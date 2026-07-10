Kaity Nguyễn trước khi tạm dừng đóng phim

Gần đây, Kaity Nguyễn trở thành giám khảo trẻ nhất tại Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV, khi tham gia hạng mục Phim châu Á dự thi. Nữ diễn viên cho biết cô cảm thấy vừa áp lực, vừa xem đây là cơ hội học hỏi từ những nhà làm phim giàu kinh nghiệm. Cũng tại sự kiện này, Tử chiến trên không - tác phẩm có cô tham gia diễn xuất, giành giải Phim Việt Nam hay nhất.