Siêu mẫu hẹn hò cầu thủ kém 11 tuổi là ai

Theo People, Irina Shayk dường như đã tìm thấy tình yêu mới bên ngôi sao bóng rổ Devin Booker. Cặp sao chỉ mới bắt đầu tìm hiểu sau khi được bạn bè chung giới thiệu vài tháng trước. Tin đồn hẹn hò dấy lên khi bộ đôi bị bắt gặp xuất hiện tại một quán cà phê ở New York. Booker kém siêu mẫu người Nga 10 tuổi, từng gây chú ý khi hẹn hò Kendall Jenner suốt nhiều năm.

Trước khi tìm hiểu Devin Booker, mỹ nhân sinh năm 1986 từng hẹn hò nhiều người nổi tiếng. Mối tình được nhắc tới nhiều nhất của Irina là với siêu sao bóng đá Cristiano Ronaldo trong giai đoạn 2010-2015. Sau khi chia tay danh thủ người Bồ Đào Nha, cô tiếp tục hẹn hò tài tử Bradley Cooper . Cả hai có một con gái chung trước khi đường ai nấy đi vào năm 2019. Gần đây, Irina còn vướng tin đồn hẹn hò Tom Brady.

Sinh năm 1986 tại thị trấn Yemanzhelinsk của Nga, Irina Shayk có tuổi thơ không mấy êm đềm khi cha mất sớm, mẹ phải làm lụng vất vả mưu sinh. Bước ngoặt đến khi cô tham gia một cuộc thi sắc đẹp địa phương và sau đó gia nhập làng mẫu vào năm 2007. Irina trở thành người mẫu Nga đầu tiên xuất hiện trên trang bìa Sports Illustrated Swimsuit Issue năm 2011 - cột mốc giúp cô thoát khỏi hình ảnh người mẫu áo tắm để tiến vào hàng ngũ những gương mặt đình đám của thời trang cao cấp.

Suốt gần hai thập kỷ hoạt động, Irina Shayk xây dựng hình ảnh một trong những siêu mẫu quyến rũ và có sức ảnh hưởng lớn trong giới thời trang. Cô từng bắt tay với hàng loạt thương hiệu lớn như Victoria's Secret, Armani, Versace hay nhiều nhà mốt xa xỉ khác. Năm 2025, Irina gây chú ý khi tái xuất trên sàn diễn Victoria's Secret Fashion Show sau quãng thời gian dài vắng bóng. Celebrity Net Worth ước tính tài sản của người đẹp hiện vào khoảng 25 triệu USD .

Phong cách thời trang của Irina Shayk cũng là chủ đề được công chúng, nhất là giới mộ điệu quan tâm. Người đẹp trung thành với hình ảnh gợi cảm, táo bạo và cá tính. Cô thường xuyên lựa chọn các thiết kế ôm sát, xuyên thấu hoặc có những đường cắt táo bạo để tôn vóc dáng. Tuy nhiên, hình ảnh gợi cảm, phá cách cũng khiến Irina Shayk không ít lần trở thành tâm điểm tranh cãi.

Dù nhận nhiều ý kiến trái chiều, Irina hiếm khi lên tiếng giải thích. Cô vẫn trung thành với quan điểm thời trang là không gian của sự sáng tạo và tự do biểu đạt. Trên trang cá nhân với hơn 23 triệu người theo dõi, siêu mẫu Nga thường xuyên cập nhật về công việc làm mẫu, đôi khi là những khoảnh khắc hưởng thụ cuộc sống như đi du lịch, nghỉ dưỡng.

Cuốn sách đáng đọc về âm nhạc

Sách khảo cứu Lịch sử opera Ý do GS Gianni Kriscak cùng Hiền Nguyễn Soprano (nghiên cứu sinh tại Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung Ương), Trịnh Thị Oanh (giảng viên thanh nhạc tại Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung Ương) thực hiện. Sách ra mắt vào tháng 2 và nhanh chóng được bạn đọc đón nhận.

Sách khảo cứu Lịch sử opera Ý là tác phẩm hiếm hoi về opera được thực hiện bằng tiếng Việt. Qua cuốn sách này, các tác giả đưa ra câu chuyện về một thành tựu văn hóa kinh điển của thế giới nhưng bằng góc nhìn nhẹ nhàng, dễ tiếp cận thay vì quá nặng nề, phức tạp. Các tác giả không đề cập quá nhiều tên, chi tiết và chỉ đưa vào cuốn sách những khoảnh khắc quan trọng, thú vị nhất trong giai đoạn đầu tiên của các vở opera.