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Giải trí

Sắc vóc của mỹ nhân 'Thần dược'

  • Thứ sáu, 10/7/2026 22:50 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Thông tin Margaret Qualley và Jack Antonoff đường ai nấy đi sau khoảng 3 năm cưới khiến dân mạng bàn tán. Trước đó, cả hai để lộ nhiều dấu hiệu lục đục.

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Hôm 9/7, báo Mỹ đưa tin Qualley và Antonoff đã chính thức chia tay. Hiện tại, cả hai đang tìm cách giải quyết mọi chuyện trong êm ấm, hòa bình. Một nguồn tin thân cận khẳng định những đồn đoán về việc một trong hai người ngoại tình dẫn đến cuộc hôn nhân đổ vỡ là không đúng sự thật. Một nguồn tin khác tiết lộ lý do thực sự là cả hai không tìm được tiếng nói chung. Jack cầu toàn, thích mọi việc theo ý mình, trong khi Margaret đôi khi cảm thấy quan điểm của cô chưa được đối phương tôn trọng. Ảnh: Penske Media/Shutterstock.

Margaret Qualley anh 3

Trước đó một thời gian dài, cả hai đã để lộ nhiều dấu hiệu trục trặc hôn nhân. Lần cuối cùng họ xuất hiện cùng nhau là tại lễ trao giải Grammy hôm 1/2. Margaret Qualley sau đó đổi tên tài khoản Instagram từ @isimostar (lấy cảm hứng từ ca khúc "Isimo" của Antonoff) thành @sarahmargaretqualley23. Dân mạng cũng cũng phát hiện ban nhạc Bleachers của Antonoff cũng đã loại ca khúc Margaret ra khỏi danh sách biểu diễn trong tour Bleachers Forever. Ảnh: FilmMagic.

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Trước khi gây xôn xao với tin đổ vỡ hôn nhân, Margaret Qualley được khán giả quan tâm với sự nghiệp thăng hoa ở tuổi 32. Cô hiện tại là một trong những minh tinh được săn đón ở Hollywood. Mỹ nhân gây chú ý với chiều cao 1,73 m, thân hình săn chắc với đường cong bốc lửa. Bên cạnh đó, Margaret còn sở hữu gương mặt sắc sảo ấn tượng. Cô thường được trao cho những vai quyến rũ trên màn ảnh. Ảnh: X.

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Cuối năm 2024, tên tuổi Margaret Qualley nổi tiếng toàn cầu nhờ bộ phim kinh dị tâm lý Thần dược. Trong phim, cô thủ vai Sue, bản thể sinh ra từ thân xác nữ minh tinh hết thời Elisabeth sau khi bà sử dụng loại thuốc bí ẩn. Mỹ nhân không ngại ngần thử sức với những cảnh quay táo bạo. Vẻ đẹp nóng bỏng và đầy sức sống của Sue hoàn toàn đối nghịch với Elisabeth đang ngày một tàn lụi. Ảnh: Mubi.

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Không chỉ gây ấn tượng với ngoại hình bốc lửa, nữ diễn viên sinh năm 1994 còn mang đến màn trình diễn ấn tượng với những màn bùng nổ cảm xúc, điên loạn ở cao trào. Nhờ vai diễn này, Qualley được giới hàn lâm lẫn khán giả đại chúng đánh giá cao và sau đó nhận được đề cử giải Quả cầu vàng. Ảnh: IGNV.

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Margaret Qualley sinh trưởng trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Mẹ cô là diễn viên, người mẫu Andie MacDowell, cha cô là cựu người mẫu Paul Qualley. Margaret còn có một chị gái tên Rainey, cũng là ca sĩ, diễn viên. Bắt đầu hành trình diễn xuất từ năm 19 tuổi, người đẹp tới nay đã dắt túi nhiều dự án phim ảnh, trong đó phải kể tới Death Note, Once Upon a Time in Hollywood, Poor Things hay Honey Don't!... Ảnh: UPI.

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Tử Khiêu

Margaret Qualley thần dược Jack Antonoff

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