MV của Kiều Anh vấp tranh cãi

Sản phẩm âm nhạc mới của ca nương Kiều Anh vấp phải tranh cãi liên quan đến chi tiết chữ Nôm trong bài thơ "Bánh trôi nước" xuất hiện trong một cảnh MV.

Tối 15/6, ca nương Kiều Anh trở lại đường đua âm nhạc với MV Lá ngọc cành vàng, một dự án âm nhạc bắt tay với nhạc sĩ Tuấn Cry, đội ngũ sáng tạo Antiantiart và nhà sản xuất Dương K.

Nội dung Lá ngọc cành vàng khai thác hình tượng người phụ nữ Á Đông với tinh thần tự do tự tại, dù phải trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống. Nữ ca sĩ chọn Ninh Bình làm bối cảnh chủ đạo cho MV.

Tuy nhiên, tranh cãi xuất hiện liên quan đến một cảnh bản chữ Nôm của bài thơ Bánh trôi nước, xuất hiện ở khoảng phút 0:57' trong MV. Một chuyên gia Hán Nôm cho rằng chi tiết này có một số lỗi về nét chữ. Chữ "Trôi" ở tiêu đề bị viết sai một bộ phận, trong khi chữ "Nước" nhầm thành "Lạc" ở câu thơ thứ 2. Trong khi ở câu thơ thứ 3, chữ "rắn nát" đã bị viết thành "phá nát".

Cảnh gây tranh cãi trong MV của Kiều Anh.

Theo chuyên gia, ở câu thứ 3, có thể coi rằng Kiều Anh đã tạo ra một dị bản mới cho bài thơ. Nó không còn là rắn nát nữa mà là phá nát mặc dầu tay kẻ nặn. Chuyên gia cho rằng có thể ê-kíp của Kiều Anh sử dụng một bộ công cụ nhận diện văn tự không thật sự tốt, dẫn đến những sai sót trên.

Hiện tại, thông tin về chi tiết này đang trở thành chủ đề được bàn luận trên mạng xã hội. Khi Tri Thức - Znews liên hệ, đại diện của Kiều Anh chia sẻ: "Chúng tôi cũng vừa mới nắm được thông tin và hiện chưa thể đưa ra phản hồi gì thêm. Hiện tại, chúng tôi đang trao đổi nội bộ để tìm ra hướng xử lý tích cực".

MV Lá ngọc cành vàng của Kiều Anh sau hơn 1 ngày đăng tải thu hút khoảng 530.000 lượt xem trên nền tảng YouTube, lọt top trending mảng âm nhạc. Trên trang cá nhân, Kiều Anh cũng tích cực chia sẻ và quảng bá sản phẩm âm nhạc mới.