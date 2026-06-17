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Giải trí

'Đệ nhất mỹ nhân' Quan Chi Lâm hiện tại

  • Thứ tư, 17/6/2026 05:39 (GMT+7)
  • 18 phút trước

Quan Chi Lâm được khen ngợi trẻ trung ở độ tuổi lục tuần. Cũng có nhiều đồn đoán cho rằng bà đã can thiệp thẩm mỹ để níu giữ nhan sắc.

Theo China Times, Quan Chi Lâm đã rời xa màn ảnh suốt 19 năm song cuộc sống của bà vẫn nhận được sự quan tâm của công chúng. Mới đây, nữ diễn viên hiếm hoi xuất hiện trong một sự kiện thương mại, đồng thời tham gia buổi phát sóng trực tiếp của một thương hiệu mỹ phẩm.

Ở tuổi 63, đệ nhất mỹ nhân Hong Kong một thời vẫn ăn mặc trẻ trung, sành điệu. Bà diện áo bomber vàng nâu, phối cùng quần lửng và giày cao gót. Quan Chi Lâm trang điểm đậm, để kiểu tóc ngang vai xõa tự nhiên. Bà thể hiện thái độ thân thiện, vui vẻ chụp ảnh cùng người hâm mộ tại sự kiện.

Màn xuất hiện này của ngôi sao Hạ nhật phúc tinh thu hút sự chú ý. Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến bày tỏ ngỡ ngàng trước ngoại hình của Quan Chi Lâm. Diễn viên được khen ngợi trẻ trung hơn nhiều so với tuổi thật.

"Không thể tin là Quan Chi Lâm đã 63 tuổi. Trông như mới ngoài 40", "Đúng là mỹ nhân một thời, sau nhiều năm vẫn giữ được thần thái, khí chất"... là một số bình luận của dân mạng.

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Những hình ảnh gần đây của Quan Chi Lâm. Ảnh: HK01.

Bên cạnh đó, cũng có một số ý kiến cho rằng gương mặt của nữ diễn viên dường như có dấu hiệu can thiệp thẩm mỹ. Họ nhận xét phần gò má của Quan Chi Lâm có vẻ đầy đặn hơn bình thường, khiến biểu cảm gương mặt hơi cứng và thiếu tự nhiên. Ngoài ra, những khoảnh khắc nữ diễn viên cười nhưng không để lộ nếp nhăn được cho là dấu hiệu của việc đã tiêm filler.

Quan Chi Lâm sinh năm 1962, từng là gương mặt phủ sóng màn ảnh Hong Kong thập niên 1990. Bà được mệnh danh là đệ nhất mỹ nhân xứ hương cảng, nổi tiếng với các bộ phim Hoàng Phi Hồng, Tái kiếm giang hồ, Nhật hạ phúc tinh, Hào môn dạ yến, Long huynh hổ đệ...

Nữ diễn viên giải nghệ vào năm 2010. Kể từ đó, bà sống cuộc sống thượng lưu với khối tài sản ròng ước tính ít nhất 500 triệu NDT. Những năm gần đây, bà thỉnh thoảng đăng tải video ngắn, thoải mái chia sẻ quan điểm sống của mình. Ở tuổi lục tuần, Quan Chi Lâm cho biết bà chỉ tìm kiếm sự bình yên, thanh thản trong tâm hồn. Cuộc sống viên mãn, đủ đầy cho phép bà chậm rãi tận hưởng, cảm nhận từng khoảnh khắc cuộc đời.

Cuốn sách Châu Nhuận Phát - Đại hiệp Hong Kong không chỉ là bức tranh đa sắc về văn hóa, xã hội, điện ảnh Hong Kong từ những năm 1950 cho đến nay mà còn là những lát cắt về cuộc đời của người nghệ sĩ được người dân trìu mến gọi là "Đại hiệp".

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