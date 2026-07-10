Kaity Nguyễn trước khi tạm dừng đóng phim

Mới đây, Kaity Nguyễn gây xôn xao vì tuyên bố tạm dừng đóng phim trong hai năm 2026 và 2027. Thông tin được nữ diễn viên chia sẻ tối 10/7, khi cô xuất hiện tại một sự kiện. Kaity Nguyễn cho biết cô muốn dành thời gian chờ đợi những ý tưởng, kịch bản mới mẻ và đủ sức truyền cảm hứng để tiếp tục gắn bó với điện ảnh.
Theo nữ diễn viên, mong muốn lớn nhất của người làm phim là tác phẩm có thể tiếp cận đông đảo khán giả. Vì vậy, cô chỉ trở lại khi tìm được dự án thực sự phù hợp và mang đến cảm xúc mới.
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Gần đây, Kaity Nguyễn trở thành giám khảo trẻ nhất tại Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV, khi tham gia hạng mục Phim châu Á dự thi. Nữ diễn viên cho biết cô cảm thấy vừa áp lực, vừa xem đây là cơ hội học hỏi từ những nhà làm phim giàu kinh nghiệm. Cũng tại sự kiện này, Tử chiến trên không - tác phẩm có cô tham gia diễn xuất, giành giải Phim Việt Nam hay nhất.
Với Tử chiến trên không, Kaity Nguyễn tham gia diễn xuất, đồng thời giữ vai trò giám đốc sản xuất, nhà đầu tư. Trong phim, nhân vật của cô lấy cảm hứng từ tiếp viên Huỳnh Thu Cúc trong sự kiện cướp máy bay có thật năm 1978. Tác phẩm đạt thành công thương mại khi thu khoảng 252 tỷ đồng, nhận phản hồi tích cực về nhịp phim, các cảnh hành động và diễn xuất của dàn diễn viên. Trong đó, vai diễn của Kaity Nguyễn được đánh giá khá ấn tượng.
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Sau Tử chiến trên không, Kaity Nguyễn chưa công bố dự án điện ảnh mới. Cô chỉ xuất hiện với tư cách khách mời đặc biệt trong Đại tiệc trăng máu 8, ra rạp vào tháng 4/2026. Thời gian qua, nữ diễn viên xây dựng công ty riêng, từng bước tham gia sâu hơn vào lĩnh vực sản xuất. Cô cũng tích cực đồng hành, chia sẻ kinh nghiệm với các nhà làm phim trẻ.
Về đời tư, Kaity Nguyễn lựa chọn giữ kín chuyện tình cảm và hiếm khi công khai người đồng hành. Đầu năm 2025, trước tin đồn sắp kết hôn và làm dâu gia đình giàu có, nữ diễn viên khẳng định sẽ chỉ chia sẻ khi có thông tin chính thức. Cuối năm 2025, cô tiếp tục vướng nghi vấn hẹn hò rapper WEAN Lê sau loạt tương tác thân thiết trên truyền hình và khoảnh khắc cùng rời một buổi tiệc, song chưa có xác nhận chính thức.
Đời thường, Kaity Nguyễn còn được chú ý nhờ vẻ ngoài trẻ trung, đường nét gương mặt hài hòa và phong thái ngày càng trưởng thành. Gu thời trang của cô thiên về sự thanh lịch, tối giản nhưng vẫn có điểm nhấn hiện đại, thường sử dụng các gam màu trung tính, váy ngắn hoặc thiết kế có đường cắt gọn gàng để tôn vóc dáng nhỏ nhắn.
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Kaity Nguyễn sinh năm 1999 tại TP.HCM và từng có thời gian sinh sống, học tập tại Mỹ. Cô bước vào điện ảnh năm 2017 với vai Linh Đan trong Em chưa 18, tác phẩm giúp tên tuổi nhanh chóng được công chúng biết đến. Sau đó, Kaity Nguyễn tiếp tục góp mặt trong nhiều dự án nổi bật như Tiệc trăng máu, Gái già lắm chiêu V, Người vợ cuối cùng, Công tử Bạc Liêu và Tử chiến trên không.
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