Diễn viên qua đời vì ngộ độc rượu

Nữ diễn viên Thổ Nhĩ Kỳ Ece irtem qua đời ở tuổi 35, một ngày sau tiệc sinh nhật của mình. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy cô tử vong do ngộ độc rượu ethyl.

Theo The Sun, Ece irtem, nữ diễn viên được biết đến qua bộ phim truyền hình Thổ Nhĩ Kỳ Cranberry Sorbet, đã qua đời tại nhà riêng ở Istanbul. Cô được cho là gục ngã trước mặt mẹ sau khi tham dự bữa tiệc sinh nhật lần thứ 35.

Ban đầu, một số thông tin cho rằng nữ diễn viên có thể qua đời vì đau tim. Tuy nhiên, sau quá trình điều tra, Viện Pháp y kết luận nguyên nhân tử vong là do ngộ độc rượu. Kết quả xét nghiệm cho thấy trong máu của Ece Irtem có 395 mg cồn trên mỗi decilít máu, gần gấp 8 lần giới hạn nồng độ cồn hợp pháp khi lái xe tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Các chuyên gia nhận định đây là mức nồng độ cồn rất cao, có thể gây nguy hiểm đến tính mạng. Ngoài ra, việc rượu kết hợp với thuốc chống trầm cảm và thuốc chống lo âu được kê đơn cũng được xác định là yếu tố dẫn đến cái chết của nữ diễn viên.

Eci Irtem bất ngờ qua đời vào sau tiệc sinh nhật. Ảnh: Newsflash.

Kết luận pháp y đồng thời bác bỏ những đồn đoán trước đó cho rằng Ece Irtem tử vong vì căn bệnh liên quan đến vết khỉ cắn. Trước đó, luật sư Uğur Gökkoyun xác nhận nữ diễn viên từng bị khỉ cắn vào ngày 27/5 trong chuyến đi Thái Lan. Do lo ngại nguy cơ nhiễm bệnh, cô đã sử dụng thuốc phòng ngừa theo liệu trình 21 ngày, nhưng sau đó dừng thuốc an toàn sau 11 ngày.

Kết quả khám nghiệm tử thi không phát hiện bằng chứng cho thấy vết khỉ cắn có liên quan đến nguyên nhân tử vong. Một ngày trước khi qua đời, Ece Irtem vẫn đăng bài trên mạng xã hội để cảm ơn người hâm mộ vì những lời chúc sinh nhật.

Sự ra đi của nữ diễn viên khiến bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ bàng hoàng. Caglar Kuru, bạn học đại học của cô, chia sẻ rằng Ece là người “có trái tim đầy tình yêu thương, năng lượng và hạnh phúc”, đồng thời bày tỏ nỗi đau trước sự mất mát này.

Ece Irtem từng theo học tại Khoa Opera và Thanh nhạc của Đại học Yasar trước khi chuyển hướng sang diễn xuất. Cô bắt đầu sự nghiệp truyền hình từ năm 2014 và từng góp mặt trong nhiều bộ phim như Runaway Brides, That’s My Life, New Bride, Payitaht Abdulhamid và Mr Wrong.

Nữ diễn viên được an táng tại Nghĩa trang Yenikoy ở Kusadasi, bên bờ biển Aegean của Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, tang lễ của cô cũng gây tranh cãi khi một số người bị phát hiện quay phim, chụp ảnh quan tài. Hành động này sau đó bị chỉ trích trên mạng xã hội vì bị cho là thiếu tôn trọng gia đình người quá cố.