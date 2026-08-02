Diễn viên 'Wonder Woman' trẻ ngỡ ngàng ở tuổi 75

Lynda Carter khiến dân mạng ngỡ ngàng với diện mạo trẻ trung hơn nhiều so với tuổi thực. Trước đó, bà được đông đảo khán giả biết đến khi hóa thân Wonder Woman bản truyền hình.

Theo Page Six, Lynda Carter, nữ diễn viên thủ vai siêu anh hùng Wonder Woman trong loạt phim truyền hình cùng tên nổi tiếng thập niên 1970, gây xôn xao khi đăng tải bài viết mới trên mạng xã hội.

Hình ảnh Lynda Carter ở tuổi 75 gây ngỡ ngàng. Ảnh: IGNV.

Trong loạt ảnh được chia sẻ, diễn viên gạo cội thư giãn trong bồn tắm ngoài trời bên cạnh ly martini. Những hình ảnh mới nhất ở tuổi 75 của Lynda khiến người hâm mộ ngỡ ngàng. Nhiều bình luận khen bà nhìn trẻ hơn nhiều so với tuổi thực, thậm chí còn được cho là "lão hóa ngược".

"Tôi thực sự tưởng đây là một cảnh quay trong phim Wonder Woman. Lynda dường như không bao giờ già đi", "Bà ấy đang ngày càng trẻ ra sao", "Lynda Carter không hề già đi chút nào"... là một số nhận xét của dân mạng.

Trước đó, khi được hỏi về bí quyết giữ gìn nhan sắc "không tuổi", ngôi sao Wonder Woman cho biết có được vẻ ngoài trẻ lâu một phần nhờ gen di truyền của gia đình. Ngoài ra, diễn viên cũng áp dụng các phương pháp làm đẹp, chăm sóc da truyền thống học từ mẹ, kết hợp chế độ tập luyện và ăn uống khoa học.

Lynda Carter sinh năm 1951 tại Mỹ. Trước khi là diễn viên nổi tiếng, bà từng tham gia các cuộc thi sắc đẹp. Lynda đăng quang Miss World USA năm 1972 và lọt top 15 cuộc thi Hoa hậu Thế giới 1972. Tên tuổi của bà sau đó gắn liền với vai Wonder Woman trong loạt phim truyền hình phát sóng trong giai đoạn 1975 - 1979.

Minh tinh sinh năm 1951 nổi tiếng toàn cầu qua vai Wonder Woman. Ảnh: Wire Image, Diana Gibson.

Lynda Carter vừa bước sang tuổi 75 vào ngày 24/7. Bà sắp tới sẽ trở lại màn ảnh với bộ phim hài Super Troopers 3, dự kiến ra rạp vào ngày 7/8. Trong phim, minh tinh sẽ tiếp tục đảm nhận vai Thống đốc Jessman, nhân vật từng xuất hiện trong phần phim đầu tiên năm 2001 và hậu truyện ra mắt năm 2018.