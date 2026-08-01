Đời thường của tân Hoa hậu Hòa bình Việt Nam

Chung kết Miss Grand Vietnam 2026 (Hoa hậu Hòa bình Việt Nam) diễn ra vào tối 31/7 tại TP.HCM. Trải qua nhiều phần thi, người đẹp Emoura Phạm đã vượt qua các thí sinh khác để chạm đến vương miện hoa hậu. Chiến thắng của bông hồng lai sinh năm 2000 được đánh giá thuyết phục, bởi cô là một trong những gương mặt trẻ có màn thể hiện ấn tượng trong cuộc thi.
Tại phần thi ứng xử top 5, khi nhận được câu hỏi "Nếu có cơ hội, bạn sẽ giới thiệu TP.HCM với bạn bè thế giới như thế nào?", Emoura Phạm trả lời: "Câu trả lời nằm ở chính năng lượng và 'nhịp đập' của thành phố này, nơi chứa đựng cả sự nhộn nhịp lẫn bình yên. Đặc biệt, con người nơi đây vô cùng tử tế, thân thiện và kết nối bằng những nụ cười. Một khi đã tới TP.HCM, du khách sẽ không nỡ rời đi... TP.HCM luôn mở rộng vòng tay để chào đón mọi người tới tận hưởng những điều tuyệt vời nhất", cô chia sẻ.
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Emoura Phạm gây ấn tượng với gương mặt sắc sảo, với đôi mắt to tròn cùng môi dày quyến rũ. Người đẹp sở hữu chiều cao 1,7 m cùng số đo hình thể 80-60-92 cm. Ngay từ thời điểm tham gia cuộc thi, cô đã thu hút chú ý với kỹ năng trình diễn tốt, khả năng thuyết trình, giao tiếp tự tin. Tuy nhiên, điều khiến một số khán giả tranh luận là vốn tiếng Việt của cô chưa thực sự tốt, lưu loát. Trong đêm chung kết, hầu hết cô sử dụng tiếng Anh.
Thời gian qua, người đẹp sinh năm 2000 tích cực hoạt động trên mạng xã hội, xây dựng hình ảnh một cô gái trẻ bản lĩnh, tự tin và năng động. Ngoài đấu trường sắc đẹp, cô tham gia chụp ảnh hay xuất hiện trên sàn diễn thời trang.
Trước đó, Emoura Phạm từng gây tranh cãi trong phần thi Best Swimsuit. Trong khi các thí sinh khác tạo dáng đơn giản, cô thực hiện động tác chống người trên thành hồ bơi một cách gợi cảm. Phần trình diễn của Emoura Phạm gây bàn tán trên mạng xã hội, bị nhận xét "lố", không phù hợp. BTC cuộc thi sau đó lên tiếng cho biết thí sinh tự ý thay đổi một số động tác so với khi tổng duyệt, đồng thời bày tỏ ghi nhận góp ý từ truyền thông, khán giả để hoàn thiện.
Emoura Phạm sinh năm 2000, tên thật là Turner Katherine Margaret, tên tiếng Việt là Phạm Chấn Phương. Cô có mẹ là người Việt Nam và bố là người Anh. Trước khi tham gia đấu trường sắc đẹp, bông hồng lai từng gây chú ý khi tham gia cuộc thi người mẫu Vietnam's Next Top Model.
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