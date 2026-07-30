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Giải trí

Mẹ ruột ủng hộ Suri bỏ họ Tom Cruise

  • Thứ năm, 30/7/2026 11:24 (GMT+7)
  • 53 phút trước

Katie Holmes hoàn toàn ủng hộ quyết định của con gái Suri trong việc chính thức bỏ họ của Tom Cruise.

Theo Page Six, Katie không hề bất ngờ trước quyết định của Suri khi chính thức bỏ họ "Cruise".

"Cô bé từ nhỏ đã rất độc lập và luôn tự tin đưa ra những lựa chọn của riêng mình. Đây cũng không phải quyết định diễn ra chỉ sau một đêm. Đó là cả một quá trình được Suri cân nhắc theo thời gian, và Katie luôn tôn trọng từng bước trong hành trình ấy", một nguồn tin độc quyền chia sẻ với Page Six.

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Suri và mẹ ruột có mối quan hệ khăng khít. Ảnh: BACKGRID.

Theo người này, Katie Holmes tin rằng cô con gái 20 tuổi "đã đủ trưởng thành để tự đưa ra quyết định của mình, và cô hoàn toàn ủng hộ bất cứ điều gì Suri cảm thấy là đúng với bản thân".

Nguồn tin nói thêm việc bỏ họ cha hoàn toàn là do Suri quyết định, không phải điều Katie thúc đẩy hay khuyến khích.

"Katie đã dành nhiều năm nuôi dạy Suri trở thành một người biết suy nghĩ độc lập và sống đúng với chính mình. Giờ đây Suri đã là người lớn, và Katie luôn tin rằng những quyết định mang tính cá nhân như vậy là quyền của con bé. Katie chỉ mong Suri được hạnh phúc và sống cuộc đời theo cách mà con bé lựa chọn", nguồn tin chia sẻ.

Trước đó, hôm 27/7, báo Mỹ đưa tin Suri đã chính thức đổi tên hợp pháp thành Suri Noelle, lấy tên đệm của mẹ làm họ sau khi bỏ họ "Cruise".

Hồ sơ đăng ký cử tri công khai tại bang Pennsylvania, nơi Suri đang theo học tại Đại học Carnegie Mellon, cũng ghi nhận tên hợp pháp của cô là Suri Noelle.

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Suri chính thức bỏ họ của cha. Ảnh: WireImage.

Dù việc đổi tên chỉ mới được công khai gần đây, Suri thực tế đã sử dụng tên Noelle trước đó khá lâu. Trong chương trình lễ tốt nghiệp của Trường Trung học LaGuardia vào tháng 6/2024, cô đã để tên là "Suri Noelle".

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Katie Holmes Tom Cruise Tom Cruise Suri

  • Tom Cruise

    Tom Cruise

    Tom Cruise có tên thật là Thomas Cruise Mapother IV, là một nam diễn viên và nhà sản xuất phim người Mỹ. Anh bắt đầu sự nghiệp của mình ở tuổi 19 với bộ phim Endless Love và gây được sự chú ý từ công chúng với vai diễn Trung úy Pete "Maverick" Mitchell trong Top Gun. Cruise cũng được biết đến rộng rãi với vai diễn điệp viên IMF Ethan Hunt trong loạt phim Nhiệm vụ bất khả thi. Anh là một trong những nam diễn viên có doanh thu phim cao nhất toàn cầu.

    • Ngày sinh: 3/7/1962
    • Nơi sinh: Syracuse, New York, Mỹ
    • Vợ: Mimi Rogers (1987-1990), Nicole Kidman (1990-2001), Katie Holmes (2006-2012)
    • Con: 3

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