Ca sĩ Việt xin lỗi, phải gỡ bỏ 19 bài nhạc

MCK đã gỡ bỏ 19 trong số 30 ca khúc, bao gồm MV "Tây Thi". Các sản phẩm của nam rapper thời gian qua gây tranh cãi vì ca từ nhạy cảm.

Chiều 31/7, MCK thông báo gỡ bỏ một số bài nhạc gây tranh cãi. Trên kênh YouTube chính thức của MCK, hiện chỉ còn 11 trong số 30 bài nhạc được nam rapper phát hành cách đây 1 tháng, bao gồm ca khúc thành công nhất Nếu như ta chẳng còn. Những bản nhạc gây tranh cãi vì có những ca từ được cho là dung tục đã được MCK gỡ bỏ.

Theo MCK, khi thực hiện album HVL, mong muốn lớn nhất anh theo đuổi chính là được cống hiến cho nền âm nhạc, sao cho đạt được thành tích tốt nhất trên thị trường âm nhạc quốc tế.

MCK gỡ bỏ các bài nhạc gây tranh cãi. Ảnh: FBNV.

Album được xây dựng dựa trên những cảm xúc cá nhân, câu chuyện đúng sai MCK đã trải nghiệm trong hành trình trưởng thành. Nội dung tổng thể của album MCK mong muốn hướng tới là sự tích cực trong bài học tự đúc rút của bản thân khi đã vượt qua những khó khăn và chông gai. Album ghi nhận lại những điều đúng điều sai của anh trong cuộc sống. Qua đó, nam rapper sẽ luôn sửa đổi để hoàn thiện, rèn luyện trong suốt chặng hành trình trưởng thành.

MCK khẳng định bản thân hoàn toàn không có chủ đích ẩn ý, cổ súy, khuyến khích hay truyền bá bất kỳ hành vi vi phạm pháp luật nào và chỉ mong muốn đem đến khán giả năng lượng giải trí nghệ thuật thuần tuý.

Rapper xin lỗi, thừa nhận sai sót khi sử dụng những ca từ chưa phù hợp.

“Tuy nhiên, sau khi được các cơ quan ban ngành có thẩm quyền phổ biến và giải đáp các quy định pháp luật liên quan, MCK đã thật sự nhận thức sâu sắc về sai sót trong việc sử dụng các ngôn từ không phù hợp trong sản phẩm nghệ thuật. Mặc dù đã khuyến cáo đến người nghe, nhưng bản thân vẫn có sự tắc trách, thiếu trách nhiệm khi để cho nhiều đối tượng khán giả chưa phù hợp tiếp cận được ở một số nền tảng công khai khác.

Trên tinh thần cầu thị, nghiêm túc tiếp thu các ý kiến của các cơ quan ban ngành và sự góp ý từ dư luận, MCK xin chịu trách nhiệm về những sai phạm của mình, đồng thời chủ động triển khai các biện pháp khắc phục ở thời điểm hiện tại”, nam rapper thông báo.

Ngoài việc gỡ bỏ trên kênh YouTube cá nhân, MCK và ê-kíp cũng gửi yêu cầu tới các nền tảng âm nhạc trong nước để chấm dứt khai thác, truyền đạt và lưu hành các bản ghi có ngôn từ không phù hợp.

Đối với các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, MCK cho biết tiếp tục tuân thủ theo sự cho phép của các cơ quan có thẩm quyền và cam kết không biểu diễn bất kỳ tác phẩm âm nhạc nào có ngôn từ không phù hợp, trái với quy định pháp luật.

Trước đó, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cho biết ngày 28/7 đã mời rapper đến làm việc để trao đổi, làm rõ các nội dung được phản ánh.

Album mới nhất của MCK mang tên HVL được phát hành vào tháng 6 với 30 ca khúc. Sản phẩm nhanh chóng thu hút lượt xem, bàn luận lớn trên các nền tảng mạng xã hội. Tuy nhiên, MV Tây Thi cùng một số sản phẩm khác gây tranh cãi vì xuất hiện một số hình ảnh, lời lẽ được cho là phản cảm, thô tục.

Ê-kíp đã cảnh báo "Nội dung nhạy cảm, hãy xem và nghe với sự nhận thức" trước mỗi MV. Tuy nhiên, nhiều khán giả cho rằng việc các sản phẩm tiếp cận những đối tượng khán giả khác nhau, đặc biệt người nghe trẻ là khó chấp nhận.