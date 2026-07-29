Ca sĩ Quang Lê cảnh báo

Quang Lê lên tiếng khi hình ảnh, tên tuổi của anh bị dùng trái phép để quảng cáo. Nam ca sĩ đề nghị người xem không chia sẻ hay mua sản phẩm từ các nội dung này.

Chiều 29/7, ca sĩ Quang Lê lên tiếng cảnh báo sau khi phát hiện một số trang và tài khoản mạng xã hội tự ý sử dụng hình ảnh, tên tuổi của anh để quảng cáo sản phẩm liên quan đến bệnh tiểu đường.

"Tôi xin khẳng định: Tôi không tham gia, không xác nhận và không cho phép sử dụng hình ảnh, tên tuổi của mình trong quảng cáo này. Kính mong quý khán giả không tin, không chia sẻ và không mua sản phẩm từ những quảng cáo giả mạo sử dụng hình ảnh của tôi", anh nhấn mạnh.

Quang Lê cảnh báo việc hình ảnh, tên tuổi bị sử dụng trái phép để quảng cáo. Ảnh: @quangle.

Không chỉ lên tiếng trước các nội dung giả mạo, Quang Lê còn đề nghị cơ quan chức năng sớm vào cuộc và xử lý những trường hợp sử dụng hình ảnh, tên tuổi của anh.

“Tôi kính mong các cơ quan có thẩm quyền sớm xem xét, xác minh và xử lý các trường hợp giả mạo hình ảnh, tên tuổi của tôi để quảng cáo sai sự thật, nhằm bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng và ngăn chặn những thông tin gây hiểu lầm tiếp tục lan truyền”, nam ca sĩ chia sẻ.

Thời gian qua, không ít nghệ sĩ Việt cũng rơi vào tình trạng bị lợi dụng hình ảnh, tên tuổi để quảng cáo sản phẩm trên mạng xã hội.

Ngày 21/7, công ty quản lý Ninh Dương Lan Ngọc cảnh báo nhiều tài khoản, trang mạng xã hội sử dụng AI tạo hình ảnh, video có sự xuất hiện của nữ diễn viên để quảng bá một sản phẩm cà phê. Phía Lan Ngọc khẳng định cô không tham gia quảng cáo, đại diện hình ảnh hay có bất kỳ hợp tác truyền thông nào liên quan đến sản phẩm này.

Trước đó, hồi tháng 5, Lý Hải cũng lên tiếng khi nhiều trang mạng sử dụng AI giả mạo hình ảnh và giọng nói của anh cùng bà xã Minh Hà để quảng cáo thuốc bổ, thực phẩm chức năng.

Hồng Đào cũng từng gặp tình trạng tương tự. Tháng 2, nữ nghệ sĩ cho biết nhiều trang mạng sử dụng hình ảnh của cô để quảng cáo thuốc giảm cân, thuốc đau nhức và thực phẩm chức năng. Hồng Đào khẳng định không quảng cáo hay làm đại diện cho bất kỳ sản phẩm nào thuộc các nhóm trên.

Đầu năm nay, Tùng Dương phát hiện một fanpage giả danh, sử dụng hình ảnh của anh cùng nhạc sĩ Trần Tiến để quảng cáo một sản phẩm thuốc. Nam ca sĩ lập tức cảnh báo đây là trang giả mạo, đồng thời khẳng định cả anh và nhạc sĩ Trần Tiến đều không quảng cáo sản phẩm này.