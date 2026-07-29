Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Ca sĩ Quang Lê cảnh báo

  • Thứ tư, 29/7/2026 19:02 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Quang Lê lên tiếng khi hình ảnh, tên tuổi của anh bị dùng trái phép để quảng cáo. Nam ca sĩ đề nghị người xem không chia sẻ hay mua sản phẩm từ các nội dung này.

Chiều 29/7, ca sĩ Quang Lê lên tiếng cảnh báo sau khi phát hiện một số trang và tài khoản mạng xã hội tự ý sử dụng hình ảnh, tên tuổi của anh để quảng cáo sản phẩm liên quan đến bệnh tiểu đường.

"Tôi xin khẳng định: Tôi không tham gia, không xác nhận và không cho phép sử dụng hình ảnh, tên tuổi của mình trong quảng cáo này. Kính mong quý khán giả không tin, không chia sẻ và không mua sản phẩm từ những quảng cáo giả mạo sử dụng hình ảnh của tôi", anh nhấn mạnh.

Quang Lê ảnh 1

Quang Lê cảnh báo việc hình ảnh, tên tuổi bị sử dụng trái phép để quảng cáo. Ảnh: @quangle.

Không chỉ lên tiếng trước các nội dung giả mạo, Quang Lê còn đề nghị cơ quan chức năng sớm vào cuộc và xử lý những trường hợp sử dụng hình ảnh, tên tuổi của anh.

“Tôi kính mong các cơ quan có thẩm quyền sớm xem xét, xác minh và xử lý các trường hợp giả mạo hình ảnh, tên tuổi của tôi để quảng cáo sai sự thật, nhằm bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng và ngăn chặn những thông tin gây hiểu lầm tiếp tục lan truyền”, nam ca sĩ chia sẻ.

Thời gian qua, không ít nghệ sĩ Việt cũng rơi vào tình trạng bị lợi dụng hình ảnh, tên tuổi để quảng cáo sản phẩm trên mạng xã hội.

Ngày 21/7, công ty quản lý Ninh Dương Lan Ngọc cảnh báo nhiều tài khoản, trang mạng xã hội sử dụng AI tạo hình ảnh, video có sự xuất hiện của nữ diễn viên để quảng bá một sản phẩm cà phê. Phía Lan Ngọc khẳng định cô không tham gia quảng cáo, đại diện hình ảnh hay có bất kỳ hợp tác truyền thông nào liên quan đến sản phẩm này.

Trước đó, hồi tháng 5, Lý Hải cũng lên tiếng khi nhiều trang mạng sử dụng AI giả mạo hình ảnh và giọng nói của anh cùng bà xã Minh Hà để quảng cáo thuốc bổ, thực phẩm chức năng.

Hồng Đào cũng từng gặp tình trạng tương tự. Tháng 2, nữ nghệ sĩ cho biết nhiều trang mạng sử dụng hình ảnh của cô để quảng cáo thuốc giảm cân, thuốc đau nhức và thực phẩm chức năng. Hồng Đào khẳng định không quảng cáo hay làm đại diện cho bất kỳ sản phẩm nào thuộc các nhóm trên.

Đầu năm nay, Tùng Dương phát hiện một fanpage giả danh, sử dụng hình ảnh của anh cùng nhạc sĩ Trần Tiến để quảng cáo một sản phẩm thuốc. Nam ca sĩ lập tức cảnh báo đây là trang giả mạo, đồng thời khẳng định cả anh và nhạc sĩ Trần Tiến đều không quảng cáo sản phẩm này.

Cuốn sách Lược sử âm nhạc của nhà nghiên cứu âm nhạc bậc thầy thế giới Robert Philip, dẫn dắt độc giả trên hành trình khám phá cực kỳ lôi cuốn mọi hình thái âm nhạc. 40 chương sách đưa người đọc đi từ dạng thức sơ khai của âm nhạc đến khi con người sử dụng âm nhạc, qua giai đoạn sự lên ngôi của các nhạc cụ, dàn nhạc, đến khi âm nhạc tạo ra những cơn bão trong tâm trí con người thời cách mạng, cuối cùng là âm nhạc trong nhịp sống hiện đại và âm nhạc hướng về tương lai.

Cuốn sách làm nổi bật rằng, âm nhạc không chỉ là một hình thức nghệ thuật mà còn là một hiện tượng xã hội phức tạp. Nó phản ánh cấu trúc xã hội, các mối quan hệ quyền lực và những thay đổi trong xã hội. Âm nhạc phát triển theo nhiều chiều hướng khác nhau trong các nền văn hóa.

2 ca sĩ bị loại gây tranh cãi dữ dội

14 Casper và Vương Anh Tú bị loại sau Công diễn 1 Anh trai vượt ngàn chông gai khiến khán giả bất ngờ. Kết quả lập tức gây tranh cãi về luật chơi và bình chọn.

04:00 26/7/2026

World Cup 2026 gây tranh luận khi có Justin Bieber, Shakira và BTS

World Cup 2026 gây tranh luận khi FIFA đưa biểu diễn giữa giờ vào trận chung kết. Trong đó, Justin Bieber, Shakira, BTS và Madonna góp mặt trong đội hình nghệ sĩ chính.

12:26 9/7/2026

Bom tấn 'điên rồ' của Nolan gây bàn tán sau suất chiếu đầu tiên

Bom tấn sử thi "The Odyssey" của Christopher Nolan nhận nhiều lời khen sau suất chiếu sớm. Dự án 250 triệu USD được xem là canh bạc táo bạo của đạo diễn.

18:43 7/7/2026

Minh An

Quang Lê ca sĩ cảnh báo giải trí

Đọc tiếp

'Conan' thu 100 tỷ ở rạp Việt

'Conan' thu 100 tỷ ở rạp Việt

1 giờ trước 19:22 29/7/2026

0

Bộ phim về thám tử học sinh lừng danh đạt doanh thu 100 tỷ đồng trong ngày 29/7. Tác phẩm vẫn đang bám đuổi khá sít sao với bom tấn "The Odyssey" ngoài rạp Việt.

Ninh Dương Lan Ngọc đính chính

Ninh Dương Lan Ngọc đính chính

2 giờ trước 19:02 29/7/2026

0

Ninh Dương Lan Ngọc phủ nhận bất hòa với Xuân Tiền. Trước đó, 2 người cùng tham gia sự kiện nhưng bị đồn ngó lơ nhau.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý