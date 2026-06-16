Phương Nga đính chính

Á hậu Phương Nga lên tiếng khi có bình luận nhắc đến việc so sánh cô với Tiểu Vy. Cô khẳng định bản thân không chiêu trò truyền thông.

Ngày 16/6, trên mạng xã hội Threads, một khán giả chia sẻ quan điểm về việc thời gian qua hay bắt gặp các bài viết so sánh giữa Tiểu Vy và Phương Nga. Người này đặt nghi vấn Phương Nga "đi bài" truyền thông, thậm chí còn nhận xét Tiểu Vy nổi bật hơn ở ngoài đời.

Ngay sau đó, Á hậu Phương Nga thẳng thắn trả lời bình luận này. Cô chủ động nhắc tên Tiểu Vy và phủ nhận việc "đi bài" so sánh bản thân với đàn em. "Em không ạ, em cũng phải xin lỗi Vy vì mọi người cứ lấy câu em từng trả lời phỏng vấn để nói", Phương Nga viết.

Chia sẻ của Phương Nga thu hút sự chú ý. Nhiều người đồng tình với việc người đẹp lên tiếng để tránh hiểu lầm.

Phương Nga có cuộc sống hạnh phúc bên diễn viên Bình An. Ảnh: FBNV.

Trước đó, Phương Nga vấp tranh luận khi đăng tải một clip trên nền tảng TikTok. Dân mạng phát hiện đoạn nhạc là sản phẩm được tạo ra bằng AI. Một tài khoản sau đó vào bình luận dưới bài đăng mới của Phương Nga để nhắc nhở cô.

Phương Nga sau đó tiếp tục giải thích, cho biết clip nhảy trên nền nhạc AI thực chất đã đăng tải cách đây một thời gian, phần nhạc cũng đã bị gỡ và chỉ còn lại phần hình ảnh. Trước những tranh luận trái chiều, người đẹp hiện tại đã xóa clip gây tranh luận.

Phương Nga sinh năm 1998, được biết đến với danh hiệu Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2018. Sau khi đạt danh hiệu, cô công khai hẹn hò, sau đó kết hôn với diễn viên Bình An vào năm 2022. Cặp sao có cuộc sống hạnh phúc, thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường trên trang cá nhân. Bên cạnh hoạt động giải trí, Phương Nga cũng theo đuổi công việc MC.