Mỹ nhân Tân Cương được Châu Tinh Trì đặt trọn niềm tin

Mới đây, Địch Lệ Nhiệt Ba nhận nhiều sự quan tâm khi được công bố là diễn viên chính của Công phu nữ túc, tác phẩm mới do Châu Tinh Trì đạo diễn kiêm biên kịch. Trong phim, nữ diễn viên đảm nhận vai Ngọc Lung, tiền đạo chủ lực của đội bóng nữ công phu. Trong trailer được công bố, Địch Lệ Nhiệt Ba chưa lộ mặt trực diện mà chỉ xuất hiện qua bóng lưng ở vị trí trung tâm. Dù vậy, nhiều người hâm mộ vẫn nhận ra cô qua giọng thoại ngắn. Ảnh: Sina.
Công phu nữ túc xoay quanh một đội bóng nữ phải đối đầu với nhiều đối thủ mạnh tại giải “Chí tôn vô địch cúp”. Phim kết hợp yếu tố bóng đá, võ thuật và phong cách hài đặc trưng của Châu Tinh Trì. Với vai trò tiền đạo chủ lực, nhân vật Ngọc Lung của Địch Lệ Nhiệt Ba được dự đoán sẽ có nhiều cảnh thi đấu, đối kháng và thể hiện tinh thần bứt phá của đội bóng.
Theo thông truyền thông Hoa ngữ, để chuẩn bị cho vai diễn lần này, Địch Lệ Nhiệt Ba được cho là đã tăng khoảng 8 kg nhằm xây dựng hình thể khỏe khoắn, phù hợp với tạo hình một vận động viên bóng đá. Cô cũng trải qua quá trình tập luyện bóng đá khép kín trong khoảng 3 tháng trước khi tham gia ghi hình. Đây được xem là một thay đổi đáng chú ý trong hình ảnh của Địch Lệ Nhiệt Ba.
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Những năm gần đây, Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn là một trong những gương mặt có độ nhận diện cao của làng giải trí Hoa ngữ. Sau giai đoạn nổi bật với các phim cổ trang, ngôn tình và dòng phim thần tượng, nữ diễn viên có xu hướng mở rộng hình ảnh qua những dự án mang màu sắc chính kịch, đề tài xã hội hoặc hành động nhiều hơn. Các tác phẩm như Công tố, An Lạc truyện hay Lợi kiếm hoa hồng cho thấy cô không chỉ duy trì sự hiện diện trên màn ảnh, mà còn tìm cách thoát khỏi hình tượng mỹ nhân quen thuộc.
Tuy vậy, sự nghiệp diễn xuất của Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn là chủ đề gây tranh luận. Một bộ phận khán giả cho rằng nữ diễn viên vẫn cần thêm các tác phẩm và vai diễn bùng nổ về chất lượng để củng cố vị thế, thay vì chỉ được nhắc đến như một ngôi sao có ngoại hình nổi bật. Tranh cãi quanh diễn xuất của cô chủ yếu nằm ở việc biểu cảm, thoại và chiều sâu tâm lý chưa phải lúc nào cũng thuyết phục nhóm khán giả khó tính. Ảnh: Mikimoto.
Dù còn gây ý kiến trái chiều về diễn xuất, sắc vóc của Địch Lệ Nhiệt Ba gần như là lợi thế khó phủ nhận. Cô sở hữu gương mặt nhỏ, sống mũi cao, đôi mắt sâu và đường nét sắc sảo, tạo cảm giác rực rỡ, sang trọng khi lên hình. Nữ diễn viên thường xuyên xuất hiện trong các sự kiện thảm đỏ, tuần lễ thời trang, chiến dịch tạp chí và quảng bá thương hiệu xa xỉ, được xem là một trong những sao nữ Hoa ngữ có sức ảnh hưởng trong mảng thời trang, đặc biệt ở nhóm nghệ sĩ thế hệ sau 1990.
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Địch Lệ Nhiệt Ba khá kín tiếng về đời tư. Những năm qua, cô nhiều lần vướng tin đồn tình cảm, kết hôn hoặc sinh con, nhưng phần lớn đều không có xác nhận chính thức. Chính sự kín đáo này khiến đời tư của cô thường xuyên trở thành chủ đề suy đoán trên mạng xã hội.
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