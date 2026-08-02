Giải mã Ghost Rider - ‘bài tẩy’ của Marvel

Ghost Rider có thể trở thành một trong những viên gạch đầu tiên của Vũ trụ Điện ảnh Marvel sau cuộc tái cấu trúc quy mô khủng với sự kiện "Secret Wars".

Marvel Studios vừa tạo cú sốc cho người hâm mộ tại San Diego Comic-Con 2026, khi xác nhận Ryan Gosling sẽ gia nhập MCU với vai Ghost Rider. Bộ phim riêng về nhân vật nổi tiếng này dự kiến ra mắt trong năm 2028, do Shawn Levy đạo diễn.

Đáng chú ý, Ghost Rider xuất hiện giữa thời điểm MCU đang thay đổi cách vận hành sau giai đoạn dòng phim siêu anh hùng đối diện nhiều thách thức. Ghost Rider vì thế có thể là "quân bài tẩy" của Marvel sau cuộc chiến Secret Wars đang tiến đến rất gần.

Ghost Rider là ai?

Năm 1967, Marvel từng giới thiệu Carter Slade trong bộ truyện The Ghost Rider #1. Đây là một cao bồi miền Tây khoác lên mình hình tượng Ghost Rider để chống lại bè lũ tội phạm. Về sau, Marvel đổi tên nhân vật thành Phantom Rider để tránh nhầm lẫn với những Ghost Rider xuất hiện sau này.

Hình tượng Ghost Rider quen thuộc với khán giả ngày nay được biết đến qua Johnny Blaze, tay lái mô tô biểu diễn lớn lên trong gia đình làm nghề trình diễn. Bi kịch của anh bắt đầu khi người thân mắc bệnh hiểm nghèo. Bất đắc dĩ, Johnny phải thực hiện một giao kèo với con quỷ Mephisto, thực thể địa ngục chuyên trao đổi linh hồn. Cái giá của giao dịch là lời nguyền biến anh thành Ghost Rider, hiện thân của Spirit of Vengeance (linh hồn báo thù)- một thế lực được tạo ra để trừng phạt cái ác.

Từ đó, Johnny sống với hai bản ngã. Một bên là con người muốn thoát khỏi lời nguyền và tìm lại cuộc sống bình thường. Bên kia là Ghost Rider, một thực thể gần như không thể ngăn cản, luôn bị thôi thúc bởi nhu cầu báo thù và phán xét.

Trong nhiều giai đoạn truyện tranh, nguồn gốc sức mạnh của Johnny được mở rộng và điều chỉnh, đặc biệt xoay quanh Zarathos và khái niệm Spirit of Vengeance. Vì vậy, Ghost Rider không đơn giản là Johnny Blaze "bị quỷ nhập". Đó là sự kết hợp giữa con người, thực thể siêu nhiên và một lời nguyền kéo dài qua nhiều thế hệ.

Ghost Rider là một trong số nhân vật biểu tượng mà Marvel từng tạo ra.

Năng lực của Ghost Rider cũng khiến nhân vật khác biệt với phần lớn siêu anh hùng Marvel. Johnny sở hữu sức mạnh, tốc độ, sức chịu đựng và khả năng hồi phục vượt xa con người. Anh có thể điều khiển Hellfire, ngọn lửa địa ngục có khả năng thiêu đốt cả thể xác lẫn linh hồn. Sợi xích kim loại là vũ khí quen thuộc, trong khi chiếc mô tô cũng có thể được truyền Hellfire và biến thành phương tiện siêu nhiên.

Đáng sợ nhất là Penance Stare, khả năng buộc nạn nhân phải cảm nhận nỗi đau mà chính họ từng gây ra cho người khác. Khả năng này cũng phản ánh bản chất đặc biệt của nhân vật: Ghost Rider không phải một người hùng giải cứu thế giới vì lý tưởng, mà là hiện thân đáng sợ nhất của sự trừng phạt.

Johnny Blaze cũng không phải người duy nhất có thể trở thành Ghost Rider. Năm 1990, Danny Ketch xuất hiện với tư cách một Ghost Rider mới. Về sau, Marvel tiết lộ Danny là em trai thất lạc của Johnny. Giai đoạn này mở rộng đáng kể thế giới của nhân vật, đưa Ghost Rider vào những câu chuyện đậm màu sắc kinh dị, ma thuật và địa ngục.

Đặc biệt, Ghost Rider trở thành một mắt xích quan trọng trong Rise of the Midnight Sons đầu thập niên 1990. Johnny và Danny cùng Blade, Morbius và những nhân vật chuyên đối đầu với thế lực siêu nhiên chiến đấu chống Lilith và các thế lực địa ngục. Đây là một trong những tuyến truyện quan trọng nhất cho thấy Ghost Rider có thể tồn tại trong một nhánh riêng của Marvel, tách khỏi kiểu xung đột quen thuộc của Avengers hay X-Men.

