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Giải trí

Thân hình cơ bắp của người đẹp 43 tuổi

  • Thứ ba, 16/6/2026 11:23 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Lee Ji Hyun khiến cư dân mạng bất ngờ khi đăng tải clip tập gym. Cô được nhận xét có cơ thể săn chắc nhờ tập luyện cường độ cao.

Theo MK Sports, trên trang Instagram cá nhân, Lee Ji Hyun mới đây gây chú ý khi chia sẻ về cuộc sống bên con gái.

“Con gái tôi nói không ngủ được lúc 5h sáng và thấy đói. Con bé nhanh chóng ăn một bát cơm rồi bảo sẽ đi ngủ tiếp. Thế còn mẹ nó thì sao? Khoảng thời gian này thật khó xử với tôi. Nhưng cũng nhờ vậy mà hôm nay tôi đã hoàn thành buổi tập sáng sớm", cựu thành viên nhóm nhạc Jewelry chia sẻ.

Người đẹp đăng kèm loạt video ghi lại quá trình tập luyện cường độ cao tại nhà. Nữ ca sĩ diện trang phục đơn giản gồm áo bra top và quần short đen, khoe vóc dáng thon gọn. Đáng chú ý, dù có vóc dáng khá mảnh mai, Lee Ji Hyun lại thực hiện nhiều bài tập đòi hỏi sức bền và thể lực lớn.

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Lee Ji Hyun chia sẻ hình ảnh tập luyện. Ảnh: IGNV.

Dưới phần bình luận, cư dân mạng bày tỏ ngưỡng mộ quá trình rèn luyện sức khỏe của bà mẹ hai con. Nhiều bình luận tỏ ra ngạc nhiên trước những khối cơ săn chắc của Lee Ji Hyun.

Lee Ji Hyun sinh năm 1983, từng là một ca sĩ nổi tiếng thuộc nhóm nhạc Jewelry. Năm 2013, cô tổ chức đám cưới với người ngoài ngành giải trí và họ có với nhau 2 con. Sau 3 năm sống chung, cả hai đường ai nấy đi. Tới tháng 9/2017, cô tái hôn với một bác sĩ nhãn khoa. Song, cuộc hôn nhân này cũng chỉ kéo dài được 3 năm.

Hiện tại, Lee Ji Hyun làm mẹ đơn thân, một mình nuôi dưỡng hai con. Những năm gần đây, cô dừng hoạt động ca hát và chuyển hướng sang nghề thiết kế mẫu tóc.

Dù không còn hoạt động nghệ thuật, Lee Ji Hyun vẫn tích cực giao lưu với người hâm mộ thông qua các mạng xã hội. Thái độ sống tích cực, mạnh mẽ của cô nhận được sự ủng hộ từ người hâm mộ.

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Hoàng Nhi

Lee Ji Hyun Lee Ji Hyun cơ bắp người đẹp

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