Netflix bị kiện đòi hơn 100 triệu USD

Nền tảng phát hành phim trực tuyến bị kiện đòi bồi thường 105 triệu USD vì làm mất ổ cứng chứa bản phim "Fortitude" chưa phát hành

Theo CBS, Netflix đang đối mặt với vụ kiện đòi bồi thường 105 triệu USD từ một một nhà làm phim và một công ty sản xuất có trụ sở tại Anh. Họ cáo buộc nền tảng phát trực tuyến này đã làm thất lạc một ổ cứng chứa bản phim Fortitude chưa từng phát hành. Đơn kiện đã được nộp lên tòa án liên bang tại bang California.

Fortitude là tác phẩm gián điệp lấy bối cảnh Thế chiến II, với Nicolas Cage vào vai điệp viên có thật Dusko Popov. Theo đơn kiện, nhà sản xuất từng trực tiếp mang một bản gốc không được mã hóa của bộ phim đến Netflix để tổ chức buổi chiếu riêng, trong bối cảnh công ty đang cân nhắc mua quyền phát hành.

Tuy nhiên, chỉ hơn một tuần sau khi nhận bản phim, Netflix thông báo với ê-kíp sản xuất rằng ổ cứng đã bị đánh cắp. Phía nguyên đơn lập luận rằng sự cố này đã làm mất tính độc quyền của bộ phim, khiến các đối tác tiềm năng không còn mặn mà với việc mua bản quyền phát hành.

Fortitude có ngôi sao Nicolas Cage đóng chính. Ảnh: IMDb.

Đơn kiện cho biết Fortitude mất hơn 7 năm để hoàn thành với kinh phí khoảng 45 triệu USD . Phía nhà làm phim cho rằng các hãng phát hành có thể sẽ từ chối mua bộ phim vì lo ngại một bản sao trái phép có thể bị phát tán trên Internet bất cứ lúc nào.

"Giá trị của bộ phim phụ thuộc đáng kể vào tính độc quyền của một tác phẩm chưa từng phát hành và là sản phẩm đầu tiên ra thị trường. Việc Netflix làm mất quyền kiểm soát đối với bộ phim đã phá hủy tính độc quyền đó và làm suy giảm nghiêm trọng, nếu không muốn nói là hoàn toàn khả năng thương mại của tác phẩm", đơn kiện nêu.

Chia sẻ với CBS News, người phát ngôn của Netflix bác bỏ các cáo buộc trong đơn kiện.

"Netflix không đồng ý với bất kỳ lập luận nào cho rằng công ty phải chịu trách nhiệm đối với việc thất lạc một bộ phim được bàn giao mà không có các biện pháp bảo mật đạt tiêu chuẩn của ngành", người phát ngôn cho biết.

Netflix cũng cho biết đã đề nghị theo dõi các trang web chia sẻ lậu nhằm phát hiện bất kỳ hành vi phát tán hoặc rao bán trái phép nào đối với Fortitude.