Các 'yêu nữ' kiếm được 1 tỷ USD

Thương hiệu "The Devil Wears Prada" mang về 1 tỷ USD doanh thu phòng vé sau 2 phần phim. Tác phẩm về những yêu nữ thích hàng hiệu sau nhiều năm ra mắt vẫn được lòng công chúng.

Theo Variety, The Devil Wears Prada 2 đã thu về 676 triệu USD tại phòng vé toàn cầu. Trong đó, khoảng 218 triệu USD từ thị trường Bắc Mỹ và 458 triệu USD tới từ phòng vé quốc tế. Theo tiết lộ, Disney đã bỏ ra khoảng 100 triệu USD để sản xuất và 80 triệu USD để quảng bá phim. Với thành tích phim 676 triệu USD , khả năng cao Disney sẽ thu về khoản lợi nhuận đáng kể.

Trước đó, phần phim gốc ra mắt năm 2006 khép lại hành trình chiếu rạp với thành tích 326 triệu USD - con số cũng khá ấn tượng ở thời điểm đó. Sau 2 phần phim, tổng doanh thu thương hiệu The Devil Wears Prada đã vượt mốc 1 tỷ USD .

Giới quan sát đánh giá đây là cột mốc đáng chú ý đối với một thương hiệu điện ảnh chỉ có hai phần phim, đặc biệt trong bối cảnh thị trường hậu đại dịch COVID-19. Dù The Devil Wears Prada đã trở thành một biểu tượng văn hóa đại chúng suốt hai thập kỷ qua, thực tế việc hồi sinh một thương hiệu được yêu thích không đồng nghĩa chắc chắn sẽ thành công về mặt thương mại. Nhiều phần hậu truyện như Indiana Jones and the Dial of Destiny, Karate Kid: Legends hay Zoolander 2 từng có thành tích mờ nhạt, kém xa kỳ vọng.

Thương hiệu The Devil Wears Prada đã mang về 1 tỷ USD doanh thu phòng vé. Ảnh: Variety.

The Devil Wears Prada được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên xuất bản năm 2003 của Lauren Weisberger. Tác phẩm được xem là một dạng tiểu thuyết lấy cảm hứng từ đời thực, kể về trải nghiệm làm trợ lý cho Anna Wintour, tổng biên tập quyền lực của tạp chí Vogue.

Phần hai ra mắt sau tròn 2 thập kỷ chứng kiến sự trở lại của đạo diễn David Frankel và biên kịch Aline Brosh McKenna. Câu chuyện diễn ra sau 20 năm, khi Andy Sachs (Anne Hathaway thủ vai) quay về tạp chí Runway với vai trò biên tập viên chuyên mục, dưới quyền tổng biên tập đầy quyền lực Miranda Priestly (Meryl Streep hóa thân).

Thành công của The Devil Wears Prada 2 không chỉ đến từ yếu tố hoài niệm mà còn nhờ cách bộ phim cập nhật câu chuyện để phù hợp với bối cảnh hiện đại. Bên cạnh đó, việc quy tụ trở lại dàn diễn viên quen thuộc gồm Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt và Stanley Tucci cũng góp phần tạo nên sức hút mạnh mẽ đối với khán giả.