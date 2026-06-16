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Giải trí

Ảnh tình tứ của Katy Perry và cựu Thủ tướng Canada

  • Thứ ba, 16/6/2026 10:54 (GMT+7)
  • 28 phút trước

Katy Perry và Justin Trudeau vừa có buổi hẹn hò lãng mạn ở Santa Barbara vào dịp cuối tuần. Tình cảm giữa hai người ngày càng gắn bó.

Theo TMZ, Katy Perry và Justin Trudeau vừa được bắt gặp trong chuyến dã ngoại ở Santa Barbara vào hôm 14/6. Cặp đôi xuất hiện trên chiếc xe Moke của nữ ca sĩ, mang theo đồ ăn cho buổi picnic lãng mạn trong công viên. Họ đi cùng vài đứa trẻ để cùng tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ như một gia đình.

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Cặp đôi có buổi hẹn hò lãng mạn tại Santa Barbara. Ảnh: Backgrid.

Cặp đôi mặc đồ đời thường giản dị. Katy mặc áo thun trắng, quần kẻ sọc và đội mũ chống nắng, trong khi ông Trudeau diện áo thun xanh lá, quần short tối màu cùng kính râm. Hai người không ngần ngại thể hiện tình cảm, nhiều cử chỉ thân mật.

Cách đó 1 ngày, cặp đôi cũng từng gây chú ý khi xuất hiện trên khán đài trận đấu giữa Mỹ và Paraguay (World Cup 2026) diễn ra sáng 13/6. Ống kính truyền hình nhiều lần ghi lại hình ảnh cựu thủ tướng Canada ngồi cùng Katy Perry trên khán đài sân vận động tại Los Angeles.

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Cặp đôi thời gian gần đây liên tục xuất hiện cùng nhau. Ảnh: Shutterstock/X.

Khoảng thời gian gần đây, hai người công khai tình cảm trước công chúng. Hôm 8/6, họ cùng tham dự buổi ra mắt phim tài liệu concert Katy Perry: The Lifetimes Tour - Live from Paris, đánh dấu lần đầu tiên xuất hiện trên thảm đỏ với tư cách một đôi.

Katy Perry sinh năm 1984, là chủ nhân của rất nhiều ca khúc nổi tiếng như Dark Horse, Roar, Hot N Cold… Cô từng hẹn hò tài tử Orlando Bloom và họ có một con gái chung tên Daisy. Tháng 6/2025, hai người chia tay.

Trong khi đó, ông Trudeau ly hôn vợ là Sophie Grégoire Trudeau năm 2023, sau 18 năm chung sống. Họ có với nhau 3 người con.

Katy Perry và Justin Trudeau lần đầu làm dấy lên tin đồn hẹn hò vào tháng 7/2025. Thời điểm đó, họ được nhìn thấy cùng nhau ở Montreal. Ông Trudeau sau đó còn đưa con gái tuổi teen Ella-Grace đến xem đêm diễn thuộc Lifetimes Tour của Perry tại thành phố này.

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Hoàng Nhi

Justin Trudeau Justin Trudeau TMZ Katy Perry hẹn hò

  • Justin Trudeau

    Justin Trudeau

    Justin Trudeau là thủ tướng đương nhiệm của Canada. Lúc ông nhậm chức ngày 4 tháng 11 năm 2015, ông là người trẻ thứ nhì đảm nhận chức vụ này ở Canada (Joe Clark là người trẻ nhất) và là con trai đầu tiên của một cựu thủ tướng đảm nhận cương vị này. Justin Trudeau đồng thời cũng là Lãnh đạo Đảng tự do Canada.

    • Ngày sinh: 25/12/1971
    • Chiều cao: 1.88m
    • Vợ: Sophie Grégoire Trudeau
    • Học vấn: Cử nhân nghệ thuật và Cử nhân giáo dục

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  • TMZ

    TMZ

    TMZ là trang web tin tức lần đầu ra mắt vào ngày 8/11/2005. Trang này là dự án kết hợp giữa AOL và Telepictures Productions, một nhánh của hãng Warner Bros., cho đến khi công ty Time Warner tước bỏ quyền sở hữu của AOL vào năm 2009. Tên TMZ là viết tắt của cụm từ "thirty-mile zone".

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