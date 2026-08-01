Đời thường của tân Hoa hậu Hòa bình Việt Nam

Tại phần thi ứng xử top 5, khi nhận được câu hỏi "Nếu có cơ hội, bạn sẽ giới thiệu TP.HCM với bạn bè thế giới như thế nào?", Emoura Phạm trả lời: "Câu trả lời nằm ở chính năng lượng và 'nhịp đập' của thành phố này, nơi chứa đựng cả sự nhộn nhịp lẫn bình yên. Đặc biệt, con người nơi đây vô cùng tử tế, thân thiện và kết nối bằng những nụ cười. Một khi đã tới TP.HCM, du khách sẽ không nỡ rời đi... TP.HCM luôn mở rộng vòng tay để chào đón mọi người tới tận hưởng những điều tuyệt vời nhất", cô chia sẻ.