Marvel tiếp tục thay đổi hình tượng này qua Alejandra Jones và đặc biệt là Robbie Reyes. Xuất hiện năm 2014, Robbie là một thợ sửa xe trẻ ở Los Angeles, chăm sóc người em trai khuyết tật. Thay vì mô tô, anh gắn với Hell Charger, một chiếc xe cơ bắp có khả năng siêu nhiên. Robbie cũng mang câu chuyện nguồn gốc khác Johnny, liên quan đến người chú đã chết Eli Morrow.

Robbie từng xuất hiện trên truyền hình do Gabriel Luna thủ vai trong Agents of S.H.I.E.L.D. Marvel sau đó từng công bố kế hoạch làm một series Ghost Rider riêng với Luna tiếp tục đóng Robbie Reyes, nhưng dự án không thành hiện thực.

Chính việc Ghost Rider có nhiều người kế nhiệm khiến nhân vật trở thành một nhân vật thú vị đặc biệt của Marvel. Johnny Blaze là biểu tượng kinh điển, Danny Ketch đại diện cho thời kỳ truyện tranh đen tối đầu thập niên 1990, còn Robbie Reyes đem đến một diện mạo trẻ và hiện đại hơn...

Nhân vật đình đám trước đó từng được Nicolas Cage thể hiện.

Toan tính của Marvel

Không phải ngẫu nhiên Marvel Studios lại quyết định đưa Ghost Rider xuất hiện vào thời điểm hiện tại. Hãng phim đang ráo riết chuẩn bị cho sự kiện quy mô khủng Avengers: Secret Wars. Đây là thời điểm ông lớn ngành phim chủ động giảm tốc độ phát hành, sau nhiều năm mở rộng quá nhanh, dẫn đến hiện tượng “bội thực” siêu anh hùng. Chủ tịch Kevin Feige thừa nhận việc sản xuất quá nhiều nội dung khiến nguồn lực của hãng phim bị phân tán, trong khi khán giả cũng có xu hướng thờ ơ với loạt nhân vật mới.

Suốt nhiều năm qua, Marvel chủ yếu xoay quanh siêu anh hùng, công nghệ, người ngoài hành tinh và các cuộc chiến cấp độ vũ trụ. Doctor Strange hay Scarlet Witch đã đưa ma thuật vào MCU, nhưng Ghost Rider hoàn toàn có thể đẩy giới hạn đi xa hơn, mở rộng vũ trụ ma thuật với địa ngục, linh hồn, quỷ dữ và những thực thể cổ xưa. Nhân vật cũng có khả năng kết nối với Blade, Doctor Strange, Werewolf by Night và những nhân vật siêu nhiên khác, tạo nền móng cho một nhánh kinh dị - huyền bí trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel.

Đáng chú ý, Marvel còn chưa xác nhận Ryan Gosling sẽ đóng phiên bản nào. Đây là chi tiết gây bàn luận sôi nổi trong giới yêu phim những ngày qua. Khả năng cao tài tử sẽ đảm nhận phiên bản Johnny Blaze, gắn trực tiếp với những cái tên kinh điển như Mephisto, Zarathos, Hellfire, Penance Stare và Midnight Sons, đồng thời là phiên bản quen thuộc nhất với công chúng qua truyện tranh và hai bộ phim do Nicolas Cage đóng trước đây.

Còn nếu là Robbie Reyes, MCU dường như muốn một hướng tiếp cận trẻ trung, lạ lẫm hơn. Việc Gabriel Luna từng đóng Robbie trong Agents of S.H.I.E.L.D. cũng khiến khả năng này trở nên đáng lưu tâm, dù chưa có dấu hiệu chính thức nào cho thấy Marvel sẽ sử dụng lại phiên bản Ghost Rider này.

Thời điểm bộ phim ra mắt cũng quan trọng không kém nhân vật. Secret Wars khép lại một kỷ nguyên đa vũ trụ ngập tranh cãi của MCU. Và vì vậy, Ghost Rider có thể trở thành một trong những viên gạch đầu tiên của Vũ trụ Điện ảnh Marvel sau cuộc tái cấu trúc quy mô khủng đó.

Ryan Gosling sẽ hóa thân Ghost Rider trong MCU.

Nếu Avengers là trung tâm của những cuộc chiến quy mô lớn, Spider-Man đại diện cho sức hút đại chúng và Black Panther tiếp tục xây dựng di sản Wakanda, Ghost Rider có thể mở ra vùng lãnh địa khác cho Marvel: tối tăm, siêu nhiên và giàu chất kinh dị, một hướng đi khác biệt và hấp dẫn hơn hẳn.

Nếu dự án thành công, Ghost Rider có thể đánh dấu thay đổi quan trọng trong cách MCU mở rộng sau sự kiện Secret Wars. Marvel hẳn không cần thêm một siêu anh hùng để lấp đầy đội hình vốn đã đông đảo. Điều mà hãng phim cần thời điểm này là những gương mặt đủ khác biệt để định hình một kỷ nguyên siêu anh hùng mới. Và Ghost Rider dưới màn hóa thân của Ryan Gosling rõ ràng là lựa chọn không thể phù hợp hơn.