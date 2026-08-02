Người Nhện khác rồi

"Brand New Day" chưa hẳn đã hoàn hảo, nhưng chắc chắn là câu chuyện sâu sắc và giàu cảm xúc nhất về Spider-Man, một góc nhìn rất khác về Người Nhện.

MOVIE SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY

Đạo diễn Destin Daniel Cretton Thể loại Hành động, Siêu anh hùng Diễn viên Tom Holland, Zendaya, Sadie Sink *Znews đánh giá 8 / 10

Câu chuyện Brand New Day mở ra 4 năm sau những sự kiện của No Way Home. Peter Parker giờ đã trưởng thành, sống cô độc trong căn phòng trọ chật hẹp ở New York, tự nguyện xóa bản thân khỏi ký ức của những người anh yêu thương. Giữa nhân loại giới không còn ai nhớ danh tính của mình, Peter ngày qua ngày vùi đầu vào việc trở thành Spider-Man giải quyết lũ tội phạm.

Không còn bạn gái và cộng sự thân thiết, cũng không còn sự hỗ trợ từ các Avengers hay công nghệ của Tony Stark, Peter buộc phải thích nghi với việc hoạt động đơn lẻ. Hành trình của một anh hùng “không ai biết là ai” nay mở ra chương mới đầy thử thách dành cho Người Nhện.

"Tell me who you are"

Ở Brand New Day, mối nguy hiểm xuất hiện vượt xa những gì Peter từng gặp phải. Kẻ mà cậu đối đầu là nữ phản diện với quyền năng điều khiển vật chất và đáng sợ hơn là thao túng tâm trí từ xa. Dường như, ả đang nhắm vào Sở Kiểm soát Thiệt hại (DODC) của thành phố, với ý định tìm kiếm “V-Max”, điều mà chính Peter cũng không biết là gì.

Trong quá trình điều tra, Người Nhện phát hiện bản thân dường như là người duy nhất miễn nhiễm trước năng lực thao túng, biến cậu trở thành tia hy vọng cuối cùng của nhân loại trong cuộc chiến chống lại thế lực phản diện bí ẩn.

Nếu No Way Home là bộ phim khép lại tuổi trẻ của Peter Parker, thì Brand New Day là cánh cổng mở ra chương mới trong cuộc đời Người Nhện, khi không còn là cậu học sinh trung học. Điều thú vị là có tới 2 cuộc chiến song song trong Brand New Day, một là giữa Spider-Man với phản diện, hai - quan trọng hơn - là cuộc chiến diễn ra trong chính tâm trí Peter Parker.

Biến cố ở cuối No Way Home khiến anh đánh mất mọi mối quan hệ. MJ, Ned hay cả thế giới đều đã lãng quên cái tên Peter, khiến sự hiện diện của anh không khác một "bóng ma" giữa đô thị New York. Peter vẫn tồn tại, vẫn xuất hiện mỗi khi cần để chiến đấu chống lại tội phạm, nhưng chính anh cũng chẳng biết nên định nghĩa bản thân là ai.

Phim có kinh phí ước tính khoảng 250 triệu USD .

Từ đây, kịch bản Brand New Day chạm tới hai chủ đề thú vị là hội chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn (PTSD) và cuộc khủng hoảng bản sắc (Identity crisis) khiến chàng siêu anh hùng phải vật lộn. Sau cái chết của dì May, Peter không chỉ đau khổ vì cô đơn mà còn xem bản thân là nguyên nhân mang đến bất hạnh cho những người mình yêu quý, lý do anh quyết định đẩy họ ra xa. Mặt nạ Spider-Man không đơn thuần che giấu thân phận Người Nhện, mà nay còn là lớp phòng vệ cuối cùng để Peter Parker không phải đối diện với chính bản ngã của mình.

Kịch bản nhiều lần nhấn mạnh cuộc khủng hoảng bản sắc ấy bằng những chi tiết tưởng chừng rất nhỏ. Peter vẫn lặng lẽ theo dõi cuộc sống của MJ và Ned từ xa, vẫn đều đặn đến thăm mộ dì May, vẫn cố giữ khoảng cách với tất cả. Cậu mắc kẹt giữa quá khứ và hiện tại, không thể buông bỏ ký ức nhưng cũng chẳng đủ dũng cảm để bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới.

Tổn thương tâm lý, đáng sợ hơn, còn trở thành một phần của những biến đổi thể trạng diễn ra với Peter. Anh càng đè nén cảm xúc, DNA nhện trong cơ thể càng mất kiểm soát, khiến mọi giác quan trở nên nhạy cảm quá mức trong khi tính hung hãn có xu hướng lấn át lý trí. Ở khía cạnh ẩn dụ, chúng đại diện cho những cảm xúc bị chôn vùi sâu bên trong Peter. Biến cố không làm chúng mất đi, mà chỉ lớn dần cho đến ngày bùng phát.

Cao trào của phim vì vậy không nằm ở việc Peter đánh bại phản diện, mà ở thời khắc anh tìm ra lời đáp cho câu hỏi “Tell me who you are?". Là Peter Parker hay Spider-Man? Câu trả lời "Tôi là cả hai" đánh dấu khoảnh khắc nhân vật bước sang một chương mới, cũng như cách mà nhện lột xác.

Peter không còn phủ nhận phần con người hay sức mạnh của mình, mà chấp nhận cả hai cùng tồn tại bên trong một bản thể. Đó cũng là lý do cái tên Brand New Day mang nhiều ý nghĩa hơn là “khởi đầu mới”. Nó là sự tái sinh của Peter sau nhiều năm sống trong mặc cảm và cô độc, học cách chấp nhận bản thân và tự lựa chọn con đường của riêng mình.

Vì dành khá nhiều thời lượng xây dựng hành trình tâm lý của Peter, Brand New Day không thực sự là một bộ phim phù hợp với những khán giả yêu dòng phim hành động với nhịp độ nhanh, dồn dập. Cuộc khám phá khủng hoảng bản sắc có chút “nặng nề” so với hình dung của nhiều khán giả về một phim siêu anh hùng thông thường, tiết tấu hồi giữa cũng có phần chững lại để phục vụ cho việc lột tả nội tâm nhân vật. Chính vì vậy, bộ phim mới về Người Nhện không hẳn là một món ăn dễ cảm với khán giả đại chúng.

Thế nhưng, không thể phủ nhận rằng đây là phần có chiều sâu tâm lý nhất loạt phim về “nhện nhọ”, thậm chí xét chung trong vũ trụ siêu anh hùng của Marvel.

Kịch bản Brand New Day có chiều sâu.

Cảm xúc

Điều khiến Brand New Day trở nên hấp dẫn không chỉ nằm ở câu chuyện, mà còn ở cách nó cân bằng giữa chất giải trí của một bom tấn giả tưởng với những khoảnh khắc đời thường.

Đạo diễn Destin Daniel Cretton đưa Spider-Man trở lại đúng tinh thần "anh chàng hàng xóm thân thiện", khi thay vì liên tục mở rộng quy mô phim bằng xung đột đa vũ trụ như các dự án khác trong giai đoạn hiện tại của MCU, ông tập trung vào những cuộc truy đuổi, đối đầu trên con phố New York, các màn đu tơ len lỏi giữa những tòa nhà chọc trời và nhiều pha cận chiến mang cảm giác sát thương hơn hẳn. Không khó nhận ra ảnh hưởng từ loạt game Marvel's Spider-Man của Insomniac trong cách dàn dựng chuyển động, từ những cú đu dây tốc độ cao cho đến nhịp điệu chiến đấu liên hoàn mà Brand New Day chiêu đãi khán giả.

Tất nhiên, vì dành nhiều thời gian phát triển đường dây tâm lý nhân vật, yếu tố hành động trong phim đẹp, đã mắt, nhưng chưa đến mức đặc sắc hay sở hữu những đại cảnh, những màn combat gây choáng ngợp về quy mô.

Điều khiến người xem cảm thấy bất ngờ lại nằm ở màn trình diễn trưởng thành, đầy thuyết phục của Tom Holland - cái tên vốn gây nhiều tranh cãi nhất trong bộ ba Người Nhện. Không thể phủ nhận Brand New Day là màn trình diễn giàu cảm xúc nhất của Holland trong Marvel, một phần nhờ kịch bản sâu sắc mang lại rất nhiều đất diễn nội tâm cho tài tử. “Nhện nhọ” nay lột xác hoàn toàn khỏi hình ảnh cậu trai láu cá, mau miệng, ngây ngô chạy theo thần tượng Iron Man. Những khoảnh khắc bùng nổ cảm xúc, sự giằng xé giữa bản năng và lý trí hay những biến đổi cảm xúc phức tạp khi đứng trước MJ và Ned đều được Tom Holland lột tả sinh động đến bất ngờ.

Zendaya dù xuất hiện không quá nhiều vẫn tạo được dấu ấn. Việc MJ không còn ký ức về Peter khiến mọi cuộc gặp gỡ giữa cặp đôi đều nhuốm màu tiếc nuối. Trong khi Sadie Sink là một ẩn số thú vị khi hóa thân phản diện được giấu rất kỹ của phim. Nhân vật hiện lên với nhiều lớp lang cảm xúc cùng động cơ mạnh mẽ, khiến xung đột với Peter có thêm màu sắc của sự thấu cảm chứ không đơn thuần là hận thù.

Một chút đáng tiếc ở chỗ sự hóa giải mâu thuẫn diễn ra có phần hơi vội vã, khiến cao trào phim có cảm xúc, nhưng đâu đó thiếu đi sự nghẹn ngào, bùng nổ như kỳ vọng. Trong khi, Jon Bernthal đem đến nguồn năng lượng gai góc nhưng giàu sức hút với Punisher, tạo nên những màn tung hứng thú vị cùng Spider-Man.

Phim mang đến những miếng hài dí dỏm, nhẹ nhàng cân bằng lại câu chuyện nặng nề.

Với kinh phí được đồn đoán lên đến 250 triệu USD , Brand New Day dưới sự nhào nặn của Marvel Studios mang đến màn trình diễn thị giác mê hoặc. Các cảnh đu lượn trên bầu trời New York mang cảm giác tự do và uyển chuyển đã mắt, đặc biệt khi đặt ở điểm nhìn của người trong cuộc. Ngoài phô diễn kỹ xảo, cảnh chiến đấu không quá dày đặc vẫn tạo được sức hút nhất định. Điểm đáng khen là Destin Daniel Cretton mạnh dạn đưa vào phim yếu tố võ thuật, đặc biệt màn đối đầu giữa Người Nhện với nhóm ninja The Hand được dàn dựng hấp dẫn đến kinh ngạc.

Sau nhiều năm chạy theo những sự kiện quy mô ngày càng hoành tráng của MCU, Spider-Man cuối cùng cũng trở về với chất đường phố quen thuộc được yêu thích. Dẫu chưa hoàn hảo, nhưng một câu chuyện giàu cảm xúc về cuộc tái sinh của Peter Parker hẳn là tất cả những gì người hâm mộ “nhện nhọ” chờ đợi thời điểm hiện tại.