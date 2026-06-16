Cái kết cho bộ phim Hàn sai lệch lịch sử

Phim truyền hình Hàn Quốc "Perfect Crown" đã bị hủy bỏ việc phát hành đĩa Blu-ray, sau những tranh cãi liên quan đến vấn đề lịch sử.

Theo Chosun, ngày 15/6, hãng phát hành Blu-ray của bộ phim thông báo dự án đã bị hủy bỏ. Trước đó, đơn vị này triển khai dự án phát hành đĩa Blu-ray cho Perfect Crown nhằm đáp ứng nhu cầu sưu tầm của người hâm mộ. Bộ Blu-ray được định giá 259.800 won. Vì dự án vừa bị huỷ, các khoản thanh toán đặt cọc sẽ được hoàn trả đồng loạt vào ngày 18/6.

Perfect Crown có IU và Byeon Woo Seok đóng chính. Ảnh: Chosun.

“Chúng tôi đã nỗ lực hết sức để thực hiện việc sản xuất Blu-ray, nhưng sau khi xem xét tổng hợp nhiều yếu tố, chúng tôi rất tiếc phải thông báo rằng dự án đã chính thức bị hủy bỏ. Chúng tôi vô cùng tiếc nuối và xin lỗi khi phải mang đến tin tức này cho các thành viên đã chờ đợi và ủng hộ trong suốt thời gian qua”, hãng chia sẻ.

Đơn vị này nói thêm: “Liên quan đến việc hủy sản xuất đĩa Blu-ray, mong mọi người hạn chế đưa ra suy đoán hoặc đồn đoán quá mức về những thông tin chưa được xác nhận”.

Việc Perfect Crown bị hủy phát hành Blu-ray gây chú ý, kéo theo nhiều bàn luận trái chiều. Nhiều ý kiến cho rằng đây là kết cục của việc phim bị tẩy chay do xuyên tạc lịch sử.

Perfect Crown lấy bối cảnh Hàn Quốc theo chế độ quân chủ lập hiến ở thế kỷ 21, kể câu chuyện tình yêu giữa nữ tài phiệt Seong Hee Ju và Đại quân Lee An. Bộ phim thu hút sự chú ý ngay từ khi công bố nhờ sự góp mặt của hai ngôi sao là IU và Byeon Woo Seok. Tuy nhiên trong suốt thời gian phát sóng, tác phẩm liên tục vướng tranh cãi liên quan đến diễn xuất của dàn diễn viên chính cũng như các sai sót về mặt khảo chứng lịch sử.

Tác phẩm sau khi lên sóng bị chỉ trích gay gắt. Ảnh: Chosun.

Ngày 22/5, một đơn kiến nghị yêu cầu gỡ bỏ hoàn toàn bộ phim được đăng tải lên diễn đàn kiến nghị công cộng của Quốc hội Hàn Quốc. Chỉ sau hơn một ngày, đơn này đã vượt 25.000 chữ ký. Theo truyền thông Hàn Quốc, tính tới sáng 26/5, đơn kiến nghị đã vượt mốc 50.000 chữ ký chỉ sau 4 ngày đăng tải.