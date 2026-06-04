Bảo Thy ở tuổi 38

“Ban đầu dự định làm tiệc sinh nhật vào chiều tối ngày 2/6 để ngắm hoàng hôn thật đẹp và lãng mạn trên bờ biển nhưng nào ngờ Nha Trang mưa suốt nên thôi đoàn mình dời về villa tạm vậy”, cô viết. Trước đó, Bảo Thy đã tổ chức tiệc sinh nhật cùng gia đình và bạn bè tại một không gian sang trọng khác.

Gần đây, Bảo Thy trở lại âm nhạc sau thời gian dành nhiều sự ưu tiên cho gia đình và cuộc sống riêng. Trong dự án mới, cô hợp tác với người cộng sự lâu năm Quang Vinh qua ca khúc Ôm anh khi em muốn khóc. Đây là bản ballad dễ nghe, ghi điểm ở giai điệu nhẹ nhàng, phần hòa giọng tương đối ăn ý và màu sắc hoài niệm phù hợp với khán giả từng yêu mến cặp đôi này. Tuy vậy, bài hát vẫn đi theo công thức khá an toàn, chưa có nhiều điểm nhấn mới trong cách xử lý hay phối khí.

Sau khi kết hôn và làm mẹ, nữ ca sĩ không còn xuất hiện dày đặc trong showbiz mà ưu tiên chăm sóc tổ ấm, dành nhiều thời gian cho con trai và duy trì lối sống cân bằng. Trên mạng xã hội, cô thường chia sẻ những khoảnh khắc đời thường nhẹ nhàng, từ du lịch, chăm sóc bản thân đến các buổi gặp gỡ gia đình, bạn bè.

Trong năm 2026, Bảo Thy có dịp góp mặt trong concert Anh trai "say hi", sau khi đã tham gia chương trình truyền hình trước đó. Tại concert, cô trình diễn ca khúc Makeup cùng dàn nghệ sĩ trẻ gồm Bùi Trường Linh, Ryn Lee, Dillan Hoàng Phan, Đỗ Nam Sơn và Lohan. Tiết mục sôi động giúp nữ ca sĩ khẳng định hình ảnh tự tin, tràn đầy năng lượng dù thời gian qua ít hoạt động nghệ thuật.

Thời điểm tham gia phiên bản truyền hình, cô được MC Trấn Thành giới thiệu là ca sĩ nổi tiếng cả trong quá khứ lẫn hiện tại. Sau đó, Bảo Thy chia sẻ: “Tôi xin đính chính lại. Tôi dạo này không nổi tiếng rần rần chút nào hết. Giờ chỉ thích ở nhà, đi du lịch, nấu ăn, chơi pickleball”. Nữ ca sĩ chia sẻ lý do nhận lời tham gia chương trình là vì nhớ sân khấu.

Bên cạnh đó, cô từng gây chú ý khi chia sẻ đã bỏ album Vol 3 vì sợ bị chê tư duy, màu nhạc cũ kỹ, sợ tổn thương trước những lời nhận xét từ công chúng. "Thy chưa tìm được sản phẩm hay như mong muốn mà vẫn tiếp cận được với âm nhạc hiện đại. Thật sự khó.Thy biết là nếu có ra mắt, mọi người cũng lại sẽ nói màu nhạc, tư duy âm nhạc cũ quá...", Bảo Thy chia sẻ.

Bảo Thy sinh năm 1988, bắt đầu được biết đến từ cuộc thi Miss Audition 2006 khi lọt vào top 10 và nhanh chóng trở thành biểu tượng của dòng nhạc teen pop giai đoạn cuối những năm 2000 với loạt hit như Công chúa bong bóng, Sorry, Vẫn ngỡ là… Bảo Thy ra mắt album đầu tay vào năm 2008 và sau đó liên tục hoạt động mạnh mẽ. Cô còn thử sức với vai trò MC, diễn viên điện ảnh, và ghi dấu ấn bằng giải quán quân The Remix - Hòa âm Ánh sáng năm 2017.

Câu chuyện về những chiếc nhãn dán bệnh lý và bản ngã bị đánh mất được khắc họa trong cuốn Người lạ với chính ta của nhà báo Rachel Aviv. Một tác phẩm đã tạo ra nhiều tranh luận vì sự sắc bén, khách quan và đầy tính nhân văn. Tác giả không đơn thuần ghi chép những hồ sơ bệnh án khô khan, mà mở ra cho độc giả một hành trình khám phá sự mong manh của tâm trí khi đứng trước những định nghĩa được gắn nhãn bởi y khoa.

Người lạ với chính ta không đưa ra đáp án đơn giản. Nó mời độc giả bước vào vùng biên giới mong manh giữa "ý nghĩa" và "bằng chứng", nơi đôi khi cả hai không gặp nhau. Và trong ranh giới ấy, điều đáng sợ nhất không phải là căn bệnh, mà là khoảnh khắc ta không còn nhận ra chính bản thân mình.