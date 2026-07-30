Thư Đan lên tiếng tin hẹn hò

Trước tin đồn hẹn hò ca sĩ, diễn viên N.H, Thư Đan cho biết 2 người từng nói chuyện, tìm hiểu nhưng sau đó quyết định làm bạn bè.

Tối 30/7, diễn viên Thư Đan tiếp tục có bài đăng dài chia sẻ về những tin đồn đời tư gây xôn xao mạng xã hội những ngày qua. Về nghi vấn hẹn hò ca sĩ N.H lan truyền trên MXH, Thư Đan cho biết cho biết 2 người quen nhau qua lớp học diễn xuất năm 2025, sau đó quý mến, nói chuyện và tìm hiểu. Tuy nhiên, hai người sau đó quyết định dừng lại làm bạn bè, đồng nghiệp.

Cũng trong bài đăng mới nhất của Thư Đan, cô phản pháo những lời tố từ chồng cũ. Thư Đan cho biết từng không muốn công khai chi tiết về hôn nhân, nhưng cần lên tiếng để bảo vệ bản thân. Thư Đan kể cô kết hôn năm 2016, sau đó sinh con và dành phần lớn thời gian cho gia đình.

Theo nữ diễn viên, chồng cũ từng làm ăn thất bại và có giai đoạn (năm 2023), phần nhiều sinh hoạt phí được chi trả nhờ thu nhập của cô. Hai năm sau đó, Thư Đan xin ly thân và chuyển sang sống trong căn phòng khác cùng nhà. Sau đó, diễn viên nhiều lần đề nghị ly hôn và sẵn sàng ra đi tay trắng, chỉ cần con, nhưng chồng cô không chấp nhận. Do đó, cô đơn phương xin ly hôn.

Thư Đan chia sẻ về mối quan hệ với chồng cũ. Ảnh: FBNV.

Đến tháng 7, hai người chính thức hoàn tất thủ tục ly hôn. Tuy nhiên, theo lời Thư Đan, chồng cũ vẫn có những hành động gây sức ép, ảnh hưởng tới cuộc sống và công việc của cô.

Về những tin đồn liên quan đến thời còn học trung học cơ sở, Thư Đan viết: “Tôi đã xem được những câu chuyện lan truyền về thời cấp 2 của tôi. Tôi biết mình trong quá khứ đã có những bồng bột, nông nổi và mâu thuẫn thời học sinh. Dù không thể thay đổi những gì đã xảy ra, tôi xin gửi lời xin lỗi chân thành những người tôi đã làm tổn thương. Dù những câu chuyện ấy có được nhắc lại hay không, tôi vẫn cho rằng mình cần nói lời xin lỗi và chịu trách nhiệm về những hành xử chưa đúng của bản thân trong quá khứ”, cô chia sẻ.

Theo Thư Đan, nếu xuất hiện thông tin sai sự thật về cô lan truyền trên mạng, cô sẽ có biện pháp can thiệp.

Ồn ào đời tư của diễn viên Thư Đan bắt nguồn từ bài đăng của một tài khoản tự nhận là chồng cũ của cô. Người này nhắc đích danh nữ diễn viên, đồng thời tố cô phản bội và cho biết từng chấp nhận lùi về phía sau, không công khai chuyện cả hai đã kết hôn để cô thuận lợi phát triển sự nghiệp trong showbiz.

Trước những tranh cãi lan rộng trên mạng xã hội, sáng 25/7, Thư Đan chính thức lên tiếng. Trong bài viết dài trên trang cá nhân, nữ diễn viên xác nhận từng có một cuộc hôn nhân và có một con gái.

Cô giải thích việc hạn chế đăng tải hình ảnh người thân trên mạng xã hội không nhằm xây dựng hình ảnh độc thân hay che giấu cuộc hôn nhân, mà xuất phát từ mong muốn bảo vệ sự riêng tư và bình yên cho gia đình trước áp lực từ dư luận.

Thư Đan được biết đến với vai trò diễn viên và nhà sáng tạo nội dung trong lĩnh vực thời trang, làm đẹp. Thời gian gần đây, cô mở rộng hoạt động sang lĩnh vực diễn xuất. Nữ diễn viên từng tham gia phim Cục vàng của ngoại và Báu vật trời cho.