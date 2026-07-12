Britney Spears sau khi mất kiểm soát

Công chúa nhạc pop lên tiếng bác bỏ mọi lời chỉ trích, sau khi gây xôn xao vì hành động mất kiểm soát nơi công cộng gần đây.

Theo Page Six, nữ ca sĩ 44 tuổi mới đây bị bắt gặp đứng hẳn người lên qua cửa sổ trời của một chiếc Mercedes SUV, khi xe di chuyển trên cao tốc 101, gần khu vực Studio City.

Hình ảnh Spears mặc váy ngắn, ngửa đầu ra phía sau, dang hai tay trên nóc xe và liên tục hất tóc trong khi phương tiện vẫn di chuyển trên cao tốc gây xôn xao mạng xã hội. Nhiều người bày tỏ lo lắng cho tình trạng tinh thần của công chúa nhạc pop.

Ngày 12/7, Spears lên tiếng về hành động gây xôn xao. Ca sĩ chia sẻ trên Instagram một bức ảnh cô nằm vắt người trên nóc xe với hai tay dang rộng, đồng thời cho biết mình đang "hướng về các vị thần".

"Cái mà mọi người nhìn thấy chỉ là hai giây điên rồ khi tôi ưỡn người hướng về các vị thần. Còn những ngày tháng và từng giờ trong cuộc sống thật của tôi thì sao. Mọi thứ không hề như vẻ bề ngoài... Có lẽ tôi nên chui lên khỏi nóc xe thường xuyên hơn một chút nữa", Spears chia sẻ.

Britney Spears thời gian qua có nhiều hành động khiến fan lo lắng. Ảnh: IGNV.

Một nguồn tin nói với Daily Mail rằng giọng ca Toxic chỉ thò người qua cửa sổ trời "trong chốc lát" để quan sát tình hình giao thông khi các xe đều đang dừng lại.

"Hồi còn nhỏ sống ở miền Nam nước Mỹ, cô ấy vẫn thường làm như vậy. Britney rất thích cảm giác gió mùa hè thổi qua mái tóc, cô ấy thấy điều đó rất vui", nguồn tin cho biết.

Người này nói thêm: "Britney đang có một mùa hè vui vẻ và rất hạnh phúc, tinh thần của cô ấy hiện rất tốt. Nếu việc thò đầu qua cửa sổ trời là vi phạm pháp luật thì cô ấy cũng không hề biết. Cô ấy hoàn toàn không có ý làm điều gì sai".

Trước đó, hồi tháng 3, Britney Spears từng bị bắt vì lái xe trong tình trạng say rượu tại California. Đến tháng 4, nữ ca sĩ tự nguyện vào cơ sở cai nghiện và điều trị, rồi xuất viện một tháng sau đó.

Một nguồn tin khi ấy nói với Page Six: "Britney hiện khỏe mạnh, vui vẻ, rất lạc quan và háo hức bắt đầu một chương mới. Khoảng thời gian điều trị đã giúp cô ấy lấy lại sự cân bằng".