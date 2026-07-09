Mỹ nhân Tân Cương được Châu Tinh Trì đặt trọn niềm tin

Những năm gần đây, Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn là một trong những gương mặt có độ nhận diện cao của làng giải trí Hoa ngữ. Sau giai đoạn nổi bật với các phim cổ trang, ngôn tình và dòng phim thần tượng, nữ diễn viên có xu hướng mở rộng hình ảnh qua những dự án mang màu sắc chính kịch, đề tài xã hội hoặc hành động nhiều hơn. Các tác phẩm như Công tố, An Lạc truyện hay Lợi kiếm hoa hồng cho thấy cô không chỉ duy trì sự hiện diện trên màn ảnh, mà còn tìm cách thoát khỏi hình tượng mỹ nhân quen thuộc.