Ảnh tình tứ của Katy Perry và cựu Thủ tướng Canada

Katy Perry và Justin Trudeau vừa có buổi hẹn hò lãng mạn ở Santa Barbara vào dịp cuối tuần. Tình cảm giữa hai người ngày càng gắn bó.

Theo TMZ, Katy Perry và Justin Trudeau vừa được bắt gặp trong chuyến dã ngoại ở Santa Barbara vào hôm 14/6. Cặp đôi xuất hiện trên chiếc xe Moke của nữ ca sĩ, mang theo đồ ăn cho buổi picnic lãng mạn trong công viên. Họ đi cùng vài đứa trẻ để cùng tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ như một gia đình.

Cặp đôi có buổi hẹn hò lãng mạn tại Santa Barbara. Ảnh: Backgrid.

Cặp đôi mặc đồ đời thường giản dị. Katy mặc áo thun trắng, quần kẻ sọc và đội mũ chống nắng, trong khi ông Trudeau diện áo thun xanh lá, quần short tối màu cùng kính râm. Hai người không ngần ngại thể hiện tình cảm, nhiều cử chỉ thân mật.

Cách đó 1 ngày, cặp đôi cũng từng gây chú ý khi xuất hiện trên khán đài trận đấu giữa Mỹ và Paraguay (World Cup 2026) diễn ra sáng 13/6. Ống kính truyền hình nhiều lần ghi lại hình ảnh cựu thủ tướng Canada ngồi cùng Katy Perry trên khán đài sân vận động tại Los Angeles.

Cặp đôi thời gian gần đây liên tục xuất hiện cùng nhau. Ảnh: Shutterstock/X.

Khoảng thời gian gần đây, hai người công khai tình cảm trước công chúng. Hôm 8/6, họ cùng tham dự buổi ra mắt phim tài liệu concert Katy Perry: The Lifetimes Tour - Live from Paris, đánh dấu lần đầu tiên xuất hiện trên thảm đỏ với tư cách một đôi.

Katy Perry sinh năm 1984, là chủ nhân của rất nhiều ca khúc nổi tiếng như Dark Horse, Roar, Hot N Cold… Cô từng hẹn hò tài tử Orlando Bloom và họ có một con gái chung tên Daisy. Tháng 6/2025, hai người chia tay.

Trong khi đó, ông Trudeau ly hôn vợ là Sophie Grégoire Trudeau năm 2023, sau 18 năm chung sống. Họ có với nhau 3 người con.

Katy Perry và Justin Trudeau lần đầu làm dấy lên tin đồn hẹn hò vào tháng 7/2025. Thời điểm đó, họ được nhìn thấy cùng nhau ở Montreal. Ông Trudeau sau đó còn đưa con gái tuổi teen Ella-Grace đến xem đêm diễn thuộc Lifetimes Tour của Perry tại thành phố này.