Quản lý cũ nói Trương Bá Chi lao đao sau scandal

Vụ tranh chấp hợp đồng giữa nữ diễn viên Trương Bá Chi và cựu quản lý Dư Dục Hưng cuối cùng đã khép lại sau nhiều năm kiện tụng. Phần thắng thuộc về nữ diễn viên.

Theo trang 163, Dư Dục Hưng trước đó cho rằng ông đã ký với Trương Bá Chi một "hợp đồng quản lý độc quyền toàn cầu" trong giai đoạn từ 7/2011 - 5/2012. Ông khẳng định đã giúp nữ diễn viên kết nối 6 dự án điện ảnh nhưng cô không thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng, vì vậy yêu cầu bồi thường vi phạm hợp đồng hơn 12,76 triệu HKD.

Tuy nhiên, Trương Bá Chi kiên quyết phủ nhận cáo buộc này. Cô cho rằng bản hợp đồng nói trên là giả mạo và khẳng định chưa từng ký hợp đồng quản lý với bất kỳ cá nhân nào.

Trương Bá Chi và Dư Dục Hưng thời chưa mâu thuẫn, kiện tụng. Ảnh: Sina.

Tại tòa, Dư Dục Hưng khai rằng Trương Bá Chi từng lao đao sau bê bối lộ ảnh nóng, Cụ thể, vào tháng 7/2011, sau khi hình ảnh cá nhân bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi vụ bê bối này, cô đã chủ động tìm đến ông để nhờ làm quản lý với mục đích kiếm khoảng 40 triệu HKD mua nhà. Dư Dục Hưng cho biết vì cảm thông hoàn cảnh của nữ diễn viên nên đã đồng ý giúp đỡ, đồng thời khẳng định cô từng hứa chắc chắn sẽ ký hợp đồng. Tuy nhiên sau khi ông hỗ trợ tìm kiếm công việc, cô lại không hợp tác như cam kết ban đầu.

Ngược lại, phía nữ diễn viên đưa ra lời khai hoàn toàn khác. Cô cho biết mình gia nhập làng giải trí từ năm 1998 và đến thời điểm đó đã có 13 năm kinh nghiệm. Trước Dư Dục Hưng, cô từng làm việc với hai quản lý nổi tiếng khác.

Theo nữ diễn viên, khi lựa chọn người quản lý cho một hợp đồng độc quyền toàn cầu, yếu tố quan trọng nhất là sự tin tưởng chứ không phải tiền bạc hay thời hạn hợp đồng. Nếu hợp tác ăn ý, cô sẵn sàng giao toàn bộ công việc cho người đó.

Phía Trương Bá Chi cũng phủ nhận việc được Dư Dục Hưng trả trước cho 2,76 triệu HKD tiền đặt cọc liên quan đến các dự án điện ảnh. Người đẹp cho biết hai bộ phim được nhắc trong đơn kiện ban đầu thực tế không được triển khai. Theo cô, các dự án mà phía nguyên đơn đề cập còn chưa đi đến giai đoạn chuẩn bị cơ bản, nên không thể nói cô từ chối tham gia.

Nữ diễn viên khẳng định chữ ký trên hợp đồng không phải của mình và cho rằng quá bất thường khi một hợp đồng quan trọng như vậy lại không có bất kỳ nhân chứng thứ ba nào chứng kiến việc ký kết.

Ồn ào kiện tụng kéo dài cuối cùng đã khép lại với phần thắng thuộc về Trương Bá Chi. Ảnh: Weibo.

Trong khi đó, Dư Dục Hưng bác bỏ cáo buộc làm giả chữ ký. Ông cho rằng thời điểm đó Trương Bá Chi đang chịu áp lực nặng nề từ bê bối ảnh nóng và cuộc hôn nhân đổ vỡ với chồng cũ, thường xuyên ở trong khách sạn và không muốn gặp người khác, nên việc ký kết chỉ diễn ra giữa hai người.

Sau quá trình xét xử kéo dài, phán quyết cuối cùng đã được đưa ra với phần thắng thuộc về Trương Bá Chi. Tòa bác bỏ mọi đề nghị của phía nguyên đơn, đồng thời buộc nguyên đơn chịu trách nhiệm với chi phí tố tụng của phía Trương Bá Chi.