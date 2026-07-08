Thúy Diễm ở tuổi 40

Nhân dịp sinh nhật tuổi 40, Thúy Diễm chia sẻ loạt ảnh với phong cách ngọt ngào, trẻ trung. Nữ diễn viên chọn trang phục tông hồng bắt mắt, gồm áo cardigan phối crop top và chân váy đồng bộ. Mái tóc uốn bồng bềnh, lớp trang điểm nhẹ nhàng cùng nụ cười rạng rỡ giúp tổng thể hình ảnh thêm phần tươi tắn. Nữ diễn viên cho biết đây là bộ ảnh cũ do không có hình sinh nhật mới.

“Chúc bản thân mình tuổi mới thật nhiều sức khoẻ, điều ước cho năm nay duy nhất chỉ là sức khoẻ và em bé khoẻ mạnh! Chúc hai mẹ con mình mẹ tròn con vuông em bé ha”, Thúy Diễm viết. Bên dưới bài đăng, nhiều khán giả và bạn bè gửi lời chúc mừng sinh nhật, đồng thời bày tỏ sự yêu mến dành cho nữ diễn viên.

Cách đó ít ngày, Thúy Diễm cũng chia sẻ về hành trình mang thai lần hai với nhiều thay đổi trong cuộc sống. Cô cho biết hiện đã ở tháng thứ 6 của thai kỳ, tăng 11 kg và vẫn gặp tình trạng nghén, nhạy cảm với mùi, thường xuyên mệt mỏi như giai đoạn đầu. Dù vậy, nữ diễn viên vẫn cố gắng duy trì việc ăn uống đều đặn, cảm thấy hạnh phúc khi được ông xã gác lại công việc để ở bên chăm sóc hai mẹ con.

Trong thời gian mang thai, Thúy Diễm ưu tiên phong cách nhẹ nhàng, nữ tính. Cô thường chọn các thiết kế dáng suông, chất liệu mềm, có độ rủ để tạo cảm giác thoải mái. Những gam màu như hồng pastel, xanh nhạt hay đỏ nổi bật được nữ diễn viên sử dụng linh hoạt qua các mẫu váy dài, trang phục đi biển hoặc nghỉ dưỡng.

Vào tháng 4, Thúy Diễm và Lương Thế Thành kỷ niệm 10 năm kết hôn. Nhân dịp này, nam diễn viên đăng ảnh bên bà xã, gửi lời cảm ơn vì cô đã luôn đồng hành, cùng anh đi qua nhiều buồn vui trong cuộc sống. Sau một thập kỷ gắn bó, cả hai vẫn giữ được sự sẻ chia trong công việc lẫn đời sống gia đình.

Trước khi mang thai, Thúy Diễm vẫn duy trì lịch làm việc đều đặn. Đầu năm 2026, cô trở lại phim trường với dự án truyền hình Oan gia đại chiến. Trước đó, nữ diễn viên góp mặt trong phim điện ảnh Cưới vợ cho cha, đảm nhận vai một người mẹ đơn thân. Tuy nhiên, tác phẩm khép lại hành trình phòng vé với doanh thu 9,1 tỷ đồng , đối diện nguy cơ thua lỗ. Dù bộ phim nhận nhiều ý kiến trái chiều về kịch bản, vai diễn này vẫn cho thấy nỗ lực của Thúy Diễm khi lấn sân sang điện ảnh.

Thúy Diễm sinh năm 1986, là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt. Trước khi ghi dấu với phim truyền hình và điện ảnh, cô từng hoạt động với vai trò người mẫu ảnh, sau đó chuyển hướng sang diễn xuất và được biết đến qua nhiều dự án như Cát đỏ, Gia đình là số 1, Gạo nếp gạo tẻ, Trạm cứu hộ trái tim hay Cám. Thúy Diễm kết hôn với diễn viên Lương Thế Thành vào năm 2016, sau thời gian bén duyên khi cùng hoạt động nghệ thuật. Cả hai có con trai đầu lòng năm 2018.

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