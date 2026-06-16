Nữ diễn viên qua đời ở tuổi 35

Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin nữ diễn viên Ece Irtem qua đời do lên cơn đau tim, chỉ 1 ngày sau khi đón sinh nhật tuổi 35.

Tờ Gulf News đưa tin việc ngôi sao loạt phim truyền hình One Love qua đời gây xôn xao giới giải trí Thổ Nhĩ Kỳ. Theo thông tin từ phía luật sư, nguyên nhân tử vong của Ece Irtem được cho là do lên cơn đau tim.

Irtem được phát hiện bất tỉnh tại nhà riêng vào khoảng trưa 15/6. Thời điểm này, cô đang ở cùng mẹ ruột. Dù đã được đưa hỗ trợ y tế khẩn cấp, diễn viên vẫn không qua khỏi. Trước đó 1 ngày, người đẹp mới đón sinh nhật tuổi 35.

Ece Irtem qua đời ngay sau sinh nhật tuổi 35. Ảnh: Gulf News.

"Dựa trên những đánh giá y tế ban đầu, chúng tôi tin rằng nguyên nhân tử vong là do một cơn đau tim", luật sư của Irtem cho hay. Ông nói thêm rằng cuộc điều tra chính thức vẫn đang được giới chức tiến hành và nguyên nhân tử vong sẽ được xác định sau khi có kết quả khám nghiệm tử thi chính thức. Vị luật sư cũng bác bỏ những tin đồn lan truyền trên mạng xã hội.

Ece Irtem sinh năm 1991 tại Sivas. Cô tốt nghiệp khoa Opera và Biểu diễn Thanh nhạc của Đại học Yasar vào năm 2014, trước khi theo học diễn xuất tại Sadri Alisik Cultural Centre ở Istanbul.

Irtem được công chúng biết đến rộng rãi nhờ vai Isil trong bộ phim truyền hình One Love. Tác phẩm thu hút lượng lớn khán giả theo dõi và giúp cô khẳng định vị trí là một trong những gương mặt triển vọng của màn ảnh nhỏ Thổ Nhĩ Kỳ. Việc người đẹp ra đi đột ngột khiến nhiều đồng nghiệp, khán giả tiếc thương.