tây Du Ký bản truyền hình kinh điển, cũng xuất hiện trong dự án này với vai trò diễn viên chính. Bộ đôi tham gia quá trình quay phim với công nghệ ghi hình chuyển động (motion capture).

Nó cho phép ghi lại toàn bộ chuyển động của các diễn viên ngoài thực tế, sau đó chuyển đổi chúng thành dữ liệu kỹ thuật số để áp dụng vào mô hình 3D, nhằm tạo ra các nhân vật hoạt hình sống động.

Màn tái xuất của hai nghệ sĩ gạo cội với vai diễn kinh điển thu hút sự quan tâm. Trên mạng xã hội, Tây Du Ký: Mỹ Hầu Vương thật giả đang trở thành chủ đề bàn luận.

Tấm poster vừa được tung ra sử dụng tông màu cam đất làm chủ đạo, phía sau phủ kín những họa tiết mây vàng mang đậm nét mỹ học phương Đông và không khí thần thoại. Trong khung hình là bốn thầy trò Đường Tăng cùng Bạch Long Mã. Đáng chú ý, thầy trò Đường Tăng tỏ ra phân vân, kinh ngạc trước hai phiên bản Tôn Ngộ Không giống nhau y như đúc.

Tây Du Ký: Mỹ Hầu Vương thật giả kể về một chú khỉ được cứu sống, trải qua nhiều thử thách rồi trở thành Tôn Ngộ Không. Sau đó, thầy trò Đường Tăng tiếp tục hành trình thỉnh kinh. Khi đi qua Thần Thụ Lĩnh, họ phải đối đầu với một con khỉ thần thông tên Lục Nhĩ Mi Hầu.

Câu chuyện Mỹ Hầu Vương thật giả cũng là một trong những chương nổi tiếng nhất của Tây Du Ký. Tác phẩm hoạt hình mới này cũng vì vậy mà nhận được sự mong đợi, quan tâm của nhiều khán giả.

Lục Tiểu Linh Đồng và Mã Đức Hoa cùng tái xuất trong Tây Du Ký: Mỹ Hầu Vương thật giả. Ảnh: Weibo.

Ở tuổi xế chiều, cả Lục Tiểu Linh Đồng và Mã Đức Hoa vẫn chăm chỉ hoạt động nghệ thuật. Trong khi Lục Tiểu Linh Đồng dành nhiều tâm huyết trong việc tôn vinh "văn hóa Tây Du Ký", quảng bá nghệ thuật hầu hí (kịch khỉ) thì Mã Đức Hoa cũng tích cực lồng tiếng phim hoạt hình hay giao lưu với khán giả hâm mộ